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    BYD, süper otomobili Denza Z'yi Avrupa'da satışa sundu: 1.582 beygir güç ve 9 dakikada şarj!

    BYD'nin premium markası Denza, elektrikli spor otomobili Denza Z'yi tanıttı. Üç elektrik motoruyla toplam 1.582 beygir güç üreten Denza Z, 1.500 kW'a kadar şarj desteğiyle dikkat çekiyor.

    BYD, süper otomobili Denza Z'yi satışa sundu: 1.582 beygir güç! Tam Boyutta Gör
    BYD'nin premium markası Denza, tamamen elektrikli spor otomobili Denza Z'yi Goodwood Hız Festivali'nde tanıttı. Üç elektrik motoruyla toplam 1.582 beygir güç üreten Denza Z, dünyanın en hızlı ivmelenen elektrikli otomobilleri arasına girerken, 1.500 kW'a kadar hızlı şarj desteğiyle de dikkat çekiyor.

    Sadece 9 dakikada şarj olabiliyor

    Denza Z'de 76 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya kullanılıyor. BYD'nin 1.500 kW gücündeki Flash Charging istasyonlarında batarya seviyesi yalnızca 5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 70'e, 9 dakikada ise yüzde 97'ye ulaşabiliyor. Şirket, -30 derece gibi zorlu hava koşullarında bile bataryanın yüzde 20'den yüzde 97'ye sadece 12 dakikada şarj edilebildiğini belirtiyor.

    BYD ayrıca yeni nesil bataryanın güvenlik ve dayanıklılık konusunda da önemli geliştirmeler sunduğunu ifade ediyor. Şirketin açıklamasına göre batarya, hızlı şarj ve çivi delme testlerini yangın, duman veya termal kaçak oluşturmadan tamamladı. Bunun yanında 500 tam şarj döngüsünün ardından da performansını korurken, önceki nesil LFP bataryalara kıyasla kapasite kaybının yüzde 2,5 daha düşük olduğu belirtiliyor.

    İddialı performans değerleri

    BYD, süper otomobili Denza Z'yi satışa sundu: 1.582 beygir güç! Tam Boyutta Gör
    Denza Z, performans tarafında da oldukça iddialı. Önde bir adet ve arkada iki adet olmak üzere üç motorla donatılan otomobil, toplamda 1.582 beygir (1.180 kW) güç ve 1.240 Nm tork üretiyor.

    Standart Racing versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 2,25 saniyede tamamlarken, opsiyonel yarı slick lastiklerle bu süre 1,96 saniyeye kadar düşüyor. Araç 0-200 km/s hızlanmasını yaklaşık 6 saniyede gerçekleştirirken, en yüksek donanım seviyesinde 350 km/s azami hıza ulaşabiliyor.

    BYD, süper otomobili Denza Z'yi satışa sundu: 1.582 beygir güç! Tam Boyutta Gör
    Denza Z Coupe, Spider (üstü açılır) ve pist odaklı Racing olmak üzere üç farklı versiyonla sunuluyor. Coupe modeli WLTP normlarına göre 410 kilometre menzil sunarken, Spider versiyonu 400 kilometre, Racing versiyonu ise 380 kilometre menzil vadediyor. Tüm versiyonlarda adaptif hava süspansiyonu standart olarak geliyor.

    Fren sistemi tarafında ise tüm Denza Z modellerinde karbon seramik frenler standart olarak sunuluyor. BYD, bu sistem sayesinde süspansiyon üzerinde taşınan ağırlığın yaklaşık 30 kilogram azaltıldığını ve frenlerin yaklaşık 300 bin kilometrelik kullanım ömrüne sahip olduğunu belirtiyor.

    Kompakt sayılabilecek 76 kWh bataryasına rağmen Denza Z oldukça ağır bir otomobil. Coupe versiyonu 2.230 kilogram, Spider ise 2.300 kilogram ağırlığında. Her arka tekerleğe ayrı elektrik motoru yerleştirilen yapı sayesinde gelişmiş tork yönlendirme sistemi sunan modelin, yüksek ağırlığına rağmen viraj performansında iddialı olması hedefleniyor.

    Denza Z'nin coupe versiyonu İngiltere'de 142.900 £'dan (191.400 $) başlıyor. Üstü açık Spider versiyonu 159.900 £'dan (214.100 $) başlarken, pist odaklı Racing versiyonu 172.900 £ (231.500 $) fiyatla satışa sunuluyor. 

    Kaynakça https://insideevs.com/news/801243/denza-z-electric-supercar-specs/ https://www.carscoops.com/2026/07/denza-z-specs-pricing/
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