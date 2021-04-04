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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG, 17 inç ekranıyla Ultra Gear 17 dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü

    LG'nin, 'geniş ekranlı ve yüksek performanslı' diyerek lanse ettiği yeni dizüstü bilgisayarı Ultra Gear 17, 2.000 dolara yakın bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü.
    04 Nisan 2021, 14:30 (1 hf.)
    2,3b
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    2

    LG, 17 inç ekranıyla Ultra Gear 17 dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü
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    Güney Koreli teknoloji devi LG, Ultra Gear 17 adında yeni bir dizüstü bilgisayarını piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bilgisayar, 17 inç büyüklüğünde bir ekrana, 11. nesil Intel Core işlemciye ve NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti GPU'ya sahip.

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    Ultra Gear 17 özellikleri

    LG Ultra Gear 17 dizüstü bilgisayar, 2560 x 1600 çözünürlüklü 17 inç büyüklüğünde WQXGA ekrana sahip. Dizüstü bilgisayar, 8 GB DDR4 3200 MHz RAM ve 512 GB M.2 NVMe SSD ile desteklenen 11. Nesil Intel Core i5 CPU'dan güç alıyor. Hem RAM hem de bellek, isterlerse kullanıcılar tarafından yükseltilebiliyor. Bilgisayarın grafik tarafında ise NVIDIA GeForce GTX 1650Ti GPU yer alıyor.

    LG, 17 inç ekranıyla Ultra Gear 17 dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü
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    Büyük boyutlarına rağmen 1.9 kg ağırlığında olan bilgisayar, 80 Whr pil içeriyor. LG Ultra Gear 17, üç adet USB 3.1 bağlantı noktası, USB-PD'yi de destekleyen bir USB 4.0 bağlantı noktası ve bir HDMI bağlantı noktası barındırıyor.

    Şirket, bilgisayarın iç ısıyı hızlı bir şekilde soğutan ve üst düzey programları istikrarlı bir şekilde çalıştırabilen iki soğutucuya sahip olduğunu belirtti.

    LG Ultra Gear 17, yaklaşık 1.980 dolar fiyat etiketi ile Güney Kore'de piyasaya sürüldü. Şirketin, bilgisayarı küresel pazara sunup sunmayacağına dair bir bilgi ise henüz bulunmuyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/03/lg-ultra-gear-17-laptop-17-inch-wqxga-display-11th-gen-core-i5/
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1800 dolara , asus g17 2021 model , rtx 3070 , 16 gb , amd 5800h varken neden bunu alalım?
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    U uluscebecicankaya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Telefon bölümünü kapatınca bilgisayara yönelmişler
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    LG yakında bilgisayar bölümünü de kapatır
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    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Telefon piyasasında çöktüler bilgisayardada çökme yolunda ilerliyorlar
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    S SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    haberdeki en önemli detay USB 4.0 artık geliyor demekki.
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    E em007re (Emre POLAT) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    at çöpe
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    LG bu kafayla giderse bilgisayar bölümünüde kapatır
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asla ama asla bu saatten sonra GTX ekran kartlı oyuncu notebook olmamalı hele bu fiyatlara sadece RTX ekran kartlı olmalı..
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1800 dolara , asus g17 2021 model , rtx 3070 , 16 gb , amd 5800h varken neden bunu alalım?
    Yanıtla +5
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sene 2017 için güzel bilgisayar.
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    P phoenixae 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    17 inç 2kg olan dizüstü benim için çok iyi, ama o donanıma 2000 dolar hele hele 8 gb ram komedi olmuş.
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    2253 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    LG Ultra Gear 17, lg ve
    3 etiket daha intel core i5 NVIDIA GeForce Mobil Teknolojiler
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