LG, 17 inç ekranıyla Ultra Gear 17 dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü

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Güney Koreli teknoloji devi LG, Ultra Gear 17 adında yeni bir dizüstü bilgisayarını piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bilgisayar, 17 inç büyüklüğünde bir ekrana, 11. nesil Intel Core işlemciye ve NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti GPU'ya sahip.

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Ultra Gear 17 özellikleri

LG Ultra Gear 17 dizüstü bilgisayar, 2560 x 1600 çözünürlüklü 17 inç büyüklüğünde WQXGA ekrana sahip. Dizüstü bilgisayar, 8 GB DDR4 3200 MHz RAM ve 512 GB M.2 NVMe SSD ile desteklenen 11. Nesil Intel Core i5 CPU'dan güç alıyor. Hem RAM hem de bellek, isterlerse kullanıcılar tarafından yükseltilebiliyor. Bilgisayarın grafik tarafında ise NVIDIA GeForce GTX 1650Ti GPU yer alıyor.

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Büyük boyutlarına rağmen 1.9 kg ağırlığında olan bilgisayar, 80 Whr pil içeriyor. LG Ultra Gear 17, üç adet USB 3.1 bağlantı noktası, USB-PD'yi de destekleyen bir USB 4.0 bağlantı noktası ve bir HDMI bağlantı noktası barındırıyor.

Şirket, bilgisayarın iç ısıyı hızlı bir şekilde soğutan ve üst düzey programları istikrarlı bir şekilde çalıştırabilen iki soğutucuya sahip olduğunu belirtti.

LG Ultra Gear 17, yaklaşık 1.980 dolar fiyat etiketi ile Güney Kore'de piyasaya sürüldü. Şirketin, bilgisayarı küresel pazara sunup sunmayacağına dair bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

https://www.gizmochina.com/2021/04/03/lg-ultra-gear-17-laptop-17-inch-wqxga-display-11th-gen-core-i5/

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