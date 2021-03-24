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    2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü

    iOS 14.5'in son beta sürümünde görülen kodlar, yeni nesil iPad Pro serisine güç verecek olan henüz tanıtılmamış Apple'ın A14X yongasını ortaya koyuyor.
    24 Mart 2021, 23:30 (42 dk.)
    161
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    İşlemci
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü
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    Apple, geliştiriciler ve genel beta kullanıcıları için iOS 14.5'in 5. beta sürümünü yayınladı. Yeni beta sürümde keşfedilen kodlar, şirketin yaklaşan yeni iPad Pro modeline güç vermesi beklenen henüz piyasaya sürülmemiş "A14X" yongasına atıfta bulunuyor.

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    Apple'dan yeni bir yonga geliyor: A14X

    9to5Mac tarafından ortaya konulan kodlarda, mevcut iOS cihazları tarafından kullanılan çiplere karşılık gelmeyen "13G" olarak adlandırılan bir yongadan bahsediliyor.

    Apple'ın adlandırma şemalarına dayanarak 13G'nin, geçici olarak "A14X" olarak adlandırılan ve yeni iPad Pro serisine güç vermesi beklenen şirketin A14 yongasının bir çeşidi olduğu düşünülüyor. Haberde, Apple'ın yaklaşan iPad Pro serisi için dahili kod adlarının J517, J518, J522 ve J523 olduğu da iddia ediliyor.

    9to5Mac ayrıca A14X'in tasarımının, MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac mini ile piyasaya sürülen ilk Apple Silicon yongası olan M1'e dayandığını belirtiyor. Bloomberg tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir haberde, beklenen "A14X" yongasının en az M1 kadar hızlı olacağına yer verildi.

    Apple, söylentilere göre Nisan ayında 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere yeni iPad Pro serisini tanıtacak. 12.9 inçlik iPad Pro'nun geleneksel LCD ekranlardan birçok yönden daha iyi olan mini LED teknolojisini kullanması bekleniyor. Söylentiler ayrıca her iki modelinde daha iyi bir kamera teknolojisinin yanı sıra Thunderbolt bağlantısını içereceği belirtiliyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/23/ios-145-beta-code-reveals-a14x-chip-rumored-to-power-ipad-pro
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