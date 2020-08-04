LG, 2020 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

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LG, 2020 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kore merkezli şirketin koronavirüsten finansal olarak etkilendi. Firmanın konsolide geliri 2019’un aynı dönemine göre yüzde 17,9 oranında düşerek 10.51 milyar dolar olarak gerçekleşti. Faaliyet karı yüzde 24,1 oranında düştü.

LG Mobil İletişim Şirketi pozitif rakamlar açıkladı. 2020’nin ilk çeyreğine göre 2020’nin ikinci çeyreğinde yüzde 31,1 artışla 1,07 milyar dolar satış gerçekleşti. 169.10 milyon USD işletme zararı, artan pazarlama verimliliği ve daha yüksek maliyet kontrolleri nedeniyle, hem 2019'un ikinci çeyreğine hem de 2020'nin ilk çeyreğine göre daraldı. Firma, üçüncü çeyrekte LG Velvet ve yeni modellerin satışa çıkacak olması nedeniyle satış ve karlılık artışının süreceğini tahmin ediyor.

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LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirketi’nin gelirleri geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 15,5 oranında düştü. LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi’nin ikinci çeyrek satışları yüzde 24,4 oranında düştü. İşletme gelirinde yüzde 25,9’luk düşüş yaşandı.

LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi’nin gelirleri ise ciddi oranda düştü. Geçen yıla göre yüzde 40 düşüş gerçekleşti. Şirket, pandemi nedeniyle otomotiv üretiminin durmasından dolayı sert düşüşle karşı karşıya kaldı. LG Profesyonel Ürünler Şirketi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında azalma ile 1,07 milyar ABD doları satış gerçekleştirdi.

LG Electronics’in denetlenmemiş üç aylık kazanç sonuçları, 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren üç aylık dönem için UFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) dayanmaktadır. Kore'de kazanılan (KRW) tutarlar, karşılık gelen çeyreğin üç aylık döneminin ortalama kurundan ABD Doları'na (USD) çevrilir - USD başına 1,221.24 KRW.

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