LG Velvet 4G duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

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LG’nin yeni bir tasarım dili ile geliştirdiği LG Velvet 5G akıllı telefon modeli geçtiğimiz aylarda Snapdragon 765 yonga setli olarak resmiyet kazanmıştı. Şimdi biraz daha uygun fiyatlı LG Velvet 4G sahneye çıkıyor.

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LG Velvet 4G özellikleri ve fiyatı

LG Velvet 4G modeli tasarım ve bazı donanımları olarak LG Velvet 5G modeli ile aynı. Farklı olarak 2018 yılının Snapdragon 845 amiral gemisi yonga seti ile geliyor. Snapdragon 765 yonga seti performans anlamında büyük farklar barındırmıyor ancak 5G tarafında avantaj sunuyor.

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LG Velvet 4G modelinde 6.8 inçlik Full HD+ ekran, U çentik tasarımı, 48MP+8MP+5MP üçlü kamera, 6GB RAM, 128GB depolama, 4300mAh kapasiteli batarya, 25W hızlı şarj, askeri standartlarda dayanıklılık özellikleri aynı kalıyor. Dual Screen desteği yine sunulurken Wacom AES ekran kalemi de kullanılabiliyor.

Yonga seti tarafındaki farklılık LG Velvet 4G için biraz daha uygun fiyat anlamına geliyor. Orijinalde 650 Avro olan giriş fiyatı LG Velvet 4G için 499 Avro seviyesine inmiş. Sadece 5G farkındaki maliyet düşüşü aslında yeni trendin çok daha ucuz olmadığını gösteriyor. LG Velvet 4G yakın zamanda Avrupa’da piyasaya çıkacak.

https://www.slashgear.com/lg-velvet-4g-launched-with-a-2018-processor-27630856/

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