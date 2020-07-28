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    LG Velvet 4G duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

    Snapdragon 845 yonga seti ile gelen LG Velvet 4G orijinal modele göre maliyeti düşürmeyi başarmıştı. Yonga seti dışında bir değişikliğin olmaması da avantaj sayılır.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG Velvet 4G duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı
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    LG’nin yeni bir tasarım dili ile geliştirdiği LG Velvet 5G akıllı telefon modeli geçtiğimiz aylarda Snapdragon 765 yonga setli olarak resmiyet kazanmıştı. Şimdi biraz daha uygun fiyatlı LG Velvet 4G sahneye çıkıyor.

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    LG Velvet 4G özellikleri ve fiyatı

    LG Velvet 4G modeli tasarım ve bazı donanımları olarak LG Velvet 5G modeli ile aynı. Farklı olarak 2018 yılının Snapdragon 845 amiral gemisi yonga seti ile geliyor. Snapdragon 765 yonga seti performans anlamında büyük farklar barındırmıyor ancak 5G tarafında avantaj sunuyor.

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    LG Velvet 4G modelinde 6.8 inçlik Full HD+ ekran, U çentik tasarımı, 48MP+8MP+5MP üçlü kamera, 6GB RAM, 128GB depolama, 4300mAh kapasiteli batarya, 25W hızlı şarj, askeri standartlarda dayanıklılık özellikleri aynı kalıyor. Dual Screen desteği yine sunulurken Wacom AES ekran kalemi de kullanılabiliyor.

    Yonga seti tarafındaki farklılık LG Velvet 4G için biraz daha uygun fiyat anlamına geliyor. Orijinalde 650 Avro olan giriş fiyatı LG Velvet 4G için 499 Avro seviyesine inmiş. Sadece 5G farkındaki maliyet düşüşü aslında yeni trendin çok daha ucuz olmadığını gösteriyor. LG Velvet 4G yakın zamanda Avrupa’da piyasaya çıkacak.



    https://www.slashgear.com/lg-velvet-4g-launched-with-a-2018-processor-27630856/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    dreamblue35 (yunus aydemir) 1 sa.
    499 avro bu telefona çok para, oled ekran olup olmadığıda belli değil !
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 sa.
    2 yıllık işlemci olsada şuan orta segment snapdragon 720g gibi yeni işlemcilerden her türlü daha hızlı özellikle gpu olarak. Fiyat fiyasko olmuş ama
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 4 sa.
    Lg çok değişik bir firma. 2 yıllık işlemci ile cihaz satmayı başarıyor ve 500 euro gibi bir fiyata
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