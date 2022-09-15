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    LG, 6G menzilini üç katına çıkararak rekor kırdı

    LG, altıncı nesil mobil iletişim çağına bir adım daha yaklaşmamızı sağlayan önemli bir ilerleme kaydetti. Güney Koreli şirket 6G veri iletim mesafesi rekorunu üçe katladı.
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    LG, 6G menzilini üç katına çıkararak rekor kırdı
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    5G teknolojisi bile henüz tam olarak yaygınlaşmamışken bizleri altıncı nesil mobil iletişim çağına bir adım daha yakşaştıracak önemli bir gelişme yaşandı. LG Electronics ve Heinrich Hertz Fraunhofer Enstitüsü'nden (HHI) mühendisler, 6G veri iletimi için mesafe rekorunu üç katına çıkarmayı başardı.

    5G ve önceki teknolojiler 100 GHz'in altındaki frekansları kullanırken, 6G bu sınırların ötesine geçerek şu anda kullanılmayan terahertz (THz) spektrumundan faydalanacak. Bu da 5G'den 50 kat daha hızlı veri aktarım hızları ve ve 5G'nin yalnızca %10'u kadar gecikme süresi gibi önemli avantajlar sağlayacak.

    LG ve HHI'dan araştırmacılar 6G teknolojisi üzerinden veri iletimi için yeni bir mesafe rekoru kırdı. Ekip, 155 ila 175 GHz frekans aralığında açık havada 320 metre mesafeye veri aktardı. Daha önce 100 metrelik bir mesafe üzerinden veri iletilmişti. Yapılan son test ile birlikte önceki rekor üçe katlanmış oldu.

    LG, 6G menzilini üç katına çıkararak rekor kırdı
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    Neden önemli?

    6G'nin temel dezavantajlarından birinin kısa menzili olduğu göz önüne alındığında 300 metreden daha uzak bir mesafeye 6G ağ üzerinden veri aktarmayı başarmak son derece etkileyici. Ekip bunu başarmak için sinyal yolunun başında ve sonunda amplifikatörler kullandı.

    LG, 6G menzilini üç katına çıkararak rekor kırdı
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    Kaydedilen ilerleme araştırmacıların veri iletim mesafesini yeni bir rekor olan 320 metreye çıkarmalarını sağladı. Daha da önemlisi bunun teknik bir dönüm noktasının geçildiğine işaret etmesi. Kentsel alanlarda 6G baz istasyonlarının yaklaşık 250 metre aralıklarla yerleştirilmesi gerekiyor. Dolayısı ile bu mesafenin aşılması bu tür istasyonların şehirlere kurulmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

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