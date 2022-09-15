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    Google'dan küçük ekranlı telefon geliyor: Pixel Mini yolda

    Google'ın küçük ekranlı bir amiral gemisi akıllı telefon geliştirdiği bildiriliyor. Çinli bir kaynak Pixel Mini olarak anılan cihazla ilgili ilk detayları paylaştı.
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    Google'dan küçük ekranlı telefon geliyor: Pixel Mini yolda
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    Arama devi Google yepyeni bir Pixel akıllı telefonla karşımıza çıkabilir. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station, şirketin küçük ekranlı bir amiral gemisi geliştirdiğine yönelik bilgiler paylaştı. Kompakt cihazla ilgili çok az detay mevcut.

    Yeni model Pixel Mini olarak adlandırılabilir. Ancak şimdilik "neila" kod adıyla anıldığını belirtelim. Kaynak akıllı telefonun delikli ekrana sahip olacağını ve Pixel 6 ve Pixel 7 tarzında bir arka kamera tasarımı ile geleceğini söylüyor.

    Google'dan küçük ekranlı telefon geliyor: Pixel Mini yolda
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    iPhone mini rafa kaldırılmıştı

    Pixel Mini'nin ekran boyutu henüz belli değil. Pixel 6 Pro'nun 6.7 inç, Pixel 6'nın 6.4 inç ve Pixel 6a'nın 6.1 inç ekran taşıdığını belirtelim. Bu bağlamda Pixel Mini daha da küçük bir ekrana sahip olacağını düşünebiliriz. Google, Pixel 3'ün 5.5 inçlik köklerine geri dönebilir. 

    Birkaç yıl önce de kompakt Pixel akıllı telefon söylentileri ortaya çıkmıştı ancak şirket böyle bir telefon piyasaya sürmedi. Bu arada Apple'ın düşük satışlar nedeniyle iPhone mini serisini rafa kaldırdığını hatırlatalım.

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