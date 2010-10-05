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LG, Android tablet planını erteledi

8 yıl
7,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Android'li tablet Galaxy Tab'in satışa sunulmasına kısa bir süre kala, Güney Kore'li diğer bir üretici LG'nin Android tabanlı tabletiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Reuters'in LG'deki kaynağına dayandırdığı haberine göre Güney Kore'li teknoloji devi Android'li tabletinin planlarında değişikliğe giderek; satışa sunulacağı tarihi ileriye öteledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen çalışan, Reuters'e yaptığı açıklama da şunları söyledi;

"Biz, tabletin en iyi güvenli ve uyumlu Android sürümüyle çalışmasını istiyoruz. Google'la en uyumlu sürümün ne olabileceği konusunda görüşüyoruz ve bu sürümün Froyo 2.2 olmadığını düşünüyoruz."

Reuters'in kaynağı, firmanın Android tabanlı tabletin satışa sunulacağı tarihi hakkındaysa kesin kararı vermediğini de sözlerine ekledi.


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umitclk 8 yıl
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O.Beverly 8 yıl
Çıkmasa da olur.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar, android işletim sistemli hiç bir cihaz kullanmayan arkdaşlar burada androik sihirli bir sistemmiş gibi yorumlar yapıyorlar. İlk jenerasyon android işlstim sistemli Samsung telefon kullanmış biri olarak bu işletim sisteminin ciddi problemleri olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bizim 1.000 TL'sının üzerinde satın aldığımız bu telefonlar çok kısa süre sonra yarı fiyatının bile altına indi. Anında bir çok telefon 2. el piyasasına düştü. Niye diye biraz merak etmeniz gerekir. Android şu anda hala ciddi sorunları olan bir işletim sistemi, düzelip düzelmeyeceği de ciddi şüpheli. Çok daha büyük dünya devi Microsoft bile mobile cihazlar için işletim sistemini ne kadar geliştirirse geliştirsin cazip hale getiremedi. Android'de bence benzer bir sona doğru gidiyor.
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Batuist 8 yıl
Bu haber gerçekten tuhafıma gitti.. android 2.2 için adamın söylediği çok ilginç. Acaba neden böyle söylemiş olabilirler..
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EnemyTerritory 8 yıl
Batuist
Bu haber gerçekten tuhafıma gitti.. android 2.2 için adamın söylediği çok ilginç. Acaba neden böyle söylemiş olabilirler..

Google android 2.2 nin tablet bilgisayarlar için optimize edilmediğini söyledi(en fazla 854x480 çözünürlük destekleniyor,ama yazılım da düzeltme ile 1024x600 yapılabiliyor ama google buna destek vermiyor.bkz:galaxy tab)android 2.2 akıllı telefonlar için optimize edildiğini ve birçok uygulamanın çalışmayacağını öne sürüyor.Onun için 3.0 bekliyorlar 3.0 ile tabletlerede android destek verecekmiş. ve desteklenen en yüksek çözünürlük 1280x760 olacakmış.Duyduğuma göre kaynak kodu çıkar çıkmaz degil ama 1 sene sonra paylaşılacakmış ne kadar doğru bilemiyorum.
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Fashionality 8 yıl
çıkaracakları tabletteki işletim sisteminin android olduğu düşünülürse pazara girdiklerinde blackberry gibi sıfırdan başlamayacaklar.. dolayısıyla samsung galaxy tab ile gelişen android uygulama pazarından her türlü yararlanabilecekleri için cihazın geç çıkmasının çok fazla önemi yok ayrıca cihazı samsung galaxy tab den biraz daha geç çıkartarak samsung galaxy tab de olabilecek yazılımsal ve donanımsal sorunların kendi cihazlarında da olmaması için cihaza yazılımsal ve donanımsal eklemeler yaparak daha mükemmel bir cihaz çıkartablirler
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