LG, Android tablet planını erteledi

Android'li tablet Galaxy Tab'in satışa sunulmasına kısa bir süre kala, Güney Kore'li diğer bir üretici LG'nin Android tabanlı tabletiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Reuters'in LG'deki kaynağına dayandırdığı haberine göre Güney Kore'li teknoloji devi Android'li tabletinin planlarında değişikliğe giderek; satışa sunulacağı tarihi ileriye öteledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen çalışan, Reuters'e yaptığı açıklama da şunları söyledi;

"Biz, tabletin en iyi güvenli ve uyumlu Android sürümüyle çalışmasını istiyoruz. Google'la en uyumlu sürümün ne olabileceği konusunda görüşüyoruz ve bu sürümün Froyo 2.2 olmadığını düşünüyoruz."

Reuters'in kaynağı, firmanın Android tabanlı tabletin satışa sunulacağı tarihi hakkındaysa kesin kararı vermediğini de sözlerine ekledi.