LG, Android tablet planını erteledi

Android'li tablet Galaxy Tab'in satışa sunulmasına kısa bir süre kala, Güney Kore'li diğer bir üretici LG'nin Android tabanlı tabletiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Reuters'in LG'deki kaynağına dayandırdığı haberine göre Güney Kore'li teknoloji devi Android'li tabletinin planlarında değişikliğe giderek; satışa sunulacağı tarihi ileriye öteledi.
İsminin açıklanmasını istemeyen çalışan, Reuters'e yaptığı açıklama da şunları söyledi;
"Biz, tabletin en iyi güvenli ve uyumlu Android sürümüyle çalışmasını istiyoruz. Google'la en uyumlu sürümün ne olabileceği konusunda görüşüyoruz ve bu sürümün Froyo 2.2 olmadığını düşünüyoruz."
Reuters'in kaynağı, firmanın Android tabanlı tabletin satışa sunulacağı tarihi hakkındaysa kesin kararı vermediğini de sözlerine ekledi.
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Google android 2.2 nin tablet bilgisayarlar için optimize edilmediğini söyledi(en fazla 854x480 çözünürlük destekleniyor,ama yazılım da düzeltme ile 1024x600 yapılabiliyor ama google buna destek vermiyor.bkz:galaxy tab)android 2.2 akıllı telefonlar için optimize edildiğini ve birçok uygulamanın çalışmayacağını öne sürüyor.Onun için 3.0 bekliyorlar 3.0 ile tabletlerede android destek verecekmiş. ve desteklenen en yüksek çözünürlük 1280x760 olacakmış.Duyduğuma göre kaynak kodu çıkar çıkmaz degil ama 1 sene sonra paylaşılacakmış ne kadar doğru bilemiyorum.