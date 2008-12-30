LG, endüstrinin ilk 480Hz Trumotion LCD panelini sergileyecek

Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES 2009) artık sayılı günler kala global pazarın önde gelen LCD TV üreticilerinden LG, endüstrinin ilk 480 Hz Trumotion LCD panelini sergilemeye hazırlanıyor.

Bilindiği üzere LG, en son 240Hz teknolojisini geliştirmişti. Güney Koreli firma, yeni LCD panelinde bu teknolojinin yanısıra ''Scanning backlight'' olarak isimlendirdiği özelliğe yer vermiş. Böylece LCD, tam olarak saniyede 480 kare görüntüleyebiliyor. Tazeleme hızının yüksek olması hareketli sahnelerde kullanıcıların en iyi görüntü deneyimini yaşamalarını sağlıyor. Ayrıca panelde tepkime süresinin 4 ms'ye kadar düşürüldüğü ifade edildi. Düşük tepkime süresi görüntülerde istenmeyen gölgelerin, bozulmaların olabildiğince önüne geçmekte.

LG'nin 480Hz LCD televizyonunun diğer teknik detayları ve fiyat seviyesi şu an için belli olmamakla beraber fiyatın bütçeleri zorlayacağını düşünüyoruz.

http://www.slashgear.com/lg-trumotion-480hz-lcd-panel-set-for-ces-2009-3028124/