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LG, endüstrinin ilk 480Hz Trumotion LCD panelini sergileyecek

10 yıl
12,2b
1
10
Diğer
knight
Haber Editörü
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Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES 2009) artık sayılı günler kala global pazarın önde gelen LCD TV üreticilerinden LG, endüstrinin ilk 480 Hz Trumotion LCD panelini sergilemeye hazırlanıyor.

Bilindiği üzere LG, en son 240Hz teknolojisini geliştirmişti. Güney Koreli firma, yeni LCD panelinde bu teknolojinin yanısıra ''Scanning backlight'' olarak isimlendirdiği özelliğe yer vermiş. Böylece LCD, tam olarak saniyede 480 kare görüntüleyebiliyor. Tazeleme hızının yüksek olması hareketli sahnelerde kullanıcıların en iyi görüntü deneyimini yaşamalarını sağlıyor. Ayrıca panelde tepkime süresinin 4 ms'ye kadar düşürüldüğü ifade edildi. Düşük tepkime süresi görüntülerde istenmeyen gölgelerin, bozulmaların olabildiğince önüne geçmekte.

LG'nin 480Hz LCD televizyonunun diğer teknik detayları ve fiyat seviyesi şu an için belli olmamakla beraber fiyatın bütçeleri zorlayacağını düşünüyoruz.


http://www.slashgear.com/lg-trumotion-480hz-lcd-panel-set-for-ces-2009-3028124/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EmH_MD 10 yıl
sony şu an için 200hz yi ön plana çıkarıyor tanıtımlarında 480hz çok yüksek bir değer lap top ların ekranlarının 60 hz olduğu düşünülürse
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ULYSES 10 yıl
Millet daha 100hz'i göremedi..Ohanness!
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chakra 10 yıl
480 hz.

Klasik laf olacak ama bu işin sonu yok. En iyisi eldekilerle yetinmek.
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GOGOMEZ 10 yıl
Abi Bismillahirahmaninrahim...Yok Artık Lebron James
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dedektif 10 yıl
LG'ye yuhhh... demekten başka bir şey bulamıyorum...
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