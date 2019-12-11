Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG Gram dizüstü serisi güncellendi

    LG Gram 2020 dizüstü serisinde onuncu nesil Intel Core işlemciler, 24GB’a kadar DDR4 RAM bellek, WiFi 6, daha büyük batarya, WiFi 6 gibi özellikler yer alıyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    1,4b
    2
    4
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    LG Gram dizüstü serisi güncellendi
    Tam Boyutta Gör

    LG’nin piyasada büyük payı olmasa da istikrarlı bir şekilde devam ettirdiği Gram dizüstü bilgisayar serisi 2020 yılı için güncelleniyor. LG Gram 2020 serisi farklı ihtiyaçlara yönelik olarak farklı konseptlere sahip.

    LG Gram 2020 özellikleri

    LG yeni Gram serisini onuncu nesil Intel Core işlemcilerle güncellemiş durumda. İşlemcilerdeki entegre Iris Plus grafik birimlerinin önceki nesle göre iki kata kadar grafik gücü sağladığını ifade ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo, 5G teknolojisini evinize getiriyor"

    Yine önceki modellere göre batarya kapasiteleri yüzde 10 civarında arttırılmış. Gelişmiş üretim süreci ile birlikte yeni modeller daha fazla kullanım süresi sunacak. 24GB’a kadar çift kanal DDR4 RAM bellek, Thunderbolt 3 ve WiFi 6 standardı da yenilikler arasında.

    LG Gram 2020 serisinin içerisinde 17 inçlik, 15.6 inçlik ve 14 inçlik dizüstü modelleri yer alıyor. Ayrıca ikisi bir arada tarzında bir dizüstü modeli de olacak. 17 inçlik modelde 2560x2600 piksel çözünürlüğünde 16:10 WQXGA ekran yer alıyor. Diğer modellerde Full HD 16:9 ekran bulunuyor. İkisi bir arada model ise 20 saate kadar kullanım süresi sunulacak. Yeni serinin detayları CES 2020 fuarında açıklanacak.



    https://www.engadget.com/2019/12/10/lg-2020-gram-laptops/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mpolat35 1 gün
    17 inçlik modelde 2560x2600 piksel çözünürlüğünde 16:10 WQXGA ekran yer alıyor.

    Nasıl 2560x2600 oluyor? 1600 demek istedi sanırım?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alimania 1 gün
    2560x2600 piksel yazılmış haberde, halbuki 2560x1600 olması gerekiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    scan 1 gün
    2007 yılında core 2 duolu 15.4 inch dış görünüş olarak da gayet şık bir LG laptop almıştım. Genel olarak iyidi kronik wireless kopma problemi vardı çok geç çözüdüler. Ülkemize tekrardan gelse deneyebilirim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bloodin 1 gün
    Gram değil kilogram olsa farketmez, neyleyim ülkeye gelmedikten sonra :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Apple Pro Display XDR için Logitech webcam 1 gün SpaceX: Astronomların başına bela olan Starlink uyduları için çözüm üretmeye çalışıyoruz! 1 gün Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar 1 gün Uygun Fiyatlı RUSH VOODOO RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi 1 gün Sahibinden.com, yeni platformu Oto360'ı tanıttı 1 gün Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı 1 gün 460.000 Türk'ün kredi kartı bilgileri çalınıp, internette satıldı! 1 gün Meizu 17 yepyeni bir kamera teknolojisi ile gelecek 1 gün Mac Pro için tekerlek 3200TL 1 gün 2020 Mercedes-Benz GLA tanıtıldı: İşte tüm yenilikler 1 gün Microsoft, Windows 10'a geçmeyen kullanıcılara tam saha pres uygulayacak 1 gün Left 4 Dead benzeri GTFO, nihayet Steam Erken Erişim'de yerini aldı 1 gün Xiaomi Mi Note 10 resmi satışlara başladı 1 gün PES 2020’nin ücretsiz versiyonu çıktı: PES 2020 LITE 1 gün Google alışveriş trendlerini gösteren yeni portalını hizmete soktu 1 gün Oppo, 5G teknolojisini evinize getiriyor 1 gün Quentin Tarantino açıkladı: Kill Bill yakında geri dönüyor 1 gün Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı 1 gün Oppo 320 milyon akıllı telefonda, Android tabanlı ColorOS kullanıldığını açıkladı 1 gün Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak 1 gün GÖRÜNTÜLENEN LG Gram dizüstü serisi güncellendi Sonraki Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek 1 gün Birden fazla telefonu Samsung televizyonunuza yansıtabileceksiniz 1 gün Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor 2 gün Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor 2 gün Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı 2 gün 2019'da 10 milyar dolar gişe hasılatı yapan Disney, sinema tarihine geçti 2 gün Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek 2 gün Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu! 2 gün Amazon'un sahip olduğu Ring ilk akıllı ampulünü geliştiriyor 2 gün Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi başladı 2 gün iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 2 gün Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Heat 2 gün Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor 2 gün Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor 2 gün 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı 2 gün Kaz simülasyonu PS4 ve Xbox One’a geliyor 2 gün RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı 2 gün Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı 2 gün Redmi markası ilk yönlendiricisini duyurdu 2 gün ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Nohut Vatandaşa: 6.5 TL, dışarıya: 2.3 TL!!
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim