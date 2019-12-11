LG Gram dizüstü serisi güncellendi

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LG’nin piyasada büyük payı olmasa da istikrarlı bir şekilde devam ettirdiği Gram dizüstü bilgisayar serisi 2020 yılı için güncelleniyor. LG Gram 2020 serisi farklı ihtiyaçlara yönelik olarak farklı konseptlere sahip.

LG Gram 2020 özellikleri

LG yeni Gram serisini onuncu nesil Intel Core işlemcilerle güncellemiş durumda. İşlemcilerdeki entegre Iris Plus grafik birimlerinin önceki nesle göre iki kata kadar grafik gücü sağladığını ifade ediyor.

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Yine önceki modellere göre batarya kapasiteleri yüzde 10 civarında arttırılmış. Gelişmiş üretim süreci ile birlikte yeni modeller daha fazla kullanım süresi sunacak. 24GB’a kadar çift kanal DDR4 RAM bellek, Thunderbolt 3 ve WiFi 6 standardı da yenilikler arasında.

LG Gram 2020 serisinin içerisinde 17 inçlik, 15.6 inçlik ve 14 inçlik dizüstü modelleri yer alıyor. Ayrıca ikisi bir arada tarzında bir dizüstü modeli de olacak. 17 inçlik modelde 2560x2600 piksel çözünürlüğünde 16:10 WQXGA ekran yer alıyor. Diğer modellerde Full HD 16:9 ekran bulunuyor. İkisi bir arada model ise 20 saate kadar kullanım süresi sunulacak. Yeni serinin detayları CES 2020 fuarında açıklanacak.

https://www.engadget.com/2019/12/10/lg-2020-gram-laptops/