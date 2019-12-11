Oppo, 5G teknolojisini evinize getiriyor

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5G standardını daha çok mobil telefonlarda görüyor olsak da yakın gelecekte oturma odamızda bile kendilerine yer bulacaklar. Üreticiler mobil modem konusuna ağırlık veriyor. Oppo da kendi mobil modemini tanıttı.

Oppo 5G CPE özellikleri

Oppo 5G CPE adıyla tanıtılan mobil modem silindirik bir tasarıma sahip ve beyaz renk tercih edilmiş. Daha çok akıllı hoparlörlere benziyor ancak böyle bir işlevi bulunmuyor. Cihazın amacı oturma odasına 5G hızlarını getirmek.

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Cihazın alt kısmında bir 5G SIM girişi yer alıyor ve aynı anda 1000 cihaza kadar bağlantı kurabiliyor. Sadece oturma odaları değil ofisler için de hızlı bir internet bağlantısı sağlayabiliyor. Böylece telefonunuzda 5G desteği olmasa bile dolaylı olarak bu hızları deneyimleyebileceksiniz. Cihazın iskeletinde Qualcomm Snapdragon X55 amiral gemisi 5G modem var.

Standart ve standart olmayan 5G ağlarını destekleyerek daha geniş, daha yüksek hızda bağlantılar sunabilen Oppo 5G CPE mobil modem gelecek yılın ilk aylarında piyasada olacak. Aynı dönemde Oppo’nun bir de amiral gemisi akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2019/12/10/oppo-unveils-5g-cpe-with-snapdragon-x55-modem-launches-next-quarter/