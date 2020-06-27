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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu

    LG TONE Free HBS-FN4 ve HBS-FN6 adlı yeni tam kablosuz kulaklıklar Meridian Audio tarafından geliştirilen teknolojiler ile en iyi ses kalitesine odaklanıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Görüntüleme ve beyaz eşya sektöründe olduğu kadar ses sistemleri konusunda da önemli bir yere sahip olan LG, tam kablosuz kulaklık tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu.

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    LG TONE Free HBS-FN4 ve HBS-FN6

    LG TONE Free HBS-FN4 ve HBS-FN6 tam kablosuz kulaklıklar Meridian Audio ses sistemleri firması ile birlikte geliştirildi. 2 katmanlı dinamik sürücüler barındıran modeller Meridian teknolojisi sayesinde hoparlör gibi gerçekçi ses verebiliyor.

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    Kulaklıklar 6 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kılıf ise 12 saat daha ekstra şarj süresi sunuyor. 5 dakika hızlı şarj ile 1 saate kadar ek kullanım süresi elde edilebiliyor. Gürültü engelleme ise mikrofonlar ve dış tasarım ile gerçekleşiyor.

    İki model arasındaki fark ise LG TONE Free HBS-FN6 kulaklık modelinin kılıfında ultra viyole temizleme özelliğinin olması. Kulaklıkları kılıfa koyduğunuzda UV ışınlar ile bakterilere karşı temizleniyor. LG TONE Free HBS-FN4 ve HBS-FN6 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.androidheadlines.com/2020/06/lg-launches-new-self-cleaning-wireless-earbuds.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 58 dk.
    LG ses konusuna önem veren, audiophile’leri memnun eden bir şirket oldu bugüne kadar.

    Bu üründe Meridian Audio ile çalışmışlar. Ses sistemleri ve DAC’ları meşhurdur bu firmanın.

    Ama mikrofon olayını halledemedilerse yine hayal kırıklığı olan bir TWS olur.
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    dede17 (amdfusion ) 1 sa.
    10 gr ile 1000 tl 2000 tl para kazanma elalemin çocuğu para kazanmayı biliyor.
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