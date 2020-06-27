LG iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu

Tam Boyutta Gör

Görüntüleme ve beyaz eşya sektöründe olduğu kadar ses sistemleri konusunda da önemli bir yere sahip olan LG, tam kablosuz kulaklık tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Haftaya A101 marketlerde Galaxy Buds ve ŞOK marketlerde Xiaomi elektrikli scooter var

LG TONE Free HBS-FN4 ve HBS-FN6

LG TONE Free HBS-FN4 ve HBS-FN6 tam kablosuz kulaklıklar Meridian Audio ses sistemleri firması ile birlikte geliştirildi. 2 katmanlı dinamik sürücüler barındıran modeller Meridian teknolojisi sayesinde hoparlör gibi gerçekçi ses verebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

Kulaklıklar 6 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kılıf ise 12 saat daha ekstra şarj süresi sunuyor. 5 dakika hızlı şarj ile 1 saate kadar ek kullanım süresi elde edilebiliyor. Gürültü engelleme ise mikrofonlar ve dış tasarım ile gerçekleşiyor.

İki model arasındaki fark ise LG TONE Free HBS-FN6 kulaklık modelinin kılıfında ultra viyole temizleme özelliğinin olması. Kulaklıkları kılıfa koyduğunuzda UV ışınlar ile bakterilere karşı temizleniyor. LG TONE Free HBS-FN4 ve HBS-FN6 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.androidheadlines.com/2020/06/lg-launches-new-self-cleaning-wireless-earbuds.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.