LG KM900 Arena; 5 MP / WI-FI / GPS / Dokunmatik ekran

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Bugün, PDA ve cep telefonu cephelerinde yoğun bir tanıtım trafiği yaşanıyor. Zira, gün içerisinde Samsung alt-orta segment telefonlarını; Acer, DX900'ü ve Toshiba, TG01'i duyurdu. LG Mobile'ın dokunmatik ekranlı yeni telefonu KM900 Arena ise son anda internetteki yerini aldı.

Güney Koreli firmanın KM900 üzerinde çalıştığına dair çeşitli bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Üst segmentte yer alması beklenen KM900 Arena, firmanın yeni geliştirdiği üç boyutlu arayüze sahip. Telefonun arayüzünün ilk bakışta iPhone'u andırdığını söyleyebiliriz.

Söylentilere göre, telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, dvd kalitesine yakın video kaydı, DivX desteği bulunacak. Video çözünürlüğünün 640x480 piksel veya daha üzerinde olma ihtimali yüksek. KM900 Arena'nın bağlantı seçenekleri ise gayet zengin görünüyor. Telefonda kablosuz dosya aktarımı için WI-FI ve Bluetooth desteği mevcut. Ek olarak telefonda dahili GPS alıcısı da yer alacak. Resmi tanıtım için Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC 2009) dört gözle beklemekteyiz.

http://www.allaboutphones.nl/forum/viewtopic.php?f=2&t=4576&sid=8f36407a2a0660d39119980505a6bd22