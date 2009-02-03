LG KM900 Arena; 5 MP / WI-FI / GPS / Dokunmatik ekran

Bugün, PDA ve cep telefonu cephelerinde yoğun bir tanıtım trafiği yaşanıyor. Zira, gün içerisinde Samsung alt-orta segment telefonlarını; Acer, DX900'ü ve Toshiba, TG01'i duyurdu. LG Mobile'ın dokunmatik ekranlı yeni telefonu KM900 Arena ise son anda internetteki yerini aldı.
Güney Koreli firmanın KM900 üzerinde çalıştığına dair çeşitli bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Üst segmentte yer alması beklenen KM900 Arena, firmanın yeni geliştirdiği üç boyutlu arayüze sahip. Telefonun arayüzünün ilk bakışta iPhone'u andırdığını söyleyebiliriz.
Söylentilere göre, telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, dvd kalitesine yakın video kaydı, DivX desteği bulunacak. Video çözünürlüğünün 640x480 piksel veya daha üzerinde olma ihtimali yüksek. KM900 Arena'nın bağlantı seçenekleri ise gayet zengin görünüyor. Telefonda kablosuz dosya aktarımı için WI-FI ve Bluetooth desteği mevcut. Ek olarak telefonda dahili GPS alıcısı da yer alacak. Resmi tanıtım için Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC 2009) dört gözle beklemekteyiz.
http://www.allaboutphones.nl/forum/viewtopic.php?f=2&t=4576&sid=8f36407a2a0660d39119980505a6bd22 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefon arada bir donuyor mu?
Fotoğraf çekimleri iyi mi?
Ses klibinin olmaması büyük bir eksiklik mi?
Dokunmatikliği çok mu hassas?
Beni bu konular hakkında bilgilendirirseniz mutlu olacağım...
LG Km900 Kullanıcısı olarak telefondan memnun olduğunu belirterim tek eksiği (buda kişisel olarak değişebilirim)işletim sistemini stardart olması (androit, Windows mobile olmaması) yabancı sitelerde androit Km900 uyarlamaya calışıyorlar olursa güzel olur(olmassada benim için cok önemli değil)
Gelelim sorularına
1 Soru: Benim Telefonumun alarmı zamanında calıyor(cok kullanmadığı belirteyim ama yakın zamanda ayarlamıştım (salı günü yalnış hatırlamıyorsam) zamanında caldı alarmının görselliğinin güzel olduğunu söyleyebilirim Mp3 zil seslerinide alarım sesi olarak kullanabiliyoruz ) Alarmın zamanında calmaması lg km900 firmware alakalı olabilir yapancı sitelerden indirilen Hackli lg km900 firmwarelerde sorun cıkartıyormuş yanlış hatırlamıyorsam ben Türkiye için son cıkan 10 j lg km900 firmware kullanıyorum bende sorun cıkarmadı
2 Soru : Telefonu kullandığı süre içerinde 1 kere donduğunu hatırlıyorum (oda video izlerken) zaten telefonu aldığından sonra güncelleme yapmıştım Telefonun sorunsuz stabil olarak calışıyor zaten telefonu alırsan güncelleme yapmanı öneriyorum benim aldığımda 10 g versiyonu vardı 10 j versiyonuna yükselttim
3 Soru fotoğraf cekimi iyi ve güzel olduğunu söyleyebilirim.(kişisel düşüncem olduğunu belirteyim) Telefonun önünde ve arkasında 2 tane camera var Gündüz cekimi Beğeneceksindir yalnız gece cekemi yanı karanlıkta iadare eder flaş olmasına rağmen cok iyi cekmiyor ama aynıklıkta iyi cektiğini söyleyebilirim Telefonda cekilen fotoğrafları Telefonda baktığımızda güzel gösteriyor yalnız pc aktardığımızda resimler telefondaki kadar güzel gözükmüyor buda cözünürlülükle alakalı olabilir (5MP cözürlükte cekilen fotoğraflarda )
Telefonun kamera tuşu bazı telefonlarda sorunlu alırken denemeni öneririm. (Kamera tuşuna bastığımızda kamera acılmıyor sadece cekim yapabiliyorsun telefondan kamera girip kamera tuşuna uzun basmamız gerekiyor cekim yapmak için ) Ben telefonu silikonlu kılıfla kullanıyorum Kılıfsız kullandığımda kamera tuşu hem kamerayı acıyor hemde cekim yapabiliyor bu sorun ortadan kalkıyor(benim telefonun için başka telefonları bilmiyorum)
Video kalitesinide gündüz cok iyi olduğunu belirteyim Gece cekimi Video cekerken flaşı tamamen acık olarak ayarlaya biliyoruz (karanlık ortamlarda el feneri için güzel bir cözüm)
Kamera Video Kalitesi Güzdüz cok iyi Gece Karanlık ortamlarda idare eder
4 Soru (Ses klibinin olmaması büyük bir eksiklik mi?) Soru tam olarak anlamadım ama genel olarak müzik sesi kulaklıkta cok iyi(benim açımdan) yalnız kutusundan cıkan kulaklık iyi değil (3.5 kulaklık girişi var) PHILIPS kulaklık kullanıyorum ses kalitesini benim açımdan cok iyi Dolby var telefonda buda mp3 lerde kulaklıktaki sesi cok güzel hale getiriyor ayrıca media playerin görselliğide cok güzel bulduğumu belirteyim Bir cokta Ekolayzer var kendine göre ayarlayabiliyorsun
Radyoya 30 adet favori istansoyunu kayıt edebiliyorsun Rds destekili Ben radyoda Stereo ses yakayamadım PHILIPS kulaklığıyla (Kardeşimin 5800 var onun orjinal aparatıyla taktığımda bir frekansda stereo ses yakalayabilmiştim) radyoda stereo Ses için orjinal 3.5 girişli Ses ayarı ve cevaplama tuşu olan kulaklık gerekecek sanırsam
Dışarıya verdiği sesin iyi olduğunu belirteyim
5 soru Dokunmatikliği çok hassas seni kesinlikle tahmin edebilir yalnız ben İpod, Samsung yeni modelleri(samsung wave vb), Htc veya sony Ericson gibi dokunmatik telefonlarını kullanmadığım için karşılaştırma yapamıyorum
8GB hafızası olan (7GB kadar kullanabiliyoruz)Güzel multi medya özellikli bir telefon ayrıca word exel vb ofis ve PDF dosyalarınıda acıyor
Fm Veriyici özelliği var telefondaki Mp3 leri bir radyo frekansına kayıt ederek kablosuz olarak Arbadan veya herhangi bir müzik setinden dinleyebilirsin
java uzantılı Toch özelliği olan oyun ve program yükleyebilirsin(Dokunmatik kullanmak için) (Toch özelliği olamayan oyun ve programlarıda kullanabilirsin)
Telefonda entegre A-GPS bulunmakta ayrıca yüklü olarak google maps bulunuyor 3G veya wireless kullanarak Konumunu bulabilir ve gideceğin yer hakkında sana yardımcı olacaktır
telefonda Microsoft Exchange (e Posta için) google (mail,Blogger ) Youtube(Türkiyeden engellendiği için caılamıyor) bulunmakta
Hücre yayını kullanabilmek için (mac sonucları ve goal haberleri için) Şebeke olarak 2G seçilmesi gerekiyor otomatik veya 3G modunda bilgi mesajı gelmiyor veya bir kere falan geliyor 2G ayarladığında Bilgi mesajları sorunsuz alabiliyorsun(Benim açımdan önemli kişisel yani)
Mesaj yazarken T9 sürekli acık modu acık buda sürekli mesaj yazanlar için sorun teşkil edebilir ayrıca mesaj yazarken türkce klavyede (.)nokta işareti yok Bu sorunu cözmek için yazma dilini ingilizce olarak secersen sorunlar ortadan kalkacaktır T9 kapalı olacak ve nokta işareti klavyede olacaktır
Telefonun tuş kilidi için kapatma düğmesine basmamız gerekiyor senin için soru olabilirmi? Ben telefonda 10 Sn Tuş kilidi otomatik devreye giriyor Ayarlaya bilirsin
Telefonun Ekran kalitesi iyi olduğunu belirteyim multi-touch özelliği var ayrıca Kamera Video cekerken Kendi İnternet tarayıcısında ve telefondaki resimlerde Zum yapmak istediğimizde parmaklarımız sayesinde (acma veya kapatma hareketi sayesinde)bu özelliği kullanabiliyoruz uygulamada tepki vermesi biraz zaman alabiliyor( telefonumun ekranıda cizilmesini önlemek için Sticker var buda tepki süresinin süresinde etkili olabilir )
Yalnız Ekran parlaklığı Full yaptğında telefonun ekranında titreme oluyor Ben enerji tasarrufunda ullandığımdan böyle bir sorunla karşılaşmıyorum
ayrıca Telefon Bataryası cok kurçalandığında fazla dayanmadığını(1 günden az) belirteyim
Sonuc olarak benim açımdan cok güzel bir telefon
forumdan başka arkadaşlara mesaj atarsan onlarında telefon hakkında olumlu ve olumsuz yanlarını öğrenebilirsin telefonu almadan önce mutlaka kullanmanı öneririm
Bende uzun uzun araştırdım ve en sonunda Km900 arena telefonu aldım
Telefon ve diğer teknoloji aletleri biraz şans işi eğer telefonu sıfır alacaksan (Samsung Wave , N8 vb ) telefonları incelemeni öneririm
Şansının Açık olması Dileğiyle
Hayırlı Günler
forum.donanimhaber.com/...
Buradaki konuyada bakarsan soruların hakkınıda cevablara ulaşabilirsin
bide net 1930 maH lik gold batarya gördüm...alıp kullananınız var mı?varsa nasıl vede nerden bulabilirim ben...