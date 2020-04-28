LG, lansmanı bekleyemedi: Yeni tasarımlı LG Velvet duyuruldu

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LG, 7 Mayıs'taki lansmanı beklemeden Velvet isimli yeni akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı. Muhtemelen şirket cihazla ilgili sızıntıların sayısı artınca bu yönde bir karar aldı.

LG Velvet tamamen yeni bir tasarımla satışa sunulacak. Akıllı telefon cam ve metalden oluşan bir gövdeye sahip. Ekranında yer alan damla çentik ise 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca Bkz. "LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı"

LG Velvet, FullHD+ çözünürlük ve 20.5:9 en boy oranı sunan 6.8 inç Cinema FullVision OLED ekran ile donatıldı. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var.

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Cihaz çalınan içeriği otomatik olarak analiz ederek uygun ses kalitesini seçebilen bir yapay zeka sistemi ile geliyor. Bununla birlikte stereo hoparlör içerdiğini belirtelim.

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Yağmur damlaları temalı kamera ünitesi

Akıllı telefonun arka panelinde "yağmur damlaları" şeklinde dizayn edilmiş kamera ünitesi yer alıyor. Modülde 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens ve 5 megapiksel derinlik sensörüne yer verilmiş.

Kamera sistemi, düşük ışık koşullarında daha iyi çekim yapabilmek için dört pikseli bir araya getirerek piksel birleştirme (binning) yapabiliyor.

Ayrıca video çekimi sırasında arka plan gürültüsünü ve sesini birbirinden ayırabilme özelliğine sahip. ASMR (Otonom Duyusal Meridyen Tepki) ses kaydını da destekliyor.

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5G özellikli Snapdragon 765G işlemci

Gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G platformundan alan LG Velvet, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile sunulacak. Aynı zamanda USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişiyle gelecek.

Akıllı telefon hızlı kablolu ve 10 watt kablosuz şarjı destekleyen 4.300 mAh'lik bataryadan besleniyor. Aynı zamanda ayrı satılan LG Dual Screen ve Stylus Pen gibi aksesuarlarla da uyumlu.

LG Velvet, 15 Mayıs itibarıyla satışa sunulacak. Şirket en çok merak edilen detaylardan biri olan fiyat etiketini ise 7 Mayıs'ta düzenleyeceği lansman etkinliğinde açıklayacak.

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