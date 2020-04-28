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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG, lansmanı bekleyemedi: Yeni tasarımlı LG Velvet duyuruldu

    LG Velvet'in önümüzdeki ay tanıtılacağı açıklanmıştı ancak Güney Koreli şirket farklı bir tasarım dili kullandığı yeni telefonunu bugün sürpriz şekilde duyurdu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG, lansmanı bekleyemedi: Yeni tasarımlı LG Velvet duyuruldu
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    LG, 7 Mayıs'taki lansmanı beklemeden Velvet isimli yeni akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı. Muhtemelen şirket cihazla ilgili sızıntıların sayısı artınca bu yönde bir karar aldı.

    LG Velvet tamamen yeni bir tasarımla satışa sunulacak. Akıllı telefon cam ve metalden oluşan bir gövdeye sahip. Ekranında yer alan damla çentik ise 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı"

    LG Velvet, FullHD+ çözünürlük ve 20.5:9 en boy oranı sunan 6.8 inç Cinema FullVision OLED ekran ile donatıldı. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var.

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    Cihaz çalınan içeriği otomatik olarak analiz ederek uygun ses kalitesini seçebilen bir yapay zeka sistemi ile geliyor. Bununla birlikte stereo hoparlör içerdiğini belirtelim.

    LG, lansmanı bekleyemedi: Yeni tasarımlı LG Velvet duyuruldu
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    Yağmur damlaları temalı kamera ünitesi

    Akıllı telefonun arka panelinde "yağmur damlaları" şeklinde dizayn edilmiş kamera ünitesi yer alıyor. Modülde 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens ve 5 megapiksel derinlik sensörüne yer verilmiş.

    Kamera sistemi, düşük ışık koşullarında daha iyi çekim yapabilmek için dört pikseli bir araya getirerek piksel birleştirme (binning) yapabiliyor.

    Ayrıca video çekimi sırasında arka plan gürültüsünü ve sesini birbirinden ayırabilme özelliğine sahip. ASMR (Otonom Duyusal Meridyen Tepki) ses kaydını da destekliyor.

    LG, lansmanı bekleyemedi: Yeni tasarımlı LG Velvet duyuruldu
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    5G özellikli Snapdragon 765G işlemci

    Gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G platformundan alan LG Velvet, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile sunulacak. Aynı zamanda USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişiyle gelecek.

    Akıllı telefon hızlı kablolu ve 10 watt kablosuz şarjı destekleyen 4.300 mAh'lik bataryadan besleniyor. Aynı zamanda ayrı satılan LG Dual Screen ve Stylus Pen gibi aksesuarlarla da uyumlu. 

    LG Velvet, 15 Mayıs itibarıyla satışa sunulacak. Şirket en çok merak edilen detaylardan biri olan fiyat etiketini ise 7 Mayıs'ta düzenleyeceği lansman etkinliğinde açıklayacak.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    KodBükücü (Güray Sun) 18 dk.
    Mi 10 Youth'tan daha iyi duruyor. Fiyatı Mi 10 Youth'tun altında olursa iş yapar. Yoksa şansı yok.
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    face1tr (Samet Aksuoğlu) 58 dk.
    asmar ses kayd/video kaydı yapabilen başka telefon var mı?
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 sa.
    G2 zamaninda oldugu gibi fiyata oynamalilar. Tum amiral gemileri 1999tl den giris yaparken G2 1699 ve 1599 dan giris yapmisti. Ustelik tasarimi da oldukca ince cerceveliydi zamaninin telefonlarina gore. Getir bunu 2499dan, satsin.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Alperk87 (alper kutlu) 6 dk. alprkrkmz
    2500 olması için 195 dolar olması gerek peki o fiyata satarsa kar yapar mı sence? aynı segmentte olan Mi 10 Youth 300 dolardan satışa sunuldu bence LG Xiaomiden daha uygun fiyata telefon üretemez yani bi taraflarını yırtsalar en düşük 330 dolar gibi bir fiyattan gelir o da 4525 tl yapıyor
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    23stardust23 1 sa.
    orta segment işlemci ile geliyor.yani amiral gemisi değil.sd 865 olmalıydı.birde bunu 3000 tl üstü fiyattan satışa sunarlarsa yok aartık derim.türkiyeden mobil bölüm çekildi. türkiyeye gelmez büyük olasılıkla.
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    muratozgulz (Murat Özgül) 1 sa.
    Şık cihaz ancak LG bu telefonu minimum 600-700 dolara çıkarır.
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