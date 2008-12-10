LG, LTE standartlarında 4G çipi geliştirdiğini açıkladı

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Mobil iletişim sektöründe birbirinden yenilikçi cep telefonlarıyla karşımıza çıkan LG, dün sabah LTE (Long Term Evolution / Uzun vadeli evrim) standartlarında yer alan 4G çipi geliştirdiğini duyurdu.

Günümüzde kullanılan 3G (UMTS) alt yapısından sonra atılan en büyük adım 4G'nin mobil dünyasını tamamen değiştireceği söylenmekte. Sadece 13x13 mm ebatlarındaki çip, teorik olarak 100Mbps'a kadar download; 50Mbps'a kadar da upload hızlarına erişim olanağı sağlıyor. Windows Mobile işletim sistemine sahip cihazlarda yapılan testlerde 60Mbps download; 20Mbps upload hızlarına şimdiden ulaşılmış durumda. Ayrıca firma yetkilileri ilk 4G destekli telefonlarını 2010 yılına kadar küresel pazarın beğenisine çıkarmayı düşündüklerini ekledi.

http://www.lge.com/about/press_release/detail/21031_1.jhtml