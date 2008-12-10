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LG, LTE standartlarında 4G çipi geliştirdiğini açıkladı

10 yıl
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knight
Haber Editörü
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LG, LTE standartlarında 4G çipi geliştirdiğini açıkladı
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Mobil iletişim sektöründe birbirinden yenilikçi cep telefonlarıyla karşımıza çıkan LG, dün sabah LTE (Long Term Evolution / Uzun vadeli evrim) standartlarında yer alan 4G çipi geliştirdiğini duyurdu.

Günümüzde kullanılan 3G (UMTS) alt yapısından sonra atılan en büyük adım 4G'nin mobil dünyasını tamamen değiştireceği söylenmekte. Sadece 13x13 mm ebatlarındaki çip, teorik olarak 100Mbps'a kadar download; 50Mbps'a kadar da upload hızlarına erişim olanağı sağlıyor. Windows Mobile işletim sistemine sahip cihazlarda yapılan testlerde 60Mbps download; 20Mbps upload hızlarına şimdiden ulaşılmış durumda. Ayrıca firma yetkilileri ilk 4G destekli telefonlarını 2010 yılına kadar küresel pazarın beğenisine çıkarmayı düşündüklerini ekledi.


http://www.lge.com/about/press_release/detail/21031_1.jhtml Yorum Yaz
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0088FF 4 yıl
(ÇIKARTAMADILAR)
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yonex78 10 yıl
bize ancak 20012 de gelir cihazlar gelirde operatör desteginden bahsediyorum
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max975 10 yıl
daha bizimkiler 3g yeni geçtiler bu ne yavvv
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gun 10 yıl
Bu çok güzel bir gelişme ancak cep telefonlarını aşan bağlantı hızları bunlar tam olarak yaygınlaşsa ve ucuzlasada her notebook'un içinde Wi-Fi gibi çıksa keşke.
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Figure 10 yıl
Cep telefonlarında bu kadar veri yazım hızı yok. Yani 4G ile beraber birçok özelliğinde gelişmesi gerekecek, elbet düşünmüşlerdir bunları da.
Bu sadece cep telefonlarındaki bir gelişme değil tabiki. Mutlaka diğer cihazlara da eklenecektir, ülkemizde tekel ile oluşan internette bağlanmaktaki pahalılığı kırmak için itici bir güç, çok çabuk ulaşılacak içerikler ve bunun sonucunda korsan için yeni önlemler alınması vs vs.. Çok önemli bir gelişme yani
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