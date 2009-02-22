LG Mobile'ın multimedya odaklı yeni telefonu; KM900 Arena

Tam Boyutta Gör

Geride bıraktığımız 2008 yılını global cep telefonu pazarındaki payını %8.5'a yükselterek kapatıp uzun bir sürenin ardından Sony Ericsson'un önüne geçen LG Mobile, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2009) birbirinden yeni ürünlerini sergilemişti. Lanse edilen modellerden en çok konuşulanlardan birisi kuşkusuz KM900 Arena oldu. Lansman tarihine kadar hakkında onlarca söylenti çıkan Arena'nın teknik detaylarına şimdi kısaca göz gezdirelim.

Öncelikle GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 frekanslarıyla ve HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) şebekesiyle uyumlu çalışabilen KM900 Arena, 105.9 x 55.3 x 11.9 mm boyutlarında ve 105 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Teorik olarak 7.2 Mbps hıza kadar internet erişimi olanağı sağlayan HSDPA alt yapısı, dünya üzerinde hızla yaygınlaşırken ülkemizde henüz mevcut değil. Telefonun, EDGE desteği bu açığı az da olsa kapatıyor.

LG Mobile'ın en iddialı olduğu konulardan birisi ise üç boyutlu S-Class arayüzü. Üzerinde uzun süre çalışılarak geliştirilen S-Class'ın menü yapısının iPhone'u ve HTC'nin TouchFLO'sunu andırdığını söyleyebiliriz. Ayrıca telefonla birlikte gelen widget desteği ise yüklü uygulamalara kısayol sağlıyor. Bu da telefonun kullanımını pratikleştiriyor.

Tam Boyutta Gör

Arena'da, 3.0 inç (~7.6 cm) ebatında ve 800 x 480 gibi yüksek bir çözünürlükte dokunmatik ekrana yer verilmiş. Firmanın önceki nesil modellere göre dokunmaya karşı daha hassas tasarladığı ekran, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Telefonun ekran çözünürlüğünün özellikle film severleri mutlu edeceğini düşünüyoruz. Ek olarak telefonda, hareket sensörü bulunuyor. Örneğin, fotoğraf arşivinizi incelerken telefonu yatay konumda tuttuğunuzda görüntü otomatik olarak yana yatıyor.

Yeni telefonda, bellek uzmanı SanDisk'in ürettiği 8 GB'lık iNAND flash bellek (EFD - Embedded Flash Drive) kullanılmış. Dahili belleğin yetersiz kaldığı durumlarda telefonun kart girişi yardımızına koşuyor. Belleği 32 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla arttırabiliyorsunuz. Böylece, saatlerce uzunluktaki müziklerinizi ve filmlerinizi yanınızda taşıyabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

KM900'ün arka kısmında 5 megapiksel çözünürlüğe sahip Schneider Kreuznach lensli kamera yer almakta. CMOS sensörlü kameraya otomatik odaklama, titreşimlerin önüne geçmek için görüntü stabilizasyon sistemi ve son günlerde popülerliği artan yüz algılama teknolojisi eşlik etmekte. Telefonun ön plana çıktığı özelliklerden birisi ise video kaydı. KM900, 720x480, 720x576, 640x480 ve 320x240 piksel çözünürlüklerde sırasıyla 30, 25, 30 ve 120 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. 120 FPS modu, yavaş çekimlerde kullanılıyor. Bunların dışında yaptığınız çekimleri tv çıkışı sayesinde televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz.

MP3, AAC, AAC+, RA, WMA formatındaki ses dosyalarını ve H.263, H264, MP4, WMV, ASF, AVI, DivX/Xvid formatındaki video dosyalarını destekleyen telefon, PDF, DOC, PPT, XLS, GIF, JPG, TXT uzantılı dosyaları da görüntüleyebiliyor. Bu da telefonu donanımlı bir multimedya cihazı yapıyor. Telefonun en önemli özelliklerinden Dolby Digital desteği de filmlerde ve müziklerde çevresel ses efekti oluşturuyor. Ek olarak 3.5 mm jak girişi ile telefonda istediğiniz kulaklığı kullanabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

Telefonda, FM radyonun yanısıra FM vericisi de mevcut. FM vericisi, kısıtlı bir bölgede kendi radyo yayınınızı yapmanıza olanak tanıyor. KM900'ün bağlantı seçenekleri arasında ise Bluetooth v2.1, WI-FI ve GPS bulunmakta. Günümüzde WI-FI ile GPS'in telefonlarda giderek standart hale geldiğini söyleyebiliriz.

Son olarak 300 saate kadar bekleme; 230 saate kadar konuşma süresi sunan bataryaya sahip LG KM900 Arena'nın fiyatı ve satış tarihi yakında kesinlik kazanacak. LG'nin teknoloji meraklılarını fazla bekletmeyeceğini umuyoruz.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM (GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

HSDPA desteği: Var, 7.2 Mbps

İşletim sistemi: Java platformu (S-Class arayüzü)

Boyut ve ağırlık:105.9 x 55.3 x 11.9 mm / 105 gram

Ekran: 3.0 inç, 800 x 480 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT

Oryantasyon sensörü: Var

Bellek: 8 GB dahili + 32 GB'a kadar microSD (TransFlash desteği)

Kamera: 5.0 Megapiksel, CMOS sensör, otomatik odaklama, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi

Video kaydı: 720x480@30 FPS / 720x576@25 FPS / 640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS

FM radyo: Var

FM transmitter: Var

3.5 mm jak girişi: Var

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var

GPS: Var

TV çıkışı: Var

Batarya: 1000 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 230 dakikaya kadar konuşma süresi)

Daha detaylı özellikler için tıklayın

http://arena.lgmobile.com/flash.html?locale=en-us