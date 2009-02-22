LG Mobile'ın multimedya odaklı yeni telefonu; KM900 Arena

Geride bıraktığımız 2008 yılını global cep telefonu pazarındaki payını %8.5'a yükselterek kapatıp uzun bir sürenin ardından Sony Ericsson'un önüne geçen LG Mobile, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2009) birbirinden yeni ürünlerini sergilemişti. Lanse edilen modellerden en çok konuşulanlardan birisi kuşkusuz KM900 Arena oldu. Lansman tarihine kadar hakkında onlarca söylenti çıkan Arena'nın teknik detaylarına şimdi kısaca göz gezdirelim.
Öncelikle GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 frekanslarıyla ve HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) şebekesiyle uyumlu çalışabilen KM900 Arena, 105.9 x 55.3 x 11.9 mm boyutlarında ve 105 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Teorik olarak 7.2 Mbps hıza kadar internet erişimi olanağı sağlayan HSDPA alt yapısı, dünya üzerinde hızla yaygınlaşırken ülkemizde henüz mevcut değil. Telefonun, EDGE desteği bu açığı az da olsa kapatıyor.
LG Mobile'ın en iddialı olduğu konulardan birisi ise üç boyutlu S-Class arayüzü. Üzerinde uzun süre çalışılarak geliştirilen S-Class'ın menü yapısının iPhone'u ve HTC'nin TouchFLO'sunu andırdığını söyleyebiliriz. Ayrıca telefonla birlikte gelen widget desteği ise yüklü uygulamalara kısayol sağlıyor. Bu da telefonun kullanımını pratikleştiriyor.
Arena'da, 3.0 inç (~7.6 cm) ebatında ve 800 x 480 gibi yüksek bir çözünürlükte dokunmatik ekrana yer verilmiş. Firmanın önceki nesil modellere göre dokunmaya karşı daha hassas tasarladığı ekran, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Telefonun ekran çözünürlüğünün özellikle film severleri mutlu edeceğini düşünüyoruz. Ek olarak telefonda, hareket sensörü bulunuyor. Örneğin, fotoğraf arşivinizi incelerken telefonu yatay konumda tuttuğunuzda görüntü otomatik olarak yana yatıyor.
Yeni telefonda, bellek uzmanı SanDisk'in ürettiği 8 GB'lık iNAND flash bellek (EFD - Embedded Flash Drive) kullanılmış. Dahili belleğin yetersiz kaldığı durumlarda telefonun kart girişi yardımızına koşuyor. Belleği 32 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla arttırabiliyorsunuz. Böylece, saatlerce uzunluktaki müziklerinizi ve filmlerinizi yanınızda taşıyabilirsiniz.
KM900'ün arka kısmında 5 megapiksel çözünürlüğe sahip Schneider Kreuznach lensli kamera yer almakta. CMOS sensörlü kameraya otomatik odaklama, titreşimlerin önüne geçmek için görüntü stabilizasyon sistemi ve son günlerde popülerliği artan yüz algılama teknolojisi eşlik etmekte. Telefonun ön plana çıktığı özelliklerden birisi ise video kaydı. KM900, 720x480, 720x576, 640x480 ve 320x240 piksel çözünürlüklerde sırasıyla 30, 25, 30 ve 120 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. 120 FPS modu, yavaş çekimlerde kullanılıyor. Bunların dışında yaptığınız çekimleri tv çıkışı sayesinde televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz.
MP3, AAC, AAC+, RA, WMA formatındaki ses dosyalarını ve H.263, H264, MP4, WMV, ASF, AVI, DivX/Xvid formatındaki video dosyalarını destekleyen telefon, PDF, DOC, PPT, XLS, GIF, JPG, TXT uzantılı dosyaları da görüntüleyebiliyor. Bu da telefonu donanımlı bir multimedya cihazı yapıyor. Telefonun en önemli özelliklerinden Dolby Digital desteği de filmlerde ve müziklerde çevresel ses efekti oluşturuyor. Ek olarak 3.5 mm jak girişi ile telefonda istediğiniz kulaklığı kullanabiliyorsunuz.
Telefonda, FM radyonun yanısıra FM vericisi de mevcut. FM vericisi, kısıtlı bir bölgede kendi radyo yayınınızı yapmanıza olanak tanıyor. KM900'ün bağlantı seçenekleri arasında ise Bluetooth v2.1, WI-FI ve GPS bulunmakta. Günümüzde WI-FI ile GPS'in telefonlarda giderek standart hale geldiğini söyleyebiliriz.
Son olarak 300 saate kadar bekleme; 230 saate kadar konuşma süresi sunan bataryaya sahip LG KM900 Arena'nın fiyatı ve satış tarihi yakında kesinlik kazanacak. LG'nin teknoloji meraklılarını fazla bekletmeyeceğini umuyoruz.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM (GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
HSDPA desteği: Var, 7.2 Mbps
İşletim sistemi: Java platformu (S-Class arayüzü)
Boyut ve ağırlık:105.9 x 55.3 x 11.9 mm / 105 gram
Ekran: 3.0 inç, 800 x 480 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT
Oryantasyon sensörü: Var
Bellek: 8 GB dahili + 32 GB'a kadar microSD (TransFlash desteği)
Kamera: 5.0 Megapiksel, CMOS sensör, otomatik odaklama, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi
Video kaydı: 720x480@30 FPS / 720x576@25 FPS / 640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS
FM radyo: Var
FM transmitter: Var
3.5 mm jak girişi: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var
GPS: Var
TV çıkışı: Var
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 230 dakikaya kadar konuşma süresi)
Daha detaylı özellikler için tıklayın
http://arena.lgmobile.com/flash.html?locale=en-us Yorum Yaz Paylaş Tweetle
buraya bi gözat..
1. telefonun kamera kısa yol düğmesi ilk gün denediğimde çalışıyordu ancak şuan kısayola basmama rağmen düğme çalışmıyor. sorun nedir acaba.
2. km900at_v10g program versiyonu daha üstünü var mı ve varsa yüklemem kazanç sağlar mı.
teşekkürler.
aynen canı istediği bi zaman kapanıp açılıyor.yazılımdan kaynaklanıyor olabilir...
Hocam bolt browser diye bir program var onun ile izleyebilirsiniz.
Programı indirebileceginiz link
209.68.35.19/...
Hocam Kvk ya da yollamışsınız bence yasal yollara başvurun.
Yada garantiye bir daha yollayın ürün değişimi talep edin..
valla ne diyelim geçmiş olsun telefon işi biraz şans işi. Sana arızalı olan bir arena denk gelmiş. Geçen yazdan beri kullanıyorum telefonu tabiki kitlenme reset atma gibi durumlar oluyor ama çok nadir oluyor. O kadar çok versiyon denedim ki kimisinde kitlenme reset daha sık olurken kimisinde nerdeyse hiç olmuyordu. Yenisini vermedikleri sürece adam olacağını zannetmiyorum senin telefonun o yüzden elinden çıkarmaya bak bence alınca.