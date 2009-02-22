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LG Mobile'ın multimedya odaklı yeni telefonu; KM900 Arena

Uzun süredir üzerinde konuşulan ve Mobil Dünya Kongresi'nde geçtiğimiz günlerde lanse edilen LG KM900 Arena'nın teknik detaylarına göz atıyoruz.
10 yıl
105,1b
1
961
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın multimedya odaklı yeni telefonu; KM900 Arena
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Geride bıraktığımız 2008 yılını global cep telefonu pazarındaki payını %8.5'a yükselterek kapatıp uzun bir sürenin ardından Sony Ericsson'un önüne geçen LG Mobile, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2009) birbirinden yeni ürünlerini sergilemişti. Lanse edilen modellerden en çok konuşulanlardan birisi kuşkusuz KM900 Arena oldu. Lansman tarihine kadar hakkında onlarca söylenti çıkan Arena'nın teknik detaylarına şimdi kısaca göz gezdirelim.

Öncelikle GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 frekanslarıyla ve HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) şebekesiyle uyumlu çalışabilen KM900 Arena, 105.9 x 55.3 x 11.9 mm boyutlarında ve 105 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Teorik olarak 7.2 Mbps hıza kadar internet erişimi olanağı sağlayan HSDPA alt yapısı, dünya üzerinde hızla yaygınlaşırken ülkemizde henüz mevcut değil. Telefonun, EDGE desteği bu açığı az da olsa kapatıyor.

LG Mobile'ın en iddialı olduğu konulardan birisi ise üç boyutlu S-Class arayüzü. Üzerinde uzun süre çalışılarak geliştirilen S-Class'ın menü yapısının iPhone'u ve HTC'nin TouchFLO'sunu andırdığını söyleyebiliriz. Ayrıca telefonla birlikte gelen widget desteği ise yüklü uygulamalara kısayol sağlıyor. Bu da telefonun kullanımını pratikleştiriyor.

LG Mobile'ın multimedya odaklı yeni telefonu; KM900 Arena
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Arena'da, 3.0 inç (~7.6 cm) ebatında ve 800 x 480 gibi yüksek bir çözünürlükte dokunmatik ekrana yer verilmiş. Firmanın önceki nesil modellere göre dokunmaya karşı daha hassas tasarladığı ekran, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Telefonun ekran çözünürlüğünün özellikle film severleri mutlu edeceğini düşünüyoruz. Ek olarak telefonda, hareket sensörü bulunuyor. Örneğin, fotoğraf arşivinizi incelerken telefonu yatay konumda tuttuğunuzda görüntü otomatik olarak yana yatıyor.

Yeni telefonda, bellek uzmanı SanDisk'in ürettiği 8 GB'lık iNAND flash bellek (EFD - Embedded Flash Drive) kullanılmış. Dahili belleğin yetersiz kaldığı durumlarda telefonun kart girişi yardımızına koşuyor. Belleği 32 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla arttırabiliyorsunuz. Böylece, saatlerce uzunluktaki müziklerinizi ve filmlerinizi yanınızda taşıyabilirsiniz.

LG Mobile'ın multimedya odaklı yeni telefonu; KM900 Arena
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KM900'ün arka kısmında 5 megapiksel çözünürlüğe sahip Schneider Kreuznach lensli kamera yer almakta. CMOS sensörlü kameraya otomatik odaklama, titreşimlerin önüne geçmek için görüntü stabilizasyon sistemi ve son günlerde popülerliği artan yüz algılama teknolojisi eşlik etmekte. Telefonun ön plana çıktığı özelliklerden birisi ise video kaydı. KM900, 720x480, 720x576, 640x480 ve 320x240 piksel çözünürlüklerde sırasıyla 30, 25, 30 ve 120 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. 120 FPS modu, yavaş çekimlerde kullanılıyor. Bunların dışında yaptığınız çekimleri tv çıkışı sayesinde televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz.

MP3, AAC, AAC+, RA, WMA formatındaki ses dosyalarını ve H.263, H264, MP4, WMV, ASF, AVI, DivX/Xvid formatındaki video dosyalarını destekleyen telefon, PDF, DOC, PPT, XLS, GIF, JPG, TXT uzantılı dosyaları da görüntüleyebiliyor. Bu da telefonu donanımlı bir multimedya cihazı yapıyor. Telefonun en önemli özelliklerinden Dolby Digital desteği de filmlerde ve müziklerde çevresel ses efekti oluşturuyor. Ek olarak 3.5 mm jak girişi ile telefonda istediğiniz kulaklığı kullanabiliyorsunuz.

LG Mobile'ın multimedya odaklı yeni telefonu; KM900 Arena
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Telefonda, FM radyonun yanısıra FM vericisi de mevcut. FM vericisi, kısıtlı bir bölgede kendi radyo yayınınızı yapmanıza olanak tanıyor. KM900'ün bağlantı seçenekleri arasında ise Bluetooth v2.1, WI-FI ve GPS bulunmakta. Günümüzde WI-FI ile GPS'in telefonlarda giderek standart hale geldiğini söyleyebiliriz.

Son olarak 300 saate kadar bekleme; 230 saate kadar konuşma süresi sunan bataryaya sahip LG KM900 Arena'nın fiyatı ve satış tarihi yakında kesinlik kazanacak. LG'nin teknoloji meraklılarını fazla bekletmeyeceğini umuyoruz.

 

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM (GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
HSDPA desteği: Var, 7.2 Mbps
İşletim sistemi: Java platformu (S-Class arayüzü)
Boyut ve ağırlık:105.9 x 55.3 x 11.9 mm / 105 gram
Ekran: 3.0 inç, 800 x 480 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT
Oryantasyon sensörü: Var
Bellek: 8 GB dahili + 32 GB'a kadar microSD (TransFlash desteği)
Kamera: 5.0 Megapiksel, CMOS sensör, otomatik odaklama, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi
Video kaydı: 720x480@30 FPS / 720x576@25 FPS / 640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS
FM radyo: Var
FM transmitter: Var
3.5 mm jak girişi: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var
GPS: Var
TV çıkışı: Var
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 230 dakikaya kadar konuşma süresi)

Daha detaylı özellikler için tıklayın


http://arena.lgmobile.com/flash.html?locale=en-us Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sahanemir 6 yıl
Sanırım artık kullanan yok bu cihazı ?
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mcebi001 4 yıl
Bende var yedek telefon olarak..
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefonu alalı 2 ay oldu, 2 hafta ben kullandım 1.5 ay garantide durdu,sakın almayın sakın sakın..
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DH Misafiri 7 yıl
ben km 900 aldım kullanıyorum dokunmatk ekranı berbat pişman olmak istemiyorsanız yanıına yaklaşmayın derim. bir gün bile rahat kullanamadım.
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erpotyrte 7 yıl
merhaba.. daha önce bu sorunun çözümü yazıldı mı bulamadım.. 1 senedir LG km900 kullanıyorum telefonum 2 haftadır mesaj geldiğinde ve mesaj yollarken kendi kendine kapanıp açılıyor ve pin istiyor.. bunun neden kaynaklandığını ve çözümünü bilen var mı acaba?
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DH Misafiri 9 yıl
temptation_dh yol gosterımın ıcın tesekkurler yalnız bu fw nasıl degıstırcem ben Lg'nin yani daha oncelerı SE Nokıa Samsung kullandım ama Lg ilk telefonum ıcersınden cıkan cd'de fw ile ilgili bi yazı bulamadım yardımcı olma sansınız varmıdır? KM900at_v10g fw var bu fw ustu mevcutmudur?
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temptation_dh 9 yıl
forum.donanimhaber.com/...

buraya bi gözat..
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DH Misafiri 9 yıl
slm arkadaslar Arenayı dun aldım cok sık bır cıhaz yalnız cıhazda 1-2 kez donma yasadım .ve ekrana bakınca alt tarafta farklı resımler goruyorum oda ana ekranda oluyor cok moralım bozuldu 1-2 kezde kendı kendıne kapanıp acıldı okadar para verdım yarın kvk yolunu tutucagım ztn bu cıhazlar sans ısı bızımkıde sansızlık :(
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tsafak 9 yıl
arkadaşlar telefonu iki gün önce aldım şuan için bir iki sorunla karşılaştım yardımcı olursanız sevinirim.

1. telefonun kamera kısa yol düğmesi ilk gün denediğimde çalışıyordu ancak şuan kısayola basmama rağmen düğme çalışmıyor. sorun nedir acaba.

2. km900at_v10g program versiyonu daha üstünü var mı ve varsa yüklemem kazanç sağlar mı.

teşekkürler.
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temptation_dh 9 yıl

DH Misafiri

slm arkadaslar Arenayı dun aldım cok sık bır cıhaz yalnız cıhazda 1-2 kez donma yasadım .ve ekrana bakınca alt tarafta farklı resımler goruyorum oda ana ekranda oluyor cok moralım bozuldu 1-2 kezde kendı kendıne kapanıp acıldı okadar para verdım yarın kvk yolunu tutucagım ztn bu cıhazlar sans ısı bızımkıde sansızlık :(


aynen canı istediği bi zaman kapanıp açılıyor.yazılımdan kaynaklanıyor olabilir...
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DH Misafiri 9 yıl
slm arkadaslar Arenayı dun aldım cok sık bır cıhaz yalnız cıhazda 1-2 kez donma yasadım .ve ekrana bakınca alt tarafta farklı resımler goruyorum oda ana ekranda oluyor cok moralım bozuldu 1-2 kezde kendı kendıne kapanıp acıldı okadar para verdım yarın kvk yolunu tutucagım ztn bu cıhazlar sans ısı bızımkıde sansızlık :(
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar 1 aydır km900 kullanıyorum fakat Wi-fi ile nete girdigimde neden yotube izlesene veye vidivodo gibi sitelerden video izleyemiyorum ?
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haydarpaşa62 9 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar 1 aydır km900 kullanıyorum fakat Wi-fi ile nete girdigimde neden yotube izlesene veye vidivodo gibi sitelerden video izleyemiyorum ?

Hocam bolt browser diye bir program var onun ile izleyebilirsiniz.

Programı indirebileceginiz link
209.68.35.19/...
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DH Misafiri 9 yıl
Selam arkadaşalar ben telefonu alalı 3 gun oldu ama msj yazarken takılması benı delı edıyo ayrıca hareket sensorunde de bı eksıklık var herzaman işlemıyo arasıra kendını kıtlıyo butun ozellıklerı kendı değiştiriyo kısacası aldığıma pısman olmak uzereyım..
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haydarpaşa62 9 yıl

DH Misafiri

Selam arkadaşalar ben telefonu alalı 3 gun oldu ama msj yazarken takılması benı delı edıyo ayrıca hareket sensorunde de bı eksıklık var herzaman işlemıyo arasıra kendını kıtlıyo butun ozellıklerı kendı değiştiriyo kısacası aldığıma pısman olmak uzereyım..

Hocam Kvk ya da yollamışsınız bence yasal yollara başvurun.

Yada garantiye bir daha yollayın ürün değişimi talep edin..
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DH Misafiri 9 yıl
şu 3 g olayınıda anlatayım görüntülü konuşmada konuştuğunuz kişinin küçük te olsa resmini cekebiliyo güzel bi özellik veya siz kendinizi göstermek istemiyorsanız başka bir video veye resim kullanabiliyosunuz ve görüntülü konuşma sırasında arkadaki 5 megapiksel kamerayı da aktif hale getirip daha net görüntü sağlayabilirsiniz navigasyon sistemi sadece resimleri yükleyip izleyebilirsiniz online hava durumunu öğrenmek bile paralı telefonun bu konuda eksileri çok fazla batarya olayı en fazla 1.5 gün kim ne derse desin kılıfı güzel janjanlı bir telefon çok hassas anlamadığım birşey var video cekerken zoom yok sonra video yu izlerken zoom var cektiğinz resimler üstünde oynama yeteneği çok güzel istedğiniz herşeyi yapabiliyosunuz her ay bi yazılımı cıkıyo bir türlü tutturamıyolar ben 870 tl ye almıştım şu anda 750 tl civarı
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar 04.10.2009 da aldım km900 arenayı 01.12.2009 ankara k.v.k servisine verdim telefonu 08.01.2010 arızalı şekilde yasal hakkımı kullanmak için kendi isteğimle aldım telefon günde 3 kez takılıyo bataryayı cıkartmadan düzelmiyodu arızalarını söyleyip servise verdim servis pil kapağını değiştirmiş ekran camı değişmiş yazılım güncellemiş g idi f ye gecirmiş almaya gittim ekran camı ve ekran titanyum kasa arasında acıklık var kabul etmedim bıraktım orda sonra yine yazılım güncelleştirilmiş sanırsam j herhalda yine ekran camı ve titanyum kasa beraber değiştirilmiş alttaki acıklık üstte cıkmış kızdım servise değişim istiyom dedim lg onaylamamış 3 .cü ekran camı siparişi vermiş k.v.k servisi tuhaf bi telefon takılması insanı deli ediyo orjinal şekilde tamiri yok ve başınıza benim gibi bi olay gelirse lg den kimse yi bulamıyosunuz sadece 444 ara güzel bi kız sesi sorunu dinleyip yarin döneriz diyolar bu telefonun en çok arızası takılması ve ekran donması diğer halleri şık dikkat cekici video cekimi süper gece iyi değil ses harika ve şunuda söyleyim video cekim yaparken zoom yapmıyo böyle bir eksikliği var kısaca 38 gündür telefonsuzum yarin tüketici hakem heyetine başvuracağım bide bu telefonu 10 gün aramıştım ankara almak isteyen arkadaş iyi düşünün
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emrah.dincer 9 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar 04.10.2009 da aldım km900 arenayı 01.12.2009 ankara k.v.k servisine verdim telefonu 08.01.2010 arızalı şekilde yasal hakkımı kullanmak için kendi isteğimle aldım telefon günde 3 kez takılıyo bataryayı cıkartmadan düzelmiyodu arızalarını söyleyip servise verdim servis pil kapağını değiştirmiş ekran camı değişmiş yazılım güncellemiş g idi f ye gecirmiş almaya gittim ekran camı ve ekran titanyum kasa arasında acıklık var kabul etmedim bıraktım orda sonra yine yazılım güncelleştirilmiş sanırsam j herhalda yine ekran camı ve titanyum kasa beraber değiştirilmiş alttaki acıklık üstte cıkmış kızdım servise değişim istiyom dedim lg onaylamamış 3 .cü ekran camı siparişi vermiş k.v.k servisi tuhaf bi telefon takılması insanı deli ediyo orjinal şekilde tamiri yok ve başınıza benim gibi bi olay gelirse lg den kimse yi bulamıyosunuz sadece 444 ara güzel bi kız sesi sorunu dinleyip yarin döneriz diyolar bu telefonun en çok arızası takılması ve ekran donması diğer halleri şık dikkat cekici video cekimi süper gece iyi değil ses harika ve şunuda söyleyim video cekim yaparken zoom yapmıyo böyle bir eksikliği var kısaca 38 gündür telefonsuzum yarin tüketici hakem heyetine başvuracağım bide bu telefonu 10 gün aramıştım ankara almak isteyen arkadaş iyi düşünün


valla ne diyelim geçmiş olsun telefon işi biraz şans işi. Sana arızalı olan bir arena denk gelmiş. Geçen yazdan beri kullanıyorum telefonu tabiki kitlenme reset atma gibi durumlar oluyor ama çok nadir oluyor. O kadar çok versiyon denedim ki kimisinde kitlenme reset daha sık olurken kimisinde nerdeyse hiç olmuyordu. Yenisini vermedikleri sürece adam olacağını zannetmiyorum senin telefonun o yüzden elinden çıkarmaya bak bence alınca.
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