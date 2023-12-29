LG MyView 4K serisi tanıtıldı: Hem monitör hem de akıllı TV

Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniği pazarının önde gelen isimlerinden LG, yerleşik akıllı TV özelliklerine sahip MyView 4K serisini duyurdu. Yeni monitörler, LG'nin akıllı TV platformu olan webOS 23 desteğine ek olarak, üretkenlik, içerik oluşturma ve oyunculara yönelik teknolojileri beraberinde getiriyor. İşte LG MyView 4K serisinin özellikleri ve fiyatı

Monitör ve akıllı TV bir arada

LG MyView 4K serisi, 32 inç boyutlarında üç farklı modelden (32SR85U, 32SR83U ve 32SR70U) oluşuyor. Serinin tamamı, 16:9 çerçeve oranı ve 4K (3.840 x 2.160) çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. Bu panele ise, 60hz yenileme hızı, yüzde 95 DCI-P3 ve HDR 10 desteği eşlik ediyor. Ayrıca modeller arasındaki farklara değinmeden önce, üç sürümün de webOS 23 desteği ile öne çıktığını belirtelim.

Böylece LG, Netflix, Disney+ vb. uygulamalar dahil olmak üzere kompakt bir akıllı TV sunuyor. Üç model de, kutusundan 5W stereo hoparlör, sesli asistan, iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası ve uzaktan kumanda ile çıkıyor. Ayrıca yerleşik WiFi, Bluetooth, kablosuz görüntü aktarımı için AirPlay 2 ve Miracast desteği unutulmamış.

Tam Boyutta Gör Serinin giriş modeli 32SR70U'dan başlayacak olursak, diğer iki sürüme kıyasla 350 nit parlaklık, 45W USB Type C PD şarj ve düşük profilli bir ayak desteği mevcut. 32SR83U ve 32SR85U modellerinde ise, 400 nit parlaklık, ayarlanabilir stand ve sırasıyla 65W ve 90W PD şarj desteği söz konusu. Ayrıca 32SR85U'da video konferansları için harici bir web kameraya (1080p) yer veriliyor.

LG MyView 4K modellerinin doğrudan Samsung M8 serisine rakip olacağını söylemek doğru olur. Hatta LG, "bu kategoride sunduğu görüntü kalitesine'' dikkat çekiyor. Zira M8 serisinin IPS'e kıyasla VA panellere sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

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LG MyView 4K serisinin fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı. Ancak serinin orta modeli 32SR83U, Kore'de 699.000 won (yaklaşık 538 dolar) fiyat etiketine sahip olacak. Dolayısıyla yakın fiyatlar ile karşılaşabiliriz.

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