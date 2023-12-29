Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG MyView 4K serisi tanıtıldı: Hem monitör hem de akıllı TV

    LG, yeni akıllı monitörleri MyView 4K serisini duyurdu. Seride yer alan tüm modeller, WebOS 23 işletim sistemi, HDR10 desteği ve 4K çözünürlüğünde IPS ekranla geliyor. İşte özellikleri ve fiyatı.
    LG MyView 4K serisi tanıtıldı: Hem monitör hem de akıllı TV Tam Boyutta Gör
    Tüketici elektroniği pazarının önde gelen isimlerinden LG, yerleşik akıllı TV özelliklerine sahip MyView 4K serisini duyurdu. Yeni monitörler, LG'nin akıllı TV platformu olan webOS 23 desteğine ek olarak, üretkenlik, içerik oluşturma ve oyunculara yönelik teknolojileri beraberinde getiriyor. İşte LG MyView 4K serisinin özellikleri ve fiyatı

    Monitör ve akıllı TV bir arada

    LG MyView 4K serisi, 32 inç boyutlarında üç farklı modelden (32SR85U, 32SR83U ve 32SR70U) oluşuyor. Serinin tamamı, 16:9 çerçeve oranı ve 4K (3.840 x 2.160) çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. Bu panele ise, 60hz yenileme hızı, yüzde 95 DCI-P3 ve HDR 10 desteği eşlik ediyor. Ayrıca modeller arasındaki farklara değinmeden önce, üç sürümün de webOS 23 desteği ile öne çıktığını belirtelim.

    Böylece LG, Netflix, Disney+ vb. uygulamalar dahil olmak üzere kompakt bir akıllı TV sunuyor. Üç model de, kutusundan 5W stereo hoparlör, sesli asistan, iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası ve uzaktan kumanda ile çıkıyor. Ayrıca yerleşik WiFi, Bluetooth, kablosuz görüntü aktarımı için AirPlay 2 ve Miracast desteği unutulmamış. 

    LG MyView 4K serisi tanıtıldı: Hem monitör hem de akıllı TV Tam Boyutta Gör
    Serinin giriş modeli 32SR70U'dan başlayacak olursak, diğer iki sürüme kıyasla 350 nit parlaklık, 45W USB Type C PD şarj ve düşük profilli bir ayak desteği mevcut. 32SR83U ve 32SR85U modellerinde ise, 400 nit parlaklık, ayarlanabilir stand ve sırasıyla 65W ve 90W PD şarj desteği söz konusu. Ayrıca 32SR85U'da video konferansları için harici bir web kameraya (1080p) yer veriliyor.

    LG MyView 4K modellerinin doğrudan Samsung M8 serisine rakip olacağını söylemek doğru olur. Hatta LG, "bu kategoride sunduğu görüntü kalitesine'' dikkat çekiyor. Zira M8 serisinin IPS'e kıyasla VA panellere sahip olduğunu belirtmekte fayda var. 

    LG MyView 4K serisinin fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı. Ancak serinin orta modeli 32SR83U, Kore'de 699.000 won (yaklaşık 538 dolar) fiyat etiketine sahip olacak. Dolayısıyla yakın fiyatlar ile karşılaşabiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    soğuk suyu açıp kapatınca kombi çalışıyor fiorino motoru kontrol ettirin uyarısı viski buzlukta donar mı tır ne kadar yakar matematik röntgeni yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via F30
    Casper Via F30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız