LG MyView 4K serisi tanıtıldı: Hem monitör hem de akıllı TV

Monitör ve akıllı TV bir arada
LG MyView 4K serisi, 32 inç boyutlarında üç farklı modelden (32SR85U, 32SR83U ve 32SR70U) oluşuyor. Serinin tamamı, 16:9 çerçeve oranı ve 4K (3.840 x 2.160) çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. Bu panele ise, 60hz yenileme hızı, yüzde 95 DCI-P3 ve HDR 10 desteği eşlik ediyor. Ayrıca modeller arasındaki farklara değinmeden önce, üç sürümün de webOS 23 desteği ile öne çıktığını belirtelim.
Böylece LG, Netflix, Disney+ vb. uygulamalar dahil olmak üzere kompakt bir akıllı TV sunuyor. Üç model de, kutusundan 5W stereo hoparlör, sesli asistan, iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası ve uzaktan kumanda ile çıkıyor. Ayrıca yerleşik WiFi, Bluetooth, kablosuz görüntü aktarımı için AirPlay 2 ve Miracast desteği unutulmamış.
LG MyView 4K modellerinin doğrudan Samsung M8 serisine rakip olacağını söylemek doğru olur. Hatta LG, "bu kategoride sunduğu görüntü kalitesine'' dikkat çekiyor. Zira M8 serisinin IPS'e kıyasla VA panellere sahip olduğunu belirtmekte fayda var.
LG MyView 4K serisinin fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı. Ancak serinin orta modeli 32SR83U, Kore'de 699.000 won (yaklaşık 538 dolar) fiyat etiketine sahip olacak. Dolayısıyla yakın fiyatlar ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.