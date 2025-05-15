Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam Deck sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaşan taşınabilir oyun konsolu pazarında rekabet hızla büyüyor. Son olarak Zotac, Zone serisinin yeni modelini doğruladı. Linux tabanlı Manjaro işletim sistemi ve OLED ekranla tanıtılması beklenen cihaz, şirketin SteamOS’a alternatif bir çözüm sunacak.

Zotac Zone 2 resmen doğrulandı

Kaçıranlar için Haziran 2024'te tanıtılan Zotac Zone, donanımsal olarak rekabetçi olsa da, Windows 11 işletim sistemi nedeniyle bazı olumsuz eleştiriler almıştı. Bu yolda Valve SteamOS'u takip eden Zotac ise, aynı temelden yola çıkarak, yeni nesilde Manjaro Linux’u temel alan farklı bir yapı inşa etmeyi planlıyor.

Üstelik gelişmeler bununla sınırlı değil. Şirket Computex 2025 için paylaştığı duyuruda, konsolun OLED ekran ve AMD Strix Point mimarisine dayanan Ryzen AI 9 HX 370 işlemciden güç alacağını duyurdu. Kıyaslamak adına bu işlemcinin, Ryzen Z2 Extreme ailesinin de temelini oluşturduğunu söyleyelim. Aynı çipin yıl sonuna doğru Lenovo Legion GO 2 modelinde de yer alması bekleniyor.

Yeni MSI Claw modeli sızdırıldı: Ryzen Z2 planda yok 3 gün önce eklendi

Şu an için Windows’un bu değişime nasıl karşılık vereceği merak konusu. Keza yazılım devi, daha önce yaptığı açıklamada Windows'un el cihazları için hantal yapıda olduğunu doğrulamıştı. Yakın tarihte ise, Xbox logolu bir ROG Ally sürümü ortaya çıktı. Ancak Zotac Zone 2 başta olmak üzere tüm gelişmeler için Computex 2025'e kadar beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Zotac Zone 2 resmen doğrulandı: OLED ekran ve daha fazlası