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    Zotac Zone 2 resmen doğrulandı: OLED ekran ve daha fazlası

    Steam Deck sayesinde el konsolu pazarında Linux tabanlı sistemlere yönelim hız kazandı. Son olarak Zotac, Manjaro destekli yeni nesil Zotac Zone'u doğruladı. İşte beklenen özellikler...

    Zotac Zone 2 resmen doğrulandı: OLED ekran ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Steam Deck sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaşan taşınabilir oyun konsolu pazarında rekabet hızla büyüyor. Son olarak Zotac, Zone serisinin yeni modelini doğruladı. Linux tabanlı Manjaro işletim sistemi ve OLED ekranla tanıtılması beklenen cihaz, şirketin SteamOS’a alternatif bir çözüm sunacak.

    Zotac Zone 2 resmen doğrulandı

    Kaçıranlar için Haziran 2024'te tanıtılan Zotac Zone, donanımsal olarak rekabetçi olsa da, Windows 11 işletim sistemi nedeniyle bazı olumsuz eleştiriler almıştı. Bu yolda Valve SteamOS'u takip eden Zotac ise, aynı temelden yola çıkarak, yeni nesilde Manjaro Linux’u temel alan farklı bir yapı inşa etmeyi planlıyor.

    Üstelik gelişmeler bununla sınırlı değil. Şirket Computex 2025 için paylaştığı duyuruda, konsolun OLED ekran ve AMD Strix Point mimarisine dayanan Ryzen AI 9 HX 370 işlemciden güç alacağını duyurdu. Kıyaslamak adına bu işlemcinin, Ryzen Z2 Extreme ailesinin de temelini oluşturduğunu söyleyelim. Aynı çipin yıl sonuna doğru Lenovo Legion GO 2 modelinde de yer alması bekleniyor.

    Şu an için Windows’un bu değişime nasıl karşılık vereceği merak konusu. Keza yazılım devi, daha önce yaptığı açıklamada Windows'un el cihazları için hantal yapıda olduğunu doğrulamıştı. Yakın tarihte ise, Xbox logolu bir ROG Ally sürümü ortaya çıktı. Ancak Zotac Zone 2 başta olmak üzere tüm gelişmeler için Computex 2025'e kadar beklememiz gerekecek.

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    goro1982 7 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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