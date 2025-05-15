Zotac Zone 2 resmen doğrulandı: OLED ekran ve daha fazlası

Zotac Zone 2 resmen doğrulandı
Kaçıranlar için Haziran 2024'te tanıtılan Zotac Zone, donanımsal olarak rekabetçi olsa da, Windows 11 işletim sistemi nedeniyle bazı olumsuz eleştiriler almıştı. Bu yolda Valve SteamOS'u takip eden Zotac ise, aynı temelden yola çıkarak, yeni nesilde Manjaro Linux’u temel alan farklı bir yapı inşa etmeyi planlıyor.
Üstelik gelişmeler bununla sınırlı değil. Şirket Computex 2025 için paylaştığı duyuruda, konsolun OLED ekran ve AMD Strix Point mimarisine dayanan Ryzen AI 9 HX 370 işlemciden güç alacağını duyurdu. Kıyaslamak adına bu işlemcinin, Ryzen Z2 Extreme ailesinin de temelini oluşturduğunu söyleyelim. Aynı çipin yıl sonuna doğru Lenovo Legion GO 2 modelinde de yer alması bekleniyor.
Şu an için Windows’un bu değişime nasıl karşılık vereceği merak konusu. Keza yazılım devi, daha önce yaptığı açıklamada Windows'un el cihazları için hantal yapıda olduğunu doğrulamıştı. Yakın tarihte ise, Xbox logolu bir ROG Ally sürümü ortaya çıktı. Ancak Zotac Zone 2 başta olmak üzere tüm gelişmeler için Computex 2025'e kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.