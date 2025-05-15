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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor.  Bu haftanın ücretsizleri, 15 Mayıs'tan 22 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...               

    Epic Games 1.300TL değerinde 2 oyun hediye ediyor! Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Dead Island 2 ve Happy Game geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Bunlar arasından Deep Silver tarafından geliştirilen Dead Island 2, zombie temalı bir birinci şahıs aksiyon RPG oyunu. Ayrıca şu anda Steam'de 9.000'den "Çoğunlukla Olumlu" yoruma sahip. Happy Game ise psikedelik görselleri ve temalı bulmacaların bulunduğu bir macera oyunu.

    Her iki hediye, 15 Mayıs'tan 22 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    goro1982 4 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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