LG, çift moda sahip dünyanın ilk monitörünü duyurdu

32GS95UE isimli OLED monitör, 4K 240 Hz yüksek çözünürlük moduyla Full HD 480 Hz modu arasında monitörün altında bulunan özel bir düğmeyle geçiş yapabiliyor. Böylelikle yüksek yenileme hızı isteyen e-spor oyuncuları ile yüksek çözünürlük isteyen medya tüketicilerinin isteklerine cevap verebiliyor.
Bunun yanında monitör, OLED ekranın film bileşenini titreştirerek ses üreten Pixel Sound Teknolojisiyle dünyada bunu uygulayan ilk monitör olma özelliğine de sahip.
LG, CES 2024'de bununla beraber birçok OLED monitörün duyurusunu yapacak. Firma, 39 inç kavisli monitör (39GS95QE), iki adet 45 inç kavisli OLED monitör (45GS95QE, 45GS96QB) ve 27 inç OLED monitör (27GS95QE) modellerini tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.