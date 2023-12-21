Tam Boyutta Gör LG, 2024 yılında tanıtacağı UltraGear serisine ilişkin planlarını açıkladı. Firma aynı zamanda 32 inç boyutunda çift moda sahip dünyanın ilk monitörünü duyurdu.

32GS95UE isimli OLED monitör, 4K 240 Hz yüksek çözünürlük moduyla Full HD 480 Hz modu arasında monitörün altında bulunan özel bir düğmeyle geçiş yapabiliyor. Böylelikle yüksek yenileme hızı isteyen e-spor oyuncuları ile yüksek çözünürlük isteyen medya tüketicilerinin isteklerine cevap verebiliyor.

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Bunun yanında monitör, OLED ekranın film bileşenini titreştirerek ses üreten Pixel Sound Teknolojisiyle dünyada bunu uygulayan ilk monitör olma özelliğine de sahip.

LG, CES 2024'de bununla beraber birçok OLED monitörün duyurusunu yapacak. Firma, 39 inç kavisli monitör (39GS95QE), iki adet 45 inç kavisli OLED monitör (45GS95QE, 45GS96QB) ve 27 inç OLED monitör (27GS95QE) modellerini tanıtacak.

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LG, çift moda sahip dünyanın ilk monitörünü duyurdu