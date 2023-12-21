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    Anlık Bildirim

    LG, çift moda sahip dünyanın ilk monitörünü duyurdu

    LG, 2024 yılında tanıtacağı UltraGear serisine ilişkin planlarını açıkladı. Firma aynı zamanda 32 inç boyutunda çift moda sahip dünyanın ilk monitörünü duyurdu.
    LG, çift moda sahip dünyanın ilk monitörünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    LG, 2024 yılında tanıtacağı UltraGear serisine ilişkin planlarını açıkladı. Firma aynı zamanda 32 inç boyutunda çift moda sahip dünyanın ilk monitörünü duyurdu.

    32GS95UE isimli OLED monitör, 4K 240 Hz yüksek çözünürlük moduyla Full HD 480 Hz modu arasında monitörün altında bulunan özel bir düğmeyle geçiş yapabiliyor. Böylelikle yüksek yenileme hızı isteyen e-spor oyuncuları ile yüksek çözünürlük isteyen medya tüketicilerinin isteklerine cevap verebiliyor.

    Bunun yanında monitör, OLED ekranın film bileşenini titreştirerek ses üreten Pixel Sound Teknolojisiyle dünyada bunu uygulayan ilk monitör olma özelliğine de sahip.

    LG, CES 2024'de bununla beraber birçok OLED monitörün duyurusunu yapacak. Firma, 39 inç kavisli monitör (39GS95QE), iki adet 45 inç kavisli OLED monitör (45GS95QE, 45GS96QB) ve 27 inç OLED monitör (27GS95QE) modellerini tanıtacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 11 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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