LG telefonları için 2023 güncelleme takvimi belli oldu

Tam Boyutta Gör Bir zamanların en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan LG, pazar payında yaşadığı düşüşlerin ardından 2021 yılında sektörden çekilme kararı almıştı. Firma, mobil operasyonlarını tamamen bitirse de yeni cihazlarına yazılım güncellemesi vermeye devam edeceğini duyurmuştu. Firmanın şimdi de 2023 yılında yayınlayacağı güncellemeler belli oldu.

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LG Velvet için Android 13 geliyor

Güney Koreli firmanın planlarına göre 2020’nin ortalarında tanıtılan ve firmanın son üst seviye cihazlarından olan LG Velvet 2023’ün ilk aylarında Android 13 güncellemesine kavuşacak ve bu muhtemelen LG Velvet’in aldığı son güncelleme olacak.

Ayrıca firma, 2023’ün ilk çeyreğinde LG Wing, LG Q61, LG Q92 5G, LG Q52 5G cihazları için güvenlik güncellemeleri yayınlayacak. Firmanın notlarına göre konsept cihazı olarak piyasaya sürülen LG Wing yılın ilk çeyreğinde Android 13 güncellemesi almayacak anca cihazın LG Velvet’ten daha yeni olduğu düşünüldüğünde Android 13 güncellemesi imkânsız gözükmüyor. Her halükârda 2023, LG’nin telefonlarına destek verdiği son yıl olacak.



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LG Velvet için Android 13 güncellemesi yolda