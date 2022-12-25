LG telefonları için 2023 güncelleme takvimi belli oldu

LG Velvet için Android 13 geliyor
Güney Koreli firmanın planlarına göre 2020’nin ortalarında tanıtılan ve firmanın son üst seviye cihazlarından olan LG Velvet 2023’ün ilk aylarında Android 13 güncellemesine kavuşacak ve bu muhtemelen LG Velvet’in aldığı son güncelleme olacak.
Ayrıca firma, 2023’ün ilk çeyreğinde LG Wing, LG Q61, LG Q92 5G, LG Q52 5G cihazları için güvenlik güncellemeleri yayınlayacak. Firmanın notlarına göre konsept cihazı olarak piyasaya sürülen LG Wing yılın ilk çeyreğinde Android 13 güncellemesi almayacak anca cihazın LG Velvet’ten daha yeni olduğu düşünüldüğünde Android 13 güncellemesi imkânsız gözükmüyor. Her halükârda 2023, LG’nin telefonlarına destek verdiği son yıl olacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d