Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy F23 için Android 13 güncellemesi yayınlandı

    Android’in önemli isimlerden olan Samsung, son yıllarda güncelleme hızı ile dikkat çekiyor. Firma şimdi de giriş seviyesi F23 modelini Android 13 ile güncelliyor.
    Oy Ver
    Galaxy F23 için Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Güncelleme sözleri ve güncelleme hızı ile Google’a bile rakip olan Samsung, kasım ayı bitmeden neredeyse tüm üst seviye cihazlarını Android 13 ile güncellemişti. Şimdi de giriş ve orta seviye cihazları için çalışan firma, Galaxy F23 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini yayınladı.

    Galaxy F23’ün bir sonraki güncellemesi 2023’ün ilk çeyreğinde gelecek

    E236BXXU1BVL1 kod adlı Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesi, 2.7GB boyutunda ve kasım güvenlik yamasına sahip. Birçok gizlilik ve güvenlik yeniliğini beraberinde getiren güncelleme Android 13’ün gelişmiş dinamik tema seçeneklerine de sahip. Sistem animasyonlarında ve sistem performansında da iyileştirmeler içeren güncelleme, cihazın birkaç ay boyunca aldığı son güncelleme olacak. Aylık güncelleme yerine çeyrek yıl güncellemeleri ile desteklenen Galaxy F23, bir sonraki güvenlik yamasını muhtemelen 2023’ün ilk aylarında alacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız