Samsung Galaxy F23 için Android 13 güncellemesi yayınlandı

Galaxy F23’ün bir sonraki güncellemesi 2023’ün ilk çeyreğinde gelecek
E236BXXU1BVL1 kod adlı Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesi, 2.7GB boyutunda ve kasım güvenlik yamasına sahip. Birçok gizlilik ve güvenlik yeniliğini beraberinde getiren güncelleme Android 13’ün gelişmiş dinamik tema seçeneklerine de sahip. Sistem animasyonlarında ve sistem performansında da iyileştirmeler içeren güncelleme, cihazın birkaç ay boyunca aldığı son güncelleme olacak. Aylık güncelleme yerine çeyrek yıl güncellemeleri ile desteklenen Galaxy F23, bir sonraki güvenlik yamasını muhtemelen 2023’ün ilk aylarında alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d