LG webOS Auto platformu CES 2020'de görücüye çıkacak

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LG Electronics ve iş ortakları, 7 Ocak'ta Las Vegas'ta gerçekleştirilecek olan CES 2020 fuarında, Android Auto ve Apple Car Play'e rakip olarak geliştirilen LG webOS Auto platformunu sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

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Güney Koreli teknoloji devi, Qualcomm, Microsoft, Qt ve Luxoft ile birlikte üzerinde çalıştığı Linux tabanlı otomobil bilgi-eğlence platformunun en son versiyonunu görücüye çıkaracak.

Şirket fuardaki standında, otomobil koltuğu üreticisi Adient ile birlikte tasarladığı bir bağlantılı otomobil modeli sergileyecek. CES 2020 sayesinde fuarı ziyaret eden kişiler webOS Auto'nun yeteneklerini yakında görme fırsatı yakalayacaklar.

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Qualcomm'la ortaklık kuruldu

webOS Auto'nun temelinde Snapdragon Otomotiv Geliştirme Platformu'nun (ADP) yer aldığını belirtelim. LG, webOS Auto'yu geliştirmek için Qualcomm ile ortaklık kurdu.

Microsoft kendi standında LG-MS Ses-Video-Navigasyon (AVN) sistemini tanıtacak. Yazılım devi bilgi ve eğlence sisteminin avantajlarını en üst seviyeye çıkarmak için LG webOS'u Microsoft Bağlantılı Araç Platformu'na entegre etti.

Bir başka yazılım şirketi olan Luxoft, CES 2020 kapsamında LG webOS platformu ile donatılmış bir konsept otomobil sergileyecek. Finlandiya merkezli Qt ise otomobiller için geliştirilen insan makine arayüzünü (HMI) sahneye çıkaracak.

https://cdrinfo.com/d7/content/lgs-webos-auto-connected-car-platform-launches-ces-2020