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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 11, 4 GB dosya boyutunun üzerinde video kaydetmeye izin verecek

    Google sonunda, kullanıcıların yakındığı önemli bir konuya el atıyor. Gelen haberlere göre Android 11 işletim sisteminde, video kaydındaki 4 GB'lık dosya boyutu sınırı kaldırılacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Android 11, 4 GB dosya boyutunun üzerinde video kaydetmeye izin verecek
    Tam Boyutta Gör

    Günümüzdeki akıllı telefonların kamera yetenekleri göz önüne alındığında, Android işletim sisteminin 4 GB'ın üzerindeki videoları kaydetmeye izin vermemesi büyük bir handikap diyebiliriz. Gelen haberlere göre şirket bu gidişata Android 11 sürümü ile son vermeye hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei nova 6 SE satışa sunuldu"

    Artık videolar tek dosya olacak

    Kullanıcılar açısından sinir bozucu bir kısıtlama olan 4 GB dosya boyutu, şu anda 4K 30 FPS'de video çekebilen birçok akıllı telefon için düşük bir boyut. Ayrıca 4 GB'lık kısıtlama 4K 60 FPS çeken akıllı telefonlar ve gelecekte 8K video çekimi yapabilen cihazlarında çıkmasıyla birlikte iyiden iyiye yetersiz bir hale gelecekti. Bunu göz önünde bulunduran Google, Android 11'de 4 GB'lık kısıtlamaya son verecek.

    Android'in şimdiki sürümlerinde eğer bir video kaydı 4 GB'ı aşarsa, dosya kaydı sonlanıyor ve telefon ikinci bir dosya oluşturarak video kaydına devam ediyor. Bu da videonun birçok dosyaya bölünmesi ve birleştirmek için farklı bir uygulamaya ihtiyaç duyacağınız anlamına geliyor. Ancak Android 11 ile beraber video kaydı sonlanmayacak ve dosya boyutu 4 GB'ı aşarsa bile tek dosyada devam edecek. Google'ın biraz geç de olsa bu can sıkıcı konuya bir çözüm bulması kullanıcılar açısından sevindirici bir durum olarak değerlendirilebilir.



    https://www.gsmarena.com/android_11_could_finally_let_you_record_videos_over_4gb_in_size-news-40744.php Yorum Yaz
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    Galatas4ray 2 sa. koyunsayar
    Doğru diyorsun 9 yıl oldu az değil
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    Galatas4ray 2 sa. face1tr
    İosta yok.Ama gel gelelim 5 bin tl verdiğimiz note 9 da 4k video çekmek istediğimde 5 dk dan fazla çekemiyorum böylede paramızla rezil oluyoruz.

    Size dahada vahim durumu söyleyeyim 1080p 60 fps 10dkdan fazla çektirmiyor evet yanlış duymadınız note 9 dan bahsediyorum.
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    koyunsayar 2 sa. Galatas4ray
    Niye 9 eskidi 9 senelik telefon
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    SC0RPI0N 3 sa.
    Benim anladığım kadarıyla exFAT/NTFS desteklemediği den yoktu sanırım sonrasında lisansı almışlar
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    ***Leopard*** 3 sa. SC0RPI0N
    exfat açık kaynak oldu geçtiğimiz aylarda.


    cloudblogs.microsoft.com/...



    Bu arada niye exfat'a ihtiyac oldugunu da anlamadim eger bu sayede geliyorsa.



    Bir suru dosya sistemi var Linux kernelinde , ntfs'den vs cok daha iyi olan.



    Sanirim android kendine has bir cozum kullaniyor.
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    face1tr 3 sa.
    asıl konuya değinmemişsiniz, böyle bir sınır ios'da var mı?
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    esmerbuyucu 3 sa.
    Öyle bir sınır mı varmış, nasıl olur
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