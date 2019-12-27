Android 11, 4 GB dosya boyutunun üzerinde video kaydetmeye izin verecek

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Günümüzdeki akıllı telefonların kamera yetenekleri göz önüne alındığında, Android işletim sisteminin 4 GB'ın üzerindeki videoları kaydetmeye izin vermemesi büyük bir handikap diyebiliriz. Gelen haberlere göre şirket bu gidişata Android 11 sürümü ile son vermeye hazırlanıyor.

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Artık videolar tek dosya olacak

Kullanıcılar açısından sinir bozucu bir kısıtlama olan 4 GB dosya boyutu, şu anda 4K 30 FPS'de video çekebilen birçok akıllı telefon için düşük bir boyut. Ayrıca 4 GB'lık kısıtlama 4K 60 FPS çeken akıllı telefonlar ve gelecekte 8K video çekimi yapabilen cihazlarında çıkmasıyla birlikte iyiden iyiye yetersiz bir hale gelecekti. Bunu göz önünde bulunduran Google, Android 11'de 4 GB'lık kısıtlamaya son verecek.

Android'in şimdiki sürümlerinde eğer bir video kaydı 4 GB'ı aşarsa, dosya kaydı sonlanıyor ve telefon ikinci bir dosya oluşturarak video kaydına devam ediyor. Bu da videonun birçok dosyaya bölünmesi ve birleştirmek için farklı bir uygulamaya ihtiyaç duyacağınız anlamına geliyor. Ancak Android 11 ile beraber video kaydı sonlanmayacak ve dosya boyutu 4 GB'ı aşarsa bile tek dosyada devam edecek. Google'ın biraz geç de olsa bu can sıkıcı konuya bir çözüm bulması kullanıcılar açısından sevindirici bir durum olarak değerlendirilebilir.

https://www.gsmarena.com/android_11_could_finally_let_you_record_videos_over_4gb_in_size-news-40744.php