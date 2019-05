LG'nin Android 2.2'li telefonu Optimus One bir milyon barajını aştı

Resmi tanıtımı Eylül ayında yapılan Optimus One, iki aydan daha kısa bir sürede 1 milyon barajını aşarak LG'nin en hızlı satan telefonu olmayı başardı. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde 3.2-inç ekrana saip olan telefon 600MHz hızında işlemci kullanıyor ve 1500 mAh kapasiteli pilden güç alıyor.

LG Electronics Mobile Communications başkanı ve tepe yöneticisi Dr. Jong-seok Park, Optimus One modelinin başarısıyla ilgili açıklamasında, "Çok yönlü, güçlü LG Optimus One, akıllı telefonların dünyasına kolayca geçiş için tasarlandı ve rakamların da ortaya koyduğu üzere bu tipte cihazlara yoğun talep var. Optimus One kullanıcıların beklediği telefon olarak görünüyor ve akıllı telefonların artık sadece, bu dünyaya daha önce adım atanlar için olmadığını ortaya koyuyor." dedi.

Avrupa, Asya-Pasifik ve Amerika'da satışta olan Optimus One için LG, 10 milyon barajını aşan ilk telefonu olacağını düşünüyor.