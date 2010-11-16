LG'nin Android 2.2'li telefonu Optimus One bir milyon barajını aştı

Resmi tanıtımı Eylül ayında yapılan Optimus One, iki aydan daha kısa bir sürede 1 milyon barajını aşarak LG'nin en hızlı satan telefonu olmayı başardı. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde 3.2-inç ekrana saip olan telefon 600MHz hızında işlemci kullanıyor ve 1500 mAh kapasiteli pilden güç alıyor.
LG Electronics Mobile Communications başkanı ve tepe yöneticisi Dr. Jong-seok Park, Optimus One modelinin başarısıyla ilgili açıklamasında, "Çok yönlü, güçlü LG Optimus One, akıllı telefonların dünyasına kolayca geçiş için tasarlandı ve rakamların da ortaya koyduğu üzere bu tipte cihazlara yoğun talep var. Optimus One kullanıcıların beklediği telefon olarak görünüyor ve akıllı telefonların artık sadece, bu dünyaya daha önce adım atanlar için olmadığını ortaya koyuyor." dedi.
Avrupa, Asya-Pasifik ve Amerika'da satışta olan Optimus One için LG, 10 milyon barajını aşan ilk telefonu olacağını düşünüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fiyatı yüksek olsaydı 1 milyon barajını aşamazdi bence.
Ayrıca Optimus Gt540 Modeliyle Hemen Hemen Aynı Özellikte Ekranı ve Android Sürümü Hariç. Gt540 500 Tlye Satılıyor. Buda 550 - 600 Civarı Giriş Yapar. Gt540ın Fiyatıda Düşer Diye Düşünüyorum.
Amazon.de'de 227.87 Euro
LINK TIKLA
LG optimus 540 düşünüyordum ama bunun kapasitif ekranı ve Android 2.2 olması birde aynı fiyat aralığında düşünülürse çok güzel olur.
kamerası vasat ama otofokusu var ve benzerlerinin aksine VGA video kaydediyor
bekleme süresi çok uzun ve SAR değeri epey düşük
yazılım konusunda ise piyasanın en iyilerinden
fiyatı da uygun olunca satılıyor ki denildiği gibi LG'nin en çok satan telefonu olabilir
ayrıca samsung'dan android 2.2'li güçlü bir rakip bekliyorum ama çok şık olmazsa bu telefona tercih edilmez