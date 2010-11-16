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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin Android 2.2'li telefonu Optimus One bir milyon barajını aştı

8 yıl
43,5b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi tanıtımı Eylül ayında yapılan Optimus One, iki aydan daha kısa bir sürede 1 milyon barajını aşarak LG'nin en hızlı satan telefonu olmayı başardı. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde 3.2-inç ekrana saip olan telefon 600MHz hızında işlemci kullanıyor ve 1500 mAh kapasiteli pilden güç alıyor.

LG Electronics Mobile Communications başkanı ve tepe yöneticisi Dr. Jong-seok Park, Optimus One modelinin başarısıyla ilgili açıklamasında, "Çok yönlü, güçlü LG Optimus One, akıllı telefonların dünyasına kolayca geçiş için tasarlandı ve rakamların da ortaya koyduğu üzere bu tipte cihazlara yoğun talep var. Optimus One kullanıcıların beklediği telefon olarak görünüyor ve akıllı telefonların artık sadece, bu dünyaya daha önce adım atanlar için olmadığını ortaya koyuyor." dedi.

Avrupa, Asya-Pasifik ve Amerika'da satışta olan Optimus One için LG, 10 milyon barajını aşan ilk telefonu olacağını düşünüyor.


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LaT1F 8 yıl
lg mh hizmetleri bu hafta satışta olacağını söyledi. bekleyip görelim bende almayı düşünüyorum bakalım kısmetse tabi fiyat uçuk olmazsa
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bonan61 8 yıl
Ebatlarına göre 3.2 inç ekran küçük. N8 le aynı ebattalar o 3.5 inç.
Fiyatı yüksek olsaydı 1 milyon barajını aşamazdi bence.
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bonan61 8 yıl
Çokta pahalı olmaz. Çünkü kamerası 3.2 mp. ve 262 000 k renk. Bunun haricinde güzel telefon. Divx filmleri oynatıyormuşta.
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akifs44 8 yıl

bonan61

Çokta pahalı olmaz. Çünkü kamerası 3.2 mp. ve 262 000 k renk. Bunun haricinde güzel telefon. Divx filmleri oynatıyormuşta.


Ayrıca Optimus Gt540 Modeliyle Hemen Hemen Aynı Özellikte Ekranı ve Android Sürümü Hariç. Gt540 500 Tlye Satılıyor. Buda 550 - 600 Civarı Giriş Yapar. Gt540ın Fiyatıda Düşer Diye Düşünüyorum.
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jerilyas 8 yıl
fiyat görebileceğimiz avrupa sitesi var mı?
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cat_power 8 yıl
jerilyas

fiyat görebileceğimiz avrupa sitesi var mı?


Amazon.de'de 227.87 Euro


LINK TIKLA
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my54 8 yıl
ya bu telefon türkiye ye gelmiyecekmi,
LG optimus 540 düşünüyordum ama bunun kapasitif ekranı ve Android 2.2 olması birde aynı fiyat aralığında düşünülürse çok güzel olur.
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cat_power 8 yıl
Amazon.de'de €226 gibi bir fiyatı var - bir de tax-free eklenirse tadından yenmeyebilir
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DH Misafiri 8 yıl
ben çinde yasıyorum :) bu optimusu gordum ınceledım bende çin markası zte 600mhz android 2.1 li 3.2inc ekranlı 256 ram ve rom lu cıhazın optimustan tek farkı var aralarından yaklasık 120 dolar fiyat farkı var :D nasıl iş anlamadım:D
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bwhiteshark 8 yıl
600 Mhz android 2.2 için yeterlimidir? Birde flashsız fotoğraf makinesini neyleyelim. Xenon flash koysa ne olur?
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wentworthscofield 8 yıl
ekran çözünürlüğü benzerlerine göre yüksek
kamerası vasat ama otofokusu var ve benzerlerinin aksine VGA video kaydediyor
bekleme süresi çok uzun ve SAR değeri epey düşük
yazılım konusunda ise piyasanın en iyilerinden
fiyatı da uygun olunca satılıyor ki denildiği gibi LG'nin en çok satan telefonu olabilir
ayrıca samsung'dan android 2.2'li güçlü bir rakip bekliyorum ama çok şık olmazsa bu telefona tercih edilmez
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