Snapdragon 7 Gen 3’lü ilk telefon Honor 100 ve üst seviye Honor 100 Pro tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında Honor 90 ve Honor 90 Pro akıllı telefonlarını Çin pazarında tanıtan firma bugün ise Honor 100 serisini duyurmak için sahneye çıktı. Mevcut Honor 90 modelini Türkiye’de de satan firma, yeni serisindeki Honor 100 ile Snapdragon 7 Gen 3 yongasını kullanan ilk firma oldu. Bununla birlikte Honor 100 Pro ise Snapdragon 8 Gen 2 ile üst seviyeye hitap ediyor.

Tasarım ve ekran

Honor 100 ve Honor 100 Pro modelleri oldukça farklı bir tasarım sergiliyorlar. Her iki model de ön tarafta dört kenardan kavisli OLED ekrana sahip olmasına rağmen, öne bakan kamera kurulumlarında farklılaşıyorlar. Standart Honor 100 tek bir delik çentik sunarken, Pro varyantı çift selfie kamera sistemini barındırmak için hap şeklinde bir kesime sahip.

Tam Boyutta Gör Arka tarafa geçildiğinde Honor 100, LED flaşla birlikte çift kamera kurulumunu barındıran siyah D şeklinde bir kamera platformunu barındırırken Honor 100 Pro, üçlü kamera ünitesi ve LED flaşı barındıran oval şekilli kamera modülüyle öne çıkıyor.

Honor 100 modeli ekran tarafında 6,7 inç OLED panele sahipken, Honor 100 Pro ise 6,78 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip. Her iki ekran da 1,5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3840Hz PWM karartma ve 2.600 nit tepe parlaklığı sunuyor. Her iki telefonda da ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Performans ve teknik özellikler

Honor 100, kapağının altında geçen hafta duyurulan Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine sahip. LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama alanı ve 100W şarj sunan 5,450mAh pil ile birlikte geliyor. Honor 100 Pro ise geçtiğimiz yılın amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı ve 100W şarj ve 66W kablosuz şarj özellikli 5.000mAh bataryaya ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Seride ayrıca çift SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, IR blaster ve USB-C bağlantı noktası gibi diğer özellikler de sunuluyor. Her iki telefon da Honor'un kendi geliştirdiği C1 adlı radyo frekansı geliştirme çipi bulunuyor.

Selefi Honor 90 serisine benzer şekilde, Honor 100 serisi de vlog meraklılarına hitap etmek için çeşitli geliştirmelerle geliyor. Standart model, dikkat çekici 50 megapiksel ön kamerasıyla etkileyici vlog yetenekleri için tasarlanırken Honor 100 Pro ise 50 megapiksel lens ve ek 32 megapiksel ultra geniş lensten oluşan çift selfie kamera ünitesiyle daha zengin bir kullanım vadediyor.

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Kameralardan bahsetmişken Honor 100 ve 100 Pro'nun arka kamera sisteminde OIS özellikli Sony IMX906 50 megapiksel birincil kamera ve 12 megapiksel ultra geniş lens bulunuyor. Pro modeli ekstra olarak 2,5x'e (50x dijital) kadar optik yakınlaştırmayı destekleyen 32 megapiksel telefoto kameraya sahip. Şirket, Honor 100 ikilisinin SLR düzeyinde fotoğrafçılık deneyimi sunabileceğini iddia ediyor.

Honor 100 özellikleri

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Ekran : 6.7 inç 1.5K OLED 120Hz, HDR, 2600 nit

: 6.7 inç 1.5K OLED 120Hz, HDR, 2600 nit İşlemci : Snapdragon 7 Gen 3

: Snapdragon 7 Gen 3 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256GB / 512 GB

: 256GB / 512 GB Arka kamera : 50 MP, f/2.0, OIS ana sensör ve 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı sensör

: 50 MP, f/2.0, OIS ana sensör ve 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı sensör Ön kamera : 50 MP, f/2.1

: 50 MP, f/2.1 Batara : 5.000 mAh, 100W

: 5.000 mAh, 100W Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, IR blaster ve USB-C

Honor 100 Pro özellikleri

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Ekran : 6.78 inç 1.5K OLED 120Hz, HDR, 2600 nit

: 6.78 inç 1.5K OLED 120Hz, HDR, 2600 nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera : 50 MP, f/2.0, OIS ana sensör ve 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı sensör ve 32 MP, f/2.4 telefoto

: 50 MP, f/2.0, OIS ana sensör ve 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı sensör ve 32 MP, f/2.4 telefoto Ön kamera : 50 MP + 32 megapiksel

: 50 MP + 32 megapiksel Batara : 5000 mAh, 100W kablolu, 66W kablosuz

: 5000 mAh, 100W kablolu, 66W kablosuz Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, IR blaster ve USB-C

Honor 100 ve Honor 100 Pro çıkış tarihi ve fiyatı

Honor 100, 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı, 16 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı gibi üç seçenekle Çin için çıkışını yaptı. Konfigürasyonlar sırasıyla 350 dolar, 400 ve 450 dolar fiyat etiketine sahip.

Honor 100 Pro ise 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı, 16 GB RAM + 256 GB depolama alanı, 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı ve 16 GB RAM + 1 TB depolama alanı gibi konfigürasyonlar sahip. Bu varyantlar sırasıyla 475 dolar, 525 dolar, 550 dolar ve 625 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Her iki akıllı telefon da siyah, beyaz, mor ve mavi renk tonlarında geliyor.

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Honor 100 ve Honor 100 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri