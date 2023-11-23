Snapdragon 7 Gen 3’lü ilk telefon Honor 100 ve üst seviye Honor 100 Pro tanıtıldı

- Tasarım ve ekran
- Performans ve teknik özellikler
- Honor 100 özellikleri
- Honor 100 Pro özellikleri
- Honor 100 ve Honor 100 Pro çıkış tarihi ve fiyatı
- Yorumlar
Tasarım ve ekran
Honor 100 ve Honor 100 Pro modelleri oldukça farklı bir tasarım sergiliyorlar. Her iki model de ön tarafta dört kenardan kavisli OLED ekrana sahip olmasına rağmen, öne bakan kamera kurulumlarında farklılaşıyorlar. Standart Honor 100 tek bir delik çentik sunarken, Pro varyantı çift selfie kamera sistemini barındırmak için hap şeklinde bir kesime sahip.
Honor 100 modeli ekran tarafında 6,7 inç OLED panele sahipken, Honor 100 Pro ise 6,78 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip. Her iki ekran da 1,5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3840Hz PWM karartma ve 2.600 nit tepe parlaklığı sunuyor. Her iki telefonda da ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunuyor.
Performans ve teknik özellikler
Honor 100, kapağının altında geçen hafta duyurulan Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine sahip. LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama alanı ve 100W şarj sunan 5,450mAh pil ile birlikte geliyor. Honor 100 Pro ise geçtiğimiz yılın amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı ve 100W şarj ve 66W kablosuz şarj özellikli 5.000mAh bataryaya ile geliyor.
Selefi Honor 90 serisine benzer şekilde, Honor 100 serisi de vlog meraklılarına hitap etmek için çeşitli geliştirmelerle geliyor. Standart model, dikkat çekici 50 megapiksel ön kamerasıyla etkileyici vlog yetenekleri için tasarlanırken Honor 100 Pro ise 50 megapiksel lens ve ek 32 megapiksel ultra geniş lensten oluşan çift selfie kamera ünitesiyle daha zengin bir kullanım vadediyor.
Kameralardan bahsetmişken Honor 100 ve 100 Pro'nun arka kamera sisteminde OIS özellikli Sony IMX906 50 megapiksel birincil kamera ve 12 megapiksel ultra geniş lens bulunuyor. Pro modeli ekstra olarak 2,5x'e (50x dijital) kadar optik yakınlaştırmayı destekleyen 32 megapiksel telefoto kameraya sahip. Şirket, Honor 100 ikilisinin SLR düzeyinde fotoğrafçılık deneyimi sunabileceğini iddia ediyor.
Honor 100 özellikleri
- Ekran: 6.7 inç 1.5K OLED 120Hz, HDR, 2600 nit
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256GB / 512 GB
- Arka kamera: 50 MP, f/2.0, OIS ana sensör ve 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı sensör
- Ön kamera: 50 MP, f/2.1
- Batara: 5.000 mAh, 100W
- Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, IR blaster ve USB-C
Honor 100 Pro özellikleri
- Ekran: 6.78 inç 1.5K OLED 120Hz, HDR, 2600 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 50 MP, f/2.0, OIS ana sensör ve 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı sensör ve 32 MP, f/2.4 telefoto
- Ön kamera: 50 MP + 32 megapiksel
- Batara: 5000 mAh, 100W kablolu, 66W kablosuz
- Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, IR blaster ve USB-C
Honor 100 ve Honor 100 Pro çıkış tarihi ve fiyatı
Honor 100, 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı, 16 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı gibi üç seçenekle Çin için çıkışını yaptı. Konfigürasyonlar sırasıyla 350 dolar, 400 ve 450 dolar fiyat etiketine sahip.
Honor 100 Pro ise 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı, 16 GB RAM + 256 GB depolama alanı, 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı ve 16 GB RAM + 1 TB depolama alanı gibi konfigürasyonlar sahip. Bu varyantlar sırasıyla 475 dolar, 525 dolar, 550 dolar ve 625 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Her iki akıllı telefon da siyah, beyaz, mor ve mavi renk tonlarında geliyor.Kaynakça https://www.hihonor.com/cn/phones/honor-100-pro/ https://www.hihonor.com/cn/phones/honor-100/ https://www.gizmochina.com/2023/11/23/honor-100-launches-as-the-first-ever-snapdragon-7-gen-3-phone-honor-100-pro-with-snapdragon-8-gen-2-debuts-alongside/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.