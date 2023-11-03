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    Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri ve tasarımı ortaya çıktı

    Samsung, birkaç nesildir devam eden tasarım dilini Galaxy S24 ve Galaxy S24 Ultra modelleriyle de koruyacak. İşte Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri ve tasarımı.
    Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri ve tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bir süredir beklenen Galaxy S24 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Öyle ki bugüne dek sızıntılarla gündeme gelen telefonların güne yeni bir özelliği ortaya çıkıyor. Şimdi de akıllı telefonların tasarım ayrıntıları ve renk seçenekleri paylaşıldı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Galaxy S24 serisi artık daha da net

    Kaçıranlar için geçtiğimiz haftalarda Galaxy S24’un CAD tabanlı görsellerini sizlere aktardık ve genel tasarımın önceki nesle benzediğini ancak bazı önemli yeniliklere imza atılacağından söz etmiştik. Bugün ise Ice Universe, Galaxy S24'ün ekran boyunca simetrik çerçevelere sahip olacağını bildirdi. Ayrıca ön kamera için kullanılan delikli ekran tasarımı artık daha küçük ve biraz daha aşağıya kaydırılacak. 

    Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri ve tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bu bilgilere ek olarak sızıntı kaynağı, akıllı telefonların renk seçeneklerine de değindi. Buna göre Galaxy S24 serisi, Siyah, Gri, Mor, Sarı, Yeşil, Mavi ve Turuncu renk seçenekleriyle gelecek. Ayrıca Galaxy S24 Ultra, altın çerçeveli özel bir sürüme sahip olacak. Bu noktada S24 serisinin renkleri şu şekilde olacak:

    • Galaxy S24 Ultra: Siyah, Yeşil, Krem, Lavanta, Grafik, Gök mavisi, Açık yeşil ve Kırmızı

    • Galaxy S24 ve S24+: Siyah, Krem, Yeşil, Lavanta, Grafit, Açık yeşil.

    Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra beklenen özellikler

    Galaxy S24 serisi, iki yönlü uydu bağlantısına ek olarak yepyeni gelişmeler ile karşımıza çıkacak. Galaxy S24'ün 6.17 inç, Galaxy S24+'ın 6.7 inç ve Galaxy S24 Ultra'nın da 6.8 inç ekran boyutuna sahip olacağı konuşuluyor. Ekran çözünürlüğü temel model için FHD+, diğer modeller için WQHD+ olacak. Ayrıca tüm cihazların, 2.500 nit tepe parlaklık değeri sunması bekleniyor.

    Serinin kalbinde ise, Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 platformları yer alacak. Bu yonga setini kuvvetle muhtemel Galaxy S24 için 4.000mAh-25W, Galaxy S24+ için 4.900mAh-45W ve S24 Ultra için 5.000mAh-45W pil ve hızlı şarj desteği eşlik edecek. Yaklaşmakta olan telefonlar hakkında tüm detayların Ocak-Şubat ayları arasında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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