Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri ve tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung, bir süredir beklenen Galaxy S24 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Öyle ki bugüne dek sızıntılarla gündeme gelen telefonların güne yeni bir özelliği ortaya çıkıyor. Şimdi de akıllı telefonların tasarım ayrıntıları ve renk seçenekleri paylaşıldı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Galaxy S24 serisi artık daha da net

Kaçıranlar için geçtiğimiz haftalarda Galaxy S24’un CAD tabanlı görsellerini sizlere aktardık ve genel tasarımın önceki nesle benzediğini ancak bazı önemli yeniliklere imza atılacağından söz etmiştik. Bugün ise Ice Universe, Galaxy S24'ün ekran boyunca simetrik çerçevelere sahip olacağını bildirdi. Ayrıca ön kamera için kullanılan delikli ekran tasarımı artık daha küçük ve biraz daha aşağıya kaydırılacak.

Tam Boyutta Gör Bu bilgilere ek olarak sızıntı kaynağı, akıllı telefonların renk seçeneklerine de değindi. Buna göre Galaxy S24 serisi, Siyah, Gri, Mor, Sarı, Yeşil, Mavi ve Turuncu renk seçenekleriyle gelecek. Ayrıca Galaxy S24 Ultra, altın çerçeveli özel bir sürüme sahip olacak. Bu noktada S24 serisinin renkleri şu şekilde olacak:

Galaxy S24 Ultra: Siyah, Yeşil, Krem, Lavanta, Grafik, Gök mavisi, Açık yeşil ve Kırmızı

Galaxy S24 ve S24+: Siyah, Krem, Yeşil, Lavanta, Grafit, Açık yeşil.

Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra beklenen özellikler

Galaxy S24 serisi, iki yönlü uydu bağlantısına ek olarak yepyeni gelişmeler ile karşımıza çıkacak. Galaxy S24'ün 6.17 inç, Galaxy S24+'ın 6.7 inç ve Galaxy S24 Ultra'nın da 6.8 inç ekran boyutuna sahip olacağı konuşuluyor. Ekran çözünürlüğü temel model için FHD+, diğer modeller için WQHD+ olacak. Ayrıca tüm cihazların, 2.500 nit tepe parlaklık değeri sunması bekleniyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın detaylı 3D videosu ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Serinin kalbinde ise, Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 platformları yer alacak. Bu yonga setini kuvvetle muhtemel Galaxy S24 için 4.000mAh-25W, Galaxy S24+ için 4.900mAh-45W ve S24 Ultra için 5.000mAh-45W pil ve hızlı şarj desteği eşlik edecek. Yaklaşmakta olan telefonlar hakkında tüm detayların Ocak-Şubat ayları arasında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

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Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri ve tasarımı ortaya çıktı