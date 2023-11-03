Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri ve tasarımı ortaya çıktı

Galaxy S24 serisi artık daha da net
Kaçıranlar için geçtiğimiz haftalarda Galaxy S24’un CAD tabanlı görsellerini sizlere aktardık ve genel tasarımın önceki nesle benzediğini ancak bazı önemli yeniliklere imza atılacağından söz etmiştik. Bugün ise Ice Universe, Galaxy S24'ün ekran boyunca simetrik çerçevelere sahip olacağını bildirdi. Ayrıca ön kamera için kullanılan delikli ekran tasarımı artık daha küçük ve biraz daha aşağıya kaydırılacak.
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Galaxy S24 Ultra: Siyah, Yeşil, Krem, Lavanta, Grafik, Gök mavisi, Açık yeşil ve Kırmızı
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Galaxy S24 ve S24+: Siyah, Krem, Yeşil, Lavanta, Grafit, Açık yeşil.
Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra beklenen özellikler
Galaxy S24 serisi, iki yönlü uydu bağlantısına ek olarak yepyeni gelişmeler ile karşımıza çıkacak. Galaxy S24'ün 6.17 inç, Galaxy S24+'ın 6.7 inç ve Galaxy S24 Ultra'nın da 6.8 inç ekran boyutuna sahip olacağı konuşuluyor. Ekran çözünürlüğü temel model için FHD+, diğer modeller için WQHD+ olacak. Ayrıca tüm cihazların, 2.500 nit tepe parlaklık değeri sunması bekleniyor.
Serinin kalbinde ise, Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 platformları yer alacak. Bu yonga setini kuvvetle muhtemel Galaxy S24 için 4.000mAh-25W, Galaxy S24+ için 4.900mAh-45W ve S24 Ultra için 5.000mAh-45W pil ve hızlı şarj desteği eşlik edecek. Yaklaşmakta olan telefonlar hakkında tüm detayların Ocak-Şubat ayları arasında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.