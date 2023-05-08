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    Lihtenştayn ödemelerde Bitcoin’i kabul etmeyi planlıyor

    Bitcoin (BTC) birçok ülke tarafından benimsenmeye başladı. Son olarak bu ülkeler arasına Lihtenştayn katılıyor. Lihtenştayn, ödemelerde Bitcoin'i kabul edecek.  
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    Lihtenştayn ödemelerde Bitcoin’i kabul etmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Lihtenştayn Başbakanı Daniel Risch, Almanya merkezli Handelsblatt’a bir röportaj verdi. Bu röportajda, Bitcoin hakkında önemli bir açıklama yer alıyor. Lihtenştayn hükümeti, ödemeler için Bitcoin’i kabul etmeyi planlıyor.

    Ödemelerde Bitcoin anında İsviçre frangına dönüştürülecek

    Başbakan Daniel Risch, Alman Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, Lihtenştayn hükümetinin devlet hizmetleri için ödeme olarak Bitcoin’i kabul etmeyi planladığını söyledi. Risch’e göre teklif, döviz kuru risklerinden kaçınmak için alınan herhangi bir kripto para birimini derhal İsviçre frangı ile değiştirmeyi öngörüyor. Frank, prensliğin resmi para birimi ve Bitcoin’e eşit statü verilmeyeceğini söyledi.

    Yaklaşık 40 bin nüfusu olan Avrupa ülkesi, Bitcoin ödeme yöntemine bir adım daha atmış oldu. Başbakan Risch’e göre, döviz kuru risklerinden korunmak amacıyla alınan herhangi bir kripto para ödemesi, doğrudan İsviçre frangı ile değiştirilecek. 

    Risch ayrıca, ülkenin resmi para birimi Frank ile Bitcoin’in eşit bir statüde tutulmayacağını belirtti. Risch, Lihtenştayn hükümetinde aynı zamanda maliye kısmıyla da ilgileniyor.

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    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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