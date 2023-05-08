Kripto para dünyası ile bir şekilde haşır neşir olanlar özel mesaj kutusunda pek çok kadın hesaptan gelen teklifler veya proje tanıtımlarıyla karşılaşmışlardır. Peki bunlar gerçekten kadın hesaplar mı? Elbette değil.

Sahte kadın kripto para hesapları

Kadın hesabı açan erkek kullanıcı kavramı aslında uzun yıllardır sosyal medya ve arkadaşlık sitelerinde alışılageldik konulardan. Hatta bunların bazıları suç örgütlerine de ait olabiliyor. Kripto para dünyası ise ayrı bir hikâye.

PEPE coin çıldırdı, yeni trend başladı 2 gün önce eklendi

On binlerce hesap üzerinde yapılan araştırmalara göre kripto para dünyasında kadın hesapların yüzde 87’si erkek. Kadın hesaplar daha çok yeni projelerin tanıtımı, farklı birikim teklifleri, zaman zaman rugpull yemesi muhtemel kripto paralara yatırımcı çekmek gibi amaçlar için kullanılıyor. Erkeklerin zayıf noktası olduğu için haliyle kadın hesaplara ağırlık veriliyor. Araştırmada tüm sahte hesapların silindiği takdirde geriye çok az sayıda gerçek kadın hesap kaldığı da not düşülmüş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Kripto para teklifi yapan kadın hesaplara dikkat