Sahte kadın kripto para hesapları
Kadın hesabı açan erkek kullanıcı kavramı aslında uzun yıllardır sosyal medya ve arkadaşlık sitelerinde alışılageldik konulardan. Hatta bunların bazıları suç örgütlerine de ait olabiliyor. Kripto para dünyası ise ayrı bir hikâye.
On binlerce hesap üzerinde yapılan araştırmalara göre kripto para dünyasında kadın hesapların yüzde 87’si erkek. Kadın hesaplar daha çok yeni projelerin tanıtımı, farklı birikim teklifleri, zaman zaman rugpull yemesi muhtemel kripto paralara yatırımcı çekmek gibi amaçlar için kullanılıyor. Erkeklerin zayıf noktası olduğu için haliyle kadın hesaplara ağırlık veriliyor. Araştırmada tüm sahte hesapların silindiği takdirde geriye çok az sayıda gerçek kadın hesap kaldığı da not düşülmüş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah