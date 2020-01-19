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    Linux tabanlı PinePhone sevkiyata başladı

    Linux dağıtımlarını kurarak kullanabileceğiniz Pinephone akıllı telefon projesi nihayet dağıtıma başladı. Eski bir donanım sahip olan telefon henüz tam olarak fonksiyonel değil. Amacı deneysel.
    3 gün
    9,3b
    1
    11
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Linux tabanlı PinePhone sevkiyata başladı
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    Bugün akıllı telefon dünyasında Android ve iOS haricinde farklı bir işletim sistemine rastlamak pek mümkün değil. Geçmiş yıllarda açık kaynak dağıtımlarla şansını deneyen başta Ubuntu olmak üzere pek çok firma hayal kırıklığına uğradı.

    Pinephone özellikleri ve fiyatı

    PinePhone projesi ise pazarda bir şeyleri değiştirebileceğine inanıyor. Linux tabanlı geliştirici kartları ve dizüstü bilgisayar üreticisi Pine64 bir süre önce Linux tabanlı akıllı telefonu için kitle fonlama platformlarında başarı sağlamıştı. Şimdi telefon sevkiyata başladı.

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    Pinephone projesi akıllı telefon pazarında pay elde etmek amacını değil Linux tabanlı telefonların yaygınlaşması amacını taşıyor. Son kullanıcıdan ziyade sistemi kırma veya ROM atma gibi zahmet isteyen işleri bilenlere hitap ediyor.

    Pinephone donanım itibariyle oldukça eski. 5.9 inçlik LCD ekran, 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, USB Tİp-C portu, 3000mAh kapasiteli batarya, kablosuz bağlantıları kapatmak için atanmış fiziksel tuş şeklinde özellikler var.

    Pinephone hazır bir işletim sistemi ile gelmiyor. İlk dönemlerinde olduğu için kullanıcıların Linux dağıtımını kendisinin yüklemesi gerekiyor. Bununla birlikte henüz tam olarak Linux dağıtımlarını desteklemiyor ve hatalar mevcut.

    Kitle fonlama platformlarında Pinephone en az 150$ bağış karşılığında elde ediliyordu. Yakın dönemde telefonun satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor ancak firma Linux tabanlı bir tablet ve bir akıllı saat de geliştirmek istiyor.



    https://www.phonearena.com/news/The-150-PinePhone-feels-like-its-from-an-alternate-universe_id121622 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    godzilla87 3 gün en beğenilen
    eski donanım demişsiniz de, hiçbir ayrıntıyı vermeden eski olduğunu nereden anlayacağız?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    bytradm 1 gün
    Linux işibilenin elinde çok güvenli hale gelebilir.
    geçmişzamanda hazır dağıtımlarda bile umbrekable(kırılamaz)
    iddiasında olanlar olmuştu. son kull.da böyle bişi istenmez.
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    DH Misafiri 2 gün
    Android son surumlere dogru APİ kisminda yasaklayici hale gelmeye basladi. Egzantirik uygulama yazanlar bilir. PC ortaminin gercek ozgurlugunu hep elimdeki cihazda hissetmek istemisimdir. Eski donanim filan denmis ama ona ragmen cogu android'den hizli olacaktir cunku Android'deki java ve overengineered APİ bas agrisi olmayacak.
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    godzilla87 3 gün en beğenilen
    eski donanım demişsiniz de, hiçbir ayrıntıyı vermeden eski olduğunu nereden anlayacağız?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    unflattering 3 gün godzilla87
    Eski dedikya
    Yanıtla +2
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    Thingol 3 gün
    Android, zaten Linux çekirdeğini kullanıyor. Bunun farkı nedir anlamadım.
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    WaylandIZMIR 3 gün Thingol
    her linux çekirdeği kullanan işletim sistemi aynı şekilde kararlı olmaz.
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    raxetul 2 gün Thingol
    Android sadece Linux çekirdeğini kullanıyor, bu telefon ise GNU Linux, yani kısıtlama olmaksızın bir Linux bilgisayar. Android ağır şekilde hazır servisler ile geliyor, deli gibi verilerinizi topluyor ama bu telefon saf Linux dağıtımı olduğu için verilerinizi toplayan herhangi bir yazılım bulunmuyor. Bu yüzden de son kullanıcıya çok fazla hitap etmez. Daha çok telefon araması yapabilen bir PC gibi düşünün.
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    interwap 3 gün
    Linuxun bu boşluğu dolduramamasının nedeni nedir? Acaba bölünlüşlük mü var?
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    Relax Relax 3 gün interwap
    Linux, standart bir ev kullanıcısı için çok zor. Misal geçenlerde aldığım freedos laptop'a ilk olarak usb bellek ile ubuntu kurdum ardından birçok sorunla karşılaştım. İlk olarak wifi çalışmadı çünkü driverı yoktu. Telefondan bakarak Türkçe kaynak aradım doğru düzgün yoktu. İngilizce kaynaklarda denilenleride yaptım olmadı. Ethernet girişinden kabloyu bağlasam belki daha kolay olurdu ama laptopta ethernet girişi yok. En son vaz geçtim sd card'ın içinde ki windows 10 iso yu kurdum rahat ettim.
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    raxetul 2 gün interwap
    Çünkü mobil dünya devasa servislere gereksinim duyuyor, GNU Linux camiası servislerden çok makinenizde çalışacak uygulamalara odaklanır.
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    esmerbuyucu 3 gün
    Zaten şimdiye kadar açık kaynakta Android tekelinin neden devam ettirildiği muamma. Saadet zinciri gibi.
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    9338 kez okundu.
    6 yorum yazıldı.

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