Linux tabanlı PinePhone sevkiyata başladı

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Bugün akıllı telefon dünyasında Android ve iOS haricinde farklı bir işletim sistemine rastlamak pek mümkün değil. Geçmiş yıllarda açık kaynak dağıtımlarla şansını deneyen başta Ubuntu olmak üzere pek çok firma hayal kırıklığına uğradı.

Pinephone özellikleri ve fiyatı

PinePhone projesi ise pazarda bir şeyleri değiştirebileceğine inanıyor. Linux tabanlı geliştirici kartları ve dizüstü bilgisayar üreticisi Pine64 bir süre önce Linux tabanlı akıllı telefonu için kitle fonlama platformlarında başarı sağlamıştı. Şimdi telefon sevkiyata başladı.

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Pinephone projesi akıllı telefon pazarında pay elde etmek amacını değil Linux tabanlı telefonların yaygınlaşması amacını taşıyor. Son kullanıcıdan ziyade sistemi kırma veya ROM atma gibi zahmet isteyen işleri bilenlere hitap ediyor.

Pinephone donanım itibariyle oldukça eski. 5.9 inçlik LCD ekran, 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, USB Tİp-C portu, 3000mAh kapasiteli batarya, kablosuz bağlantıları kapatmak için atanmış fiziksel tuş şeklinde özellikler var.

Pinephone hazır bir işletim sistemi ile gelmiyor. İlk dönemlerinde olduğu için kullanıcıların Linux dağıtımını kendisinin yüklemesi gerekiyor. Bununla birlikte henüz tam olarak Linux dağıtımlarını desteklemiyor ve hatalar mevcut.

Kitle fonlama platformlarında Pinephone en az 150$ bağış karşılığında elde ediliyordu. Yakın dönemde telefonun satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor ancak firma Linux tabanlı bir tablet ve bir akıllı saat de geliştirmek istiyor.

https://www.phonearena.com/news/The-150-PinePhone-feels-like-its-from-an-alternate-universe_id121622

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