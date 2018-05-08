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Türkiye’de LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) üretimi başlıyor! LNG nedir?

LNG nedir? Doğalgazın hacminin 600 kat küçültülerek elde edilen LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) üretimi için EPDK'dan resmi onay geldi. Türkiye en fazla LNG ithal eden 8. ülke konumunda bulunuyor.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’de LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) üretimi başlıyor! LNG nedir?
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Doğalgazın hacminin yaklaşık 600 kat küçültülerek sıvı olarak saklanmasıyla elde edilen LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) üretimi için önemli bir karara imza atıldı. Türkiye’de ilk kez LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) üretmeyi hedefleyen LNG Gaz Üretim Depolama ve Satış AŞ'nin projesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylandı.

LNG nedir?

Doğalgaz, atmosfer basıncında -162 dereceye kadar soğutularak yoğuşturularak sıvıya dönüştürülür. Sıvılaştırılmış doğalgaza LNG (Liquefied Natural Gas) adı verilir. Doğalgazın sıvılaştırılması sonucunda hacmi yaklaşık olarak 600 kat küçülür.

Gazın sıvılaştırılmasıyla doğal gazın boru hatları ile taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve tankerler ile nakliyesini uygun hale geliyor. LNG, gaz fazına dönüştürülerek kullanılıyor. Uzun mesafelere taşınması, efektif stoklama kabiliyeti ve yaygın kullanım alanı LNG’yi önemli yakıt türleri arasına sokuyor.

Türkiye en fazla LNG ithal eden 8. ülke

Dünya Gaz Birliği’nin 2017 yılı rakamlarına göre Türkiye, dünyada en fazla LNG ithal eden sekizinci ülke konumunda bulunuyor. Türkiye 7.3 milyon ton LNG ithal etti. Türkiye, LNG’yi çoğunlukla Nijerya ve Cezayir’den temin ediyor. Küresel çapta LNG ticareti bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdi.

Afyon ve Çorum’da üretilecek

LNG Gaz Üretim Depolama ve Satış AŞ, Afyonkarahisar ve Çorum’da kuracağı tesislerde günlük 208 metreküp LNG üretecek. Yaklaşık 2 bin metreküplük LNG depolanabilecek. Gerekirse üretim ve depolama kapasitesi arttırılabilecek. Afyonkarahisar ve Çorum’a kurulacak tesisler için yaklaşık 35 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor.

Yerli kaynaklarla üretilebilir

İlk etapta üretilecek LNG, BOTAŞ’tan alınan doğalgaz kullanılarak dönüştürülecek. Şirketin Genel Müdürü Cevat Evliyaoğlu, aynı şehirlerde kendilerine ait hayvan gübresinden biyogaz üretim tesislerinden LNG elde edebileceklerini belirtiyor. Günlük 300 metreküp LNG’ye dönüştürülebilecek bir gaz üretim kapasitesi bulunduğunu, böylelikle yerli kaynaklarla LNG üretilebilecek konuma ulaşacaklarını açıkladı.



https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyede-ilk-kez-lng-uretilecek/1138424 Yorum Yaz
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Celest 1 yıl en beğenilen
Dikkat seçim geliyor
Yanıtla +38
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Last Troll Bender 1 yıl
Yerli otomobilimiz göklerde.
1 Yanıt Yanıtla +33
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strong mind strong body 1 yıl
Şaka mı bu ? Üretim ?
Almanya'dan passat alıp saklayacak garaj yapmak gibi birşey bu.
Yanıtla +23
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DH Misafiri 3 ay
Almanya Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir. Enerji kaynaklarından sudan ayrıştırarak ürettiği Hidrojen ve oksijeni Çiftliklerden elde edilen Atıklarla yani Biyogaz ile birleştiren mekanizmalarla kendi interconnecte doğalgaz sistemine suni doğalgaz tedarik etme Arge si ile uğraşıyor ve başardı da keşke bu tarz çalışmalar biz de de olsa
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halil_tuyun48 11 ay
Millet artık kolay gaza gelmiyorsa sıvı olarak verelim dediler heralde. 😁
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mkilinc79 11 ay
İnsanları bilgisizlikle eleştirmeden önce biraz okuduğunu anlamak lazım.
LNG boru bağlantısı olmayan gaz zengini ülkelerden (Katar, Cezayir, ABD..) dev gemilerde soğuk tanklarda gelir ve LNG terminallerinde saklanır, veya hemen gazlaştırılıp Botaş boru hattına verilir. Bu terminaller de Türkiyede 2 tane var, Ambarlı ve İzmir'de.
Adam Çorum ve Afyon'da kuracağım demiş. Yani boru gazını alıp sıvılaştıracak (çok pahalı ve enerji harcanan bir işlem). Bu mantıklı ve ekonomik değil, milli güvenlik için gaz stoğu yapmak istiyorsan büyük bir LNG limanı yapıp gemiyle hazır LNG alır depolarsın.
Herhalde bu adamın asıl yapmak istediği küçük kapasiteli bir "mikro lng" tesisi kurup hayvan çiftliklerinden çıkacak metan gazını saflaştırıp sıvılaştırmak ve satmak. Tesisi denemek için de önce şebekeden boru gazı alıp kullanacak.
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hollowman_ 1 yıl
Tabi çapsız arkadaşlar meselenin ehemmiyetini anlayamamış. Türkiye Rusya ile olan krizden sonra özellikle doğalgaz ihtiyacının karşılanmasında alternatiflerini artırmak için LNG ithalatını artırmıştı. Malum doğalgazı gaz formuyla kara bağlantımız olan sadece iki ülkeden yani Rusya ve İran'dan alabiliyoruz, onlar da bu bağımlılığı bazen artniyetli kullanabiliyor, şimdi 3. bir alternatif belirdi ama o bölgede istikrar sorunu var (kuzey ırak). LNG'yi de malum haberde belirtildiği ülkelerin yanı sıra bu işin zirvesi Katar'dan da alıyoruz. Fakat LNG'nin en büyük problemi depolama. Depolamayı yapamadığınızda istikrarlı bir kullanıma erişemiyorsunuz, bu yüzden ülke içinde depolama yapmanız da şart. İşte bu sebepten 2 yıldır devasa depolama tesislerinin kurulmasına başlandı, şimdi bunları sıvı halde tutacak tesisler de inşa ediliyor. haber de bu esasen.
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arrivederci 1 yıl
bütün yorumları okudum özetlemek gerekirse bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak kötü birşey.LNG ne daha önce duymamış sadece yüzeysel bilgi ile yorum yapılmış.LNG sıvılaştırılmış doğalgaz ve sanayi bölgelerinde kullanılıyor.türkiyede sanayi bölgelerinin hepsine doğalgaz hattı götüremeyeceklerine göre tanklarla bu şekilde taşınıyor ve büyük öneme sahip.
not:eski bir LNG kullanıcısı.
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Turkforce 1 yıl
Bu nasıl haber; bir tarafta ton bir tarafta 208 m3 gibi abuk rakamlar.
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snurks 1 yıl
seçime kadar uranyum üretimi bekliyorum
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interwap 1 yıl
En fazla LPG ithal eden ilk 8 ülkeden biri derken Avrupa ülkelerini bekliyordum. Nijerya, Cezayir çıktı.
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atarlı.ergen 1 yıl
gaz üretmek mi ilk kez duyuyorum topraklarında varsa çıkarırsın yoksa hükümetmetten haşa doğal gaz mı yaratmasını bekliyorsunuz :D dışkıdan falan doğal gaz yapılıyor ama bir ülkeye yetmez :D
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BumberShoot 1 yıl
Ey donanımhaber seçime 47 gün kaldı daha çok yerli ve milli ürün haberi yapın bu seçim daha çok efor lazım
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