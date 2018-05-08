Türkiye’de LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) üretimi başlıyor! LNG nedir?

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Doğalgazın hacminin yaklaşık 600 kat küçültülerek sıvı olarak saklanmasıyla elde edilen LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) üretimi için önemli bir karara imza atıldı. Türkiye’de ilk kez LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) üretmeyi hedefleyen LNG Gaz Üretim Depolama ve Satış AŞ'nin projesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylandı.

LNG nedir?

Doğalgaz, atmosfer basıncında -162 dereceye kadar soğutularak yoğuşturularak sıvıya dönüştürülür. Sıvılaştırılmış doğalgaza LNG (Liquefied Natural Gas) adı verilir. Doğalgazın sıvılaştırılması sonucunda hacmi yaklaşık olarak 600 kat küçülür.

Gazın sıvılaştırılmasıyla doğal gazın boru hatları ile taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve tankerler ile nakliyesini uygun hale geliyor. LNG, gaz fazına dönüştürülerek kullanılıyor. Uzun mesafelere taşınması, efektif stoklama kabiliyeti ve yaygın kullanım alanı LNG’yi önemli yakıt türleri arasına sokuyor.

Türkiye en fazla LNG ithal eden 8. ülke

Dünya Gaz Birliği’nin 2017 yılı rakamlarına göre Türkiye, dünyada en fazla LNG ithal eden sekizinci ülke konumunda bulunuyor. Türkiye 7.3 milyon ton LNG ithal etti. Türkiye, LNG’yi çoğunlukla Nijerya ve Cezayir’den temin ediyor. Küresel çapta LNG ticareti bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdi.

Afyon ve Çorum’da üretilecek

LNG Gaz Üretim Depolama ve Satış AŞ, Afyonkarahisar ve Çorum’da kuracağı tesislerde günlük 208 metreküp LNG üretecek. Yaklaşık 2 bin metreküplük LNG depolanabilecek. Gerekirse üretim ve depolama kapasitesi arttırılabilecek. Afyonkarahisar ve Çorum’a kurulacak tesisler için yaklaşık 35 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor.

Yerli kaynaklarla üretilebilir

İlk etapta üretilecek LNG, BOTAŞ’tan alınan doğalgaz kullanılarak dönüştürülecek. Şirketin Genel Müdürü Cevat Evliyaoğlu, aynı şehirlerde kendilerine ait hayvan gübresinden biyogaz üretim tesislerinden LNG elde edebileceklerini belirtiyor. Günlük 300 metreküp LNG’ye dönüştürülebilecek bir gaz üretim kapasitesi bulunduğunu, böylelikle yerli kaynaklarla LNG üretilebilecek konuma ulaşacaklarını açıkladı.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyede-ilk-kez-lng-uretilecek/1138424