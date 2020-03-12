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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Logitech, Apple ürünleri için 3'ü 1 arada şarj istasyonu çıkardı

    Logitech aynı anda üç Apple cihazını şarj edebilen bir şarj ünitesi tanıttı. Powered 3-in-1 Dock olarak adlandırılan cihazda iki kablosuz şarj alanı bulunuyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Logitech, Apple ürünleri için 3'ü 1 arada şarj istasyonu çıkardı
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    Apple, AirPower isimli kablosuz şarj cihazını iptal edince bu iş üçüncü taraf şirketlere kaldı. Logitech aynı anda üç Apple cihazını şarj edebilen Powered 3-in-1 Dock isimli kablosuz şarj istasyonunu tanıttı.

    Ayrıca Bkz. "YouTube, koronavirüs videolarının para kazanma özelliğini yeniden etkinleştirecek"

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    Cihaz akıllı telefon, kulaklık ve akıllı saati birlikte şarj edebiliyor. Üzerinde iki kablosuz şarj alanı ve bir de saat için manyetik şarj yuvası mevcut. iPhone ve AirPods'u şarj etmek için 10 watt güç sağlayan ünite, Apple Watch için ise 5 watt'lık bir modül içeriyor.

    Logitech, Apple ürünleri için 3'ü 1 arada şarj istasyonu çıkardı
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    Diğer cihazları da şarj ediyor

    Powered 3-in-1 Dock, Apple cihazına yönelik olsa da Samsung, LG ve Google gibi diğer popüler markaların cihazlarıyla da kullanılabiliyor. Kablosuz şarj istasyonu 100'den fazla cihazla test edildi.

    Logitech'in yeni şarj ünitesi beyaz ve grafit renklerde sunuluyor. Fiyat etiketi 130 dolar olarak belirlenen ürün şu an ön siparişe açılmış durumda.



    https://www.logitech.com/en-us/product/powered-wireless-charging-3-in-1-dock.950-000015.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf.
    apple'ın 5 senede yapamayıp iptal ettiği ürünü yapmışlar. helal olsun
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    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Çok mantıklı ama pahalı. Apple da AirPower adı altında böyle bir stand çıkaracak deniyordu ama sonra iptal oldu kayboldu gitti.
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    aozgec 1 hf.
    guzel ve pahalı. bir sonraki dizi ismi :D
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    Selçuk ALAGÖZ (selcuk alagoz) 1 hf.
    Güncel kur ile 820tl yapıyor. Sanırım yalnızca Mac kullanan instegram yazılımcılarının masasını süsleyecek.

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