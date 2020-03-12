Logitech, Apple ürünleri için 3'ü 1 arada şarj istasyonu çıkardı

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Apple, AirPower isimli kablosuz şarj cihazını iptal edince bu iş üçüncü taraf şirketlere kaldı. Logitech aynı anda üç Apple cihazını şarj edebilen Powered 3-in-1 Dock isimli kablosuz şarj istasyonunu tanıttı.

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Cihaz akıllı telefon, kulaklık ve akıllı saati birlikte şarj edebiliyor. Üzerinde iki kablosuz şarj alanı ve bir de saat için manyetik şarj yuvası mevcut. iPhone ve AirPods'u şarj etmek için 10 watt güç sağlayan ünite, Apple Watch için ise 5 watt'lık bir modül içeriyor.

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Diğer cihazları da şarj ediyor

Powered 3-in-1 Dock, Apple cihazına yönelik olsa da Samsung, LG ve Google gibi diğer popüler markaların cihazlarıyla da kullanılabiliyor. Kablosuz şarj istasyonu 100'den fazla cihazla test edildi.

Logitech'in yeni şarj ünitesi beyaz ve grafit renklerde sunuluyor. Fiyat etiketi 130 dolar olarak belirlenen ürün şu an ön siparişe açılmış durumda.

https://www.logitech.com/en-us/product/powered-wireless-charging-3-in-1-dock.950-000015.html

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