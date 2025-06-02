BYD, Çin genelinde 15.000 adet megawatt şarj istasyonu kuracak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD, elektrikli araçlarının yanında şarj altyapısına da büyük yatırımlar yapmayı planlıyor. Şirket, megawatt ölçeğinde şarj istasyonları inşa etmek için Xiaoju Charging ve Xindietu şirketleriyle ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu ortaklık kapsamında, Çin genelinde 15.000 adet megawatt şarj istasyonu kurulacak.

BYD, daha önce 4.000 adet magawatt seviyesinde şarj istasyonu inşa etme taahhüdünde bulunmuş ve bunların 500'ünü Çin'deki 200 şehirde faaliyete geçirmişti. Açıklanan 15.000 adetlik yeni istasyonla Çin'in ultra yüksek şarj istasyonu kapasitesinin önemli oranda arttırılması hedefleniyor.

Han L ve Tang L ile megawatt şarj teknolojisini tanıtmıştı

Megawatt seviyesinde şarj altyapısının yaygınlaştırılmasına yönelik bu atılım, BYD’nin Mart ayında Han L ve Tang L modellerini piyasaya sürmesiyle başladı. Bu araçlar, sadece 5 dakikada 400 km menzil sağlayabilen şarj hızlarını destekliyor. Şirketin bu teknolojisi, 1.000V/1.000A/1.000kW batarya sistemi ve araçların uyumluluk sorunları yaşamadan halka açık hızlı şarj platformlarında şarj olmasını sağlayan "akıllı voltaj artırma" uyumluluğu gibi yenilikler içeriyor.

Tam Boyutta Gör Sistem ayrıca, güç çıkışını neredeyse iki katına çıkaran ve şarj süresini mevcut endüstri standartlarına kıyasla %70 oranında azaltan çift tabancalı şarjı da içeriyor. Tek bir şarj tabancası bile geleneksel hızlı şarja kıyasla süreyi %45 oranında kısaltıyor ve kullanıcı rahatlığını önemli ölçüde iyileştiriyor.

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Nisan ayındaki lansmanlarından bu yana Han L ve Tang L modelleri, sırasıyla 10.483 ve 11.406 adetlik ilk ay satışlarına ulaşarak Han ve Tang ailesinin yalnızca Nisan ayında toplam 40.000 teslimatı geçmesine yardımcı oldu. BYD, bu güçlü performansı kısmen, tüketicilerin şarj süreleri ve erişilebilirlik konusundaki endişelerini azaltan megawatt şarj teknolojisinin cazibesine bağlıyor.

BYD, şarj ağını daha da genişletmek ve ivmesini sürdürmek için diğer önde gelen şarj operatörleriyle de aktif görüşmeler yürütüyor. Şirket, elektrikli araç şarjının bir gün benzinli bir aracı doldurmak kadar hızlı ve pratik hale geleceğini öngörüyor.

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BYD, Çin genelinde 15.000 adet megawatt şarj istasyonu kuracak

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