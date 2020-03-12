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    YouTube, koronavirüs videolarının para kazanma özelliğini yeniden etkinleştirecek

    YouTube, koronavirüs temalı videoların para kazanma özelliğini devre dışı bırakmıştı. Popüler video platformu bu politikasında değişikliğe gittiğini açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    YouTube, koronavirüs videolarının para kazanma özelliğini yeniden etkinleştirecek
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    YouTube, gelen olumsuz tepkiler üzerine koronavirüs salgınıyla ilgili videoların para kazanma özelliğine ilişkin politikasını değiştirdiğini açıkladı. Artık sınırlı sayıda hesapta reklam yayınlanmasına izin verilecek.

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    Popüler video platformu koronavirüs temasını "hassas olaylar" kategorisine dahil etmişti. Söz konusu kategori altında silahlı çatışmalar, ölümler, terör eylemleri vb gibi toplumu olumsuz yönde etkileyecek videolar yer alıyor.

    YouTube, koronavirüs videolarının para kazanma özelliğini yeniden etkinleştirecek
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    "Günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi"

    YouTube konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

    "Artık sorunun büyüdüğü ve günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline geldiği ortada. Bu nedenle, haber kuruluşlarının ve içerik oluşturucularının sürekli yüksek kalitede video üretmeye devam etmelerini istiyoruz."

    Şirket para kazanma özelliğinin hesaplarda kademeli olarak etkinleştirileceğini söyledi. Yani birkaç hafta sürecek.



    https://support.google.com/youtube/answer/9777243?p=covid19_updates&visit_id=637196042024856628-2768762104&rd=1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 4 gün
    Virüs videosu çekenlerin çoğu primciydi zaten, iyi oldu para kazanmamaları yoksa daha da abartirlardi.
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    lterlemez 5 gün
    Paranın gözü kör olsun.
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    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Gereksiz.
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    Guest-92A2F8722 1 hf.
    Bellki aşı olayında büyük paralar dönecek. Google a talimat gelmiş. Olabildiğince halkı korkutacaklar bunun içinde youtuberlere yem atacaklar.
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