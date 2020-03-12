YouTube, koronavirüs videolarının para kazanma özelliğini yeniden etkinleştirecek

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YouTube, gelen olumsuz tepkiler üzerine koronavirüs salgınıyla ilgili videoların para kazanma özelliğine ilişkin politikasını değiştirdiğini açıkladı. Artık sınırlı sayıda hesapta reklam yayınlanmasına izin verilecek.

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Popüler video platformu koronavirüs temasını "hassas olaylar" kategorisine dahil etmişti. Söz konusu kategori altında silahlı çatışmalar, ölümler, terör eylemleri vb gibi toplumu olumsuz yönde etkileyecek videolar yer alıyor.

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"Günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi"

YouTube konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Artık sorunun büyüdüğü ve günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline geldiği ortada. Bu nedenle, haber kuruluşlarının ve içerik oluşturucularının sürekli yüksek kalitede video üretmeye devam etmelerini istiyoruz."

Şirket para kazanma özelliğinin hesaplarda kademeli olarak etkinleştirileceğini söyledi. Yani birkaç hafta sürecek.

https://support.google.com/youtube/answer/9777243?p=covid19_updates&visit_id=637196042024856628-2768762104&rd=1

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