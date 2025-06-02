Alman Rheinmetall, kaldırıma entegre yenilikçi şarj çözümünü tanıttı

Minimalist tasarımıyla kaldırımda yer kaplamıyor
Şirket, Curb Charger isimli çözümünün, klasik şarj noktaları gibi yer kaplamadığını ve görünmez yapısıyla şehir estetiğine katkıda bulunduğunu söylüyor. Çelik ve alüminyum malzemeden yapılan modül, 4G modem, Ethernet, RFID teknolojisi ve bir adet ekran içeriyor ve 22 kW'a kadar güç sağlayabiliyor.
Modüler yapısı sayesinde kolay montaj ve hızlı bakım imkanı sunan Curb Charger’lar, toplamda 50 MWh’den fazla enerji transfer etti ve şarj başına ortalama 19 kWh enerji sağladı. Katılımcılar, hizmete 5 üzerinden 4,38 puan verdi. Özellikle kullanım kolaylığı, rahat park etme imkanı, engelleyici direklerin olmaması ve tek elle kullanılabilmesi gibi konularda yüksek not aldı. Ancak cihazların görünürlüğü konusunda bazı eleştiriler geldi.
Pilot projenin bir yıl sonunda tamamlanmasının ardından, Köln’deki dört kaldırım şarj noktasının normal kullanıma açıldığı ifade ediliyor.Kaynakça https://newatlas.com/automotive/rheinmetall-curb-charger-pilot/ https://www.rheinmetall.com/en/products/e-mobility/e-power-solutions/charging-infrastructure/curb-stone-chargers Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!