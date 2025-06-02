Alman Rheinmetall, kaldırıma entegre yenilikçi şarj çözümünü tanıttı

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Tam Boyutta Gör Almanya merkezli silah ve otomobil parçaları üreticisi Rheinmetall, kaldırım kenarındaki Seviye 2 şarj istasyonlarını kaldırıma gömen yenilikçi şarj çözümünü tanıttı.

Minimalist tasarımıyla kaldırımda yer kaplamıyor

Şirket, Curb Charger isimli çözümünün, klasik şarj noktaları gibi yer kaplamadığını ve görünmez yapısıyla şehir estetiğine katkıda bulunduğunu söylüyor. Çelik ve alüminyum malzemeden yapılan modül, 4G modem, Ethernet, RFID teknolojisi ve bir adet ekran içeriyor ve 22 kW'a kadar güç sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Rheinmetall, cihazın elektronik aksamının hava koşullarına karşı IP68 korumasına sahip olduğunu, entegre soğutma sistemiyle aşırı ısınmanın önlendiğini ve dahili ısıtıcı sayesinde donma koşullarında bile çalışmaya devam edebildiğini söylüyor. Arızalanan modüller, CurbSwap konnektörü sayesinde hızlıca yenileriyle değiştirilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, geçen yıl şarj altyapısı operatörü TankE ile iş birliği yaparak Köln-Lindenthal'daki birkaç bölgeye deneme amaçlı Curb Charger'lar yerleştirdi. Elde edilen test sonuçlarına göre, dört kaldırım modülü bir yıl boyunca tüm hava koşullarında %99’un üzerinde çalışma oranı yakaladı. Test sürecinde bu cihazlar toplamda 2.800’den fazla şarj döngüsü gerçekleştirdi, bu da her biri için günde yaklaşık iki dolum anlamına geliyor.

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Modüler yapısı sayesinde kolay montaj ve hızlı bakım imkanı sunan Curb Charger’lar, toplamda 50 MWh’den fazla enerji transfer etti ve şarj başına ortalama 19 kWh enerji sağladı. Katılımcılar, hizmete 5 üzerinden 4,38 puan verdi. Özellikle kullanım kolaylığı, rahat park etme imkanı, engelleyici direklerin olmaması ve tek elle kullanılabilmesi gibi konularda yüksek not aldı. Ancak cihazların görünürlüğü konusunda bazı eleştiriler geldi.

Pilot projenin bir yıl sonunda tamamlanmasının ardından, Köln’deki dört kaldırım şarj noktasının normal kullanıma açıldığı ifade ediliyor.

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Alman Rheinmetall, kaldırıma entegre şarj çözümünü tanıttı

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