Logitech en hafif oyuncu faresini duyurdu

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Oyuncu farelerindeki hafiflik yarışına Logitech de katılıyor. Logitech G PRO X SUPERLIGHT kablosuz oyuncu faresi daha hafif yapısıyla oyunculara en üst düzeyde esneklik tanımayı amaçlıyor.

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Logitech G PRO X SUPERLIGHT özellikleri ve fiyatı

Logitech G PRO X SUPERLIGHT oyuncu faresi Astralis tarafından Season 12 ESL PRO finallerinde test edilmiş ve hafifliğiyle önemli bir rol oynadığı görülmüş. Rakiplerinin aksine açık iskelete yapısı kullanmayan fare modeli 63 gram ağırlığa ulaşıyor.

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HERO 25K optik sensör sayesinde 25600 DPI hassasiyet oranı sunabilen fare ayrıca saç telinin ellide biri seviyesinde yani mikron altı seviyede doğruluk oranı yüksek hareket takibi yapabilen ilk ürün olma özelliğini taşıyor. Sensör ayrıca en yüksek hassasiyet seviyesinde dahi güç tüketimini minimize edebiliyor.

Bağlantı tarafında firmanın 2.4 GHz LIGHTSPEED teknolojisi kullanılıyor ve gecikme en aza indiriliyor. Fare ayakları sürtünmeyi engelleyecek şekilde tasarlanmış. Tek şarj ile 70 saate kadar kulanılabilen fare için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/274862/logitech-g-unveils-its-lightest-wireless-esports-gaming-mouse-yet

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