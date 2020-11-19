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    Logitech en hafif oyuncu faresini duyurdu

    Logitech G PRO X SUPERLIGHT adındaki yeni oyuncu faresi sadece 63 gram ağırlığında. Hassas oyun yönetimlerinde oyuncuya en hızlı tepkileri vermesini sağlıyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Ekrem71
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    Logitech en hafif oyuncu faresini duyurdu
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    Oyuncu farelerindeki hafiflik yarışına Logitech de katılıyor. Logitech G PRO X SUPERLIGHT kablosuz oyuncu faresi daha hafif yapısıyla oyunculara en üst düzeyde esneklik tanımayı amaçlıyor.

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    Logitech G PRO X SUPERLIGHT özellikleri ve fiyatı

    Logitech G PRO X SUPERLIGHT oyuncu faresi Astralis tarafından Season 12 ESL PRO finallerinde test edilmiş ve hafifliğiyle önemli bir rol oynadığı görülmüş. Rakiplerinin aksine açık iskelete yapısı kullanmayan fare modeli 63 gram ağırlığa ulaşıyor.

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    HERO 25K optik sensör sayesinde 25600 DPI hassasiyet oranı sunabilen fare ayrıca saç telinin ellide biri seviyesinde yani mikron altı seviyede doğruluk oranı yüksek hareket takibi yapabilen ilk ürün olma özelliğini taşıyor. Sensör ayrıca en yüksek hassasiyet seviyesinde dahi güç tüketimini minimize edebiliyor.

    Bağlantı tarafında firmanın 2.4 GHz LIGHTSPEED teknolojisi kullanılıyor ve gecikme en aza indiriliyor. Fare ayakları sürtünmeyi engelleyecek şekilde tasarlanmış. Tek şarj ile 70 saate kadar kulanılabilen fare için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/274862/logitech-g-unveils-its-lightest-wireless-esports-gaming-mouse-yet Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    5 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok hafif olması iyi bir şey değil.
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    somoncum 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Razer Deathadder V2 kullanıyordum önceden çok güzeldi elime oturuşu hafiliği ama anakart ile yazılımı çakıştığı için iade etmek durumunda kalmıştım daha sonra elime cuk oturacak Glorious Model O Wireless çıktığını duydum baktım fiyatıda iyidi fakat delikli olduğu için içime sinmemişti bu cidden güzel olmuş logitech tercih edebilirim ama 149€ ne anlamadım gitti pahalı geldi bana steelseries de bu fiyattan çıkarttı hem delikli hem rgb si var fiyatı yüksek hafiflik ve deliksiz tasarım için bu fiyat değmez.
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    eylül kabus 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hafif olunca ne oluyor anlamış değilim. Dezavantaj bence.
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    th9 1 sa. ( Mesaj Silindi ) eylül kabus
    hayır aksine avantaj.uzun saatler özellikle fps oyunu oynıyınca bileğim ağrımaya başlıyordu,şuan 65 gramlık bir mouse kullanıyorum ve hiçbir problemim yok.tabi ki kişişel tercihiniz ağır olması olabilir fakat hafif olması kesinlikle dezavantaj değil
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence malzemeden kısmak için firmalar bu yönde ilerliyor :D
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    e d d a i 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    İşin şakası bir yana hakikaten hafiflik büyük rahatlık.G502 var bende harika bir fare ama baktım uzun kullanımda rahat değil,artı rekabetci oyunlarda kullanışlı değil,G102 ye geçtim.Dünya varmış eziyet etmişim kendime.
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    th9 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    deliksiz 60 gram nasıl yapmışlar acaba
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    hazarRS (hazar RS) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) th9
    Delik detayı bana göre tasarım ve görsellik için yapılmış bir şey. Mesela kapalı bir kabukta 1mm kalınlığında plastik kullanılıyorsa delikli hale getirip aynı sertliği sağlamak için 2-3mm plastik gerekebilir. Toplam malzeme ağırlığı inanılmaz fark yaratmaz yani. Esas ağırlık iç bileşenlerdedir.
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