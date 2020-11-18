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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşlemcilerde yeni bir dönem başlıyor

    AMD, Intel ve Qualcomm bundan sonraki işlemcilerinde Pluton adı verilen bir güvenlik yongası kullanacak. Pluton yongası bir TPM emüle ederek verilerin güvenliğini sağlıyor.
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İşlemcilerde yeni bir dönem başlıyor
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    Kişisel bilgisayarlarda güvenliğin çok önemli bir hale geldiği günümüzde dev firmalar çözümler geliştirmeye devam ediyor. Pluton güvenlik işlemcisi 4 büyük teknoloji devinin ortaklığında geliştirildi.

    Pluton işlemcisi neler sunacak?

    Microsoft öncülüğünde bir araya gelen Intel, AMD ve Qualcomm sektörde önemli bir ortaklığa imza attı. Pluton adıyla geliştirilen yeni işlemci çekirdek seviyesinde kullanıcıların güvenliğini sağlayacak.

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    Verilen bilgiye göre Pluton işlemcisi hali hazırdaki Trusted Platform Module (TPM) temelinde hazırlanmış. TPM bilindiği üzere farklı platform verilerini doğrulayan ve güvenlik anahtarlarını saklayan bir bileşen. Zaman içerisinde işlemci ve TPM arasındaki iletişime sızmaya veya açık bulmaya çalışan siber saldırılar yaşanmıştı.

    Pluton işlemcisi işte bu noktada devreye girecek. Windows 10 sistemleri Pluton işlemcisini kullanarak standartlara tam uyan bir TPM modülü emüle edecek. Böylece doğrulama ve anahtar saklama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    Intel, AMD ve Qualcomm yeni nesil işlemcilerinde Pluton güvenlik işlemcisine yer verecek. Bununla birlikte Pluton işlemcisi sunucularda da yer alacak mı ya da TPM modülünün yerine mi kullanılacak net bir açıklama yapılmamış.



    https://www.techpowerup.com/274805/microsoft-announces-pluton-security-processor-in-collaboration-with-amd-intel-and-qualcomm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    viper17 (A ...) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
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