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    Profesyonel oyuncular için yeni kablosuz mouse: Logitech G Pro X Superlight 2

    Logitech, yeni kablosuz oyuncu mouse'unu tanıttı. Hibrit optik mekanik anahtarlara sahip Logitech G Pro X Superlight 2 modeli, 95 saat pil ömrü sunuyor.         
    Logitech G Pro X Superlight 2 Tam Boyutta Gör
    Logitech G Pro X Superlight, 2020’de çıkışından bu yana profesyonel e-spor oyuncularının tercihleri arasında. Logitech, birkaç önemli güncellemeyle sevilen oyun mouse’unu yeniledi.

    Logitech G Pro X Superlight 2 fiyatı

    Logitech G Pro X Superlight 2 kablosuz oyun mouse fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Yeni kablosuz model olarak adlandırılan Logitech G Pro X Superlight 2, tasarım yönünden önceki modelle büyük farklılıklar içermiyor ancak yaşanan sorunların çoğunu ortadan kaldırıyor. 160 dolar fiyat etiketiyle satılan yeni Logitech kablosuz oyun mouse’u özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Logitech G Pro X Superlight 2 özellikleri

    Logitech G Pro X Superlight 2 kablosuz oyun mouse fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Logitech, yeni modelde micro USB bağlantı noktasını bırakıp daha modern ve kullanışlı bir bağlantı türü olan USB-C’ye geçiş yapmış. Yeni mouse, tamamen mekanik anahtarlar yerine Lightforce olarak adlandırılan hibrit optik-mekanik anahtarları kullanıyor. Lightforce anahtarları, mekanik anahtarların hissini optik anahtarların hız ve dayanıklılığıyla birleştiren hibrit bir tasarım. Bu tasarımda istenmeyen çift tıklamalar daha az yaşanıyor.

    Logitech G Pro X Superlight, tek şarjla 70 saat kullanıma izin verirken yeni model 95 saat pil ömrü sunuyor. Bu model ayrıca Logitech’in daha iyi izleme performansı sunduğunu söylediği yeni Hero 2 sensörüne sahip. Bu sensör, 500 IPS ve 32.000 DPI’a kadar izleme yapabiliyor. Fare, hareket ettirildiğinde izleme doğruluğunu artırmaya yardımcı olan çift dizili bir tasarıma sahip. Son olarak polling rate; 2000 Hz. Önceki modelde bu oran 1000 Hz idi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    B
    berkandinçay 3 saat önce

    Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,

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    rszx247 3 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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