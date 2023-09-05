Profesyonel oyuncular için yeni kablosuz mouse: Logitech G Pro X Superlight 2

Logitech G Pro X Superlight, tek şarjla 70 saat kullanıma izin verirken yeni model 95 saat pil ömrü sunuyor. Bu model ayrıca Logitech’in daha iyi izleme performansı sunduğunu söylediği yeni Hero 2 sensörüne sahip. Bu sensör, 500 IPS ve 32.000 DPI’a kadar izleme yapabiliyor. Fare, hareket ettirildiğinde izleme doğruluğunu artırmaya yardımcı olan çift dizili bir tasarıma sahip. Son olarak polling rate; 2000 Hz. Önceki modelde bu oran 1000 Hz idi.
Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.