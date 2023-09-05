Profesyonel oyuncular için yeni kablosuz mouse: Logitech G Pro X Superlight 2

Tam Boyutta Gör Logitech G Pro X Superlight, 2020’de çıkışından bu yana profesyonel e-spor oyuncularının tercihleri arasında. Logitech, birkaç önemli güncellemeyle sevilen oyun mouse’unu yeniledi.

Logitech G Pro X Superlight 2 fiyatı

Tam Boyutta Gör Yeni kablosuz model olarak adlandırılan Logitech G Pro X Superlight 2, tasarım yönünden önceki modelle büyük farklılıklar içermiyor ancak yaşanan sorunların çoğunu ortadan kaldırıyor. 160 dolar fiyat etiketiyle satılan yeni Logitech kablosuz oyun mouse’u özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

Logitech G Pro X Superlight 2 özellikleri

Tam Boyutta Gör Logitech, yeni modelde micro USB bağlantı noktasını bırakıp daha modern ve kullanışlı bir bağlantı türü olan USB-C’ye geçiş yapmış. Yeni mouse, tamamen mekanik anahtarlar yerine Lightforce olarak adlandırılan hibrit optik-mekanik anahtarları kullanıyor. Lightforce anahtarları, mekanik anahtarların hissini optik anahtarların hız ve dayanıklılığıyla birleştiren hibrit bir tasarım. Bu tasarımda istenmeyen çift tıklamalar daha az yaşanıyor.

Logitech G Pro X Superlight, tek şarjla 70 saat kullanıma izin verirken yeni model 95 saat pil ömrü sunuyor. Bu model ayrıca Logitech’in daha iyi izleme performansı sunduğunu söylediği yeni Hero 2 sensörüne sahip. Bu sensör, 500 IPS ve 32.000 DPI’a kadar izleme yapabiliyor. Fare, hareket ettirildiğinde izleme doğruluğunu artırmaya yardımcı olan çift dizili bir tasarıma sahip. Son olarak polling rate; 2000 Hz. Önceki modelde bu oran 1000 Hz idi.

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