Logitech yeni RGB mikrofonunu duyurdu

Oyuncu ekosistemini beslemeye devam eden Logitech G markası Yeti mikrofon serisine yeni bir ürün ekliyor. Logitech G Yeti GX adlı mikrofon modeli RGB aydınlatma ve premium özellikleri ile dikkat çekiyor.

Logitech G Yeti GX özellikleri ve fiyatı

Logitech G Yeti GX oyuncu mikrofon modeli süperkardiyoid deseni sayesinde önde bulunan kullanıcının sesine odaklanabilirken arka planda ve yan plandaki ortam gürültülerini ise en aza indiriyor.

Logitech G Pro X 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay önce eklendi

RGB aydınlatma ise firmanın LightSync destekli diğer cihazları ile uyum içerisinde çalışabiliyor. Blue Compass ve Logitech Compass stand kolları ile uyumlu olan mikrofon USB Tip-C üzerinden bağlantı sağlıyor. Logitech G Yeti GX oyuncu mikrofonu 150$ fiyat etiketi ile satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Logitech G Yeti GX tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı