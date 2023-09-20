Logitech yeni RGB mikrofonunu duyurdu

Logitech G Yeti GX özellikleri ve fiyatı
Logitech G Yeti GX oyuncu mikrofon modeli süperkardiyoid deseni sayesinde önde bulunan kullanıcının sesine odaklanabilirken arka planda ve yan plandaki ortam gürültülerini ise en aza indiriyor.
RGB aydınlatma ise firmanın LightSync destekli diğer cihazları ile uyum içerisinde çalışabiliyor. Blue Compass ve Logitech Compass stand kolları ile uyumlu olan mikrofon USB Tip-C üzerinden bağlantı sağlıyor. Logitech G Yeti GX oyuncu mikrofonu 150$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.