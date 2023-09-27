Logitech G katlanabilir yarış kokpitini duyurdu

Logitech G Playseat Challenge X özellikleri ve fiyatı
Logitech G Playseat Challenge X katlanabilir tarzda hazırlanmış bir simülasyon sandalyesi ve kokpit. Hem başlangıç hem de profesyonel seviyede kullanılabilen sandalye kenar taraflardaki iki pimi açtığınızda tamamen kapanarak taşınır hale geliyor.
Bu pimler ile sandalyenin eğimini ve yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyon iskeleti yukarı doğru açılabiliyor. Pedal uzantısı da ileri ve geri hareket edebiliyor. Sandalye bir taşıma kılıfı ile birlikte satılacak.
Logitech G Playseat Challenge X sandalye Logitech G29, Logitech G923, Logitech G Pro Racing Wheel, Logitech G Driving Force Shifter, Logitech G Pro Racing Shifter gibi simülasyon setleri ile uyumlu. Fiyatı ise 299$.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.