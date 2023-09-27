Logitech G katlanabilir yarış kokpitini duyurdu

Tam Boyutta Gör Farklı oyunlarda kullanılan pedal, direksiyon ve uçuş simülasyonları özellikle yayıncılığın gelişmesi ile birlikte yükselişe geçti. Artık simülasyon setlerini masaya kurmak oyuncular için çok da rahat olmuyor. Bunun için özel kokpitler ve koltuklar geliştiriliyor.

Logitech G Playseat Challenge X özellikleri ve fiyatı

Logitech G Playseat Challenge X katlanabilir tarzda hazırlanmış bir simülasyon sandalyesi ve kokpit. Hem başlangıç hem de profesyonel seviyede kullanılabilen sandalye kenar taraflardaki iki pimi açtığınızda tamamen kapanarak taşınır hale geliyor.

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Bu pimler ile sandalyenin eğimini ve yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyon iskeleti yukarı doğru açılabiliyor. Pedal uzantısı da ileri ve geri hareket edebiliyor. Sandalye bir taşıma kılıfı ile birlikte satılacak.

Logitech G Playseat Challenge X sandalye Logitech G29, Logitech G923, Logitech G Pro Racing Wheel, Logitech G Driving Force Shifter, Logitech G Pro Racing Shifter gibi simülasyon setleri ile uyumlu. Fiyatı ise 299$.

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Logitech G Playseat Challenge X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fi