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    Logitech G katlanabilir yarış kokpitini duyurdu

    Logitech G Playseat Challenge X sandalye pek çok yarış simülasyon seti ile uyumlu. Ayrıca katlanabilir yapısı sayesinde taşıma kılıfına koyarak beraberinizde götürebiliyorsunuz. 
    Logitech G Playseat Challenge X özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Farklı oyunlarda kullanılan pedal, direksiyon ve uçuş simülasyonları özellikle yayıncılığın gelişmesi ile birlikte yükselişe geçti. Artık simülasyon setlerini masaya kurmak oyuncular için çok da rahat olmuyor. Bunun için özel kokpitler ve koltuklar geliştiriliyor.

    Logitech G Playseat Challenge X özellikleri ve fiyatı

    Logitech G Playseat Challenge X katlanabilir tarzda hazırlanmış bir simülasyon sandalyesi ve kokpit. Hem başlangıç hem de profesyonel seviyede kullanılabilen sandalye kenar taraflardaki iki pimi açtığınızda tamamen kapanarak taşınır hale geliyor.

    Bu pimler ile sandalyenin eğimini ve yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyon iskeleti yukarı doğru açılabiliyor. Pedal uzantısı da ileri ve geri hareket edebiliyor. Sandalye bir taşıma kılıfı ile birlikte satılacak.

    Logitech G Playseat Challenge X sandalye Logitech G29, Logitech G923, Logitech G Pro Racing Wheel, Logitech G Driving Force Shifter, Logitech G Pro Racing Shifter gibi simülasyon setleri ile uyumlu. Fiyatı ise 299$.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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