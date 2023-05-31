Logitech G Pro X 2 grafen sürücülerle geliyor

Tam Boyutta Gör Oyuncu ekipmanları pazarında ağırlığını arttırmak isteyen Logitech markası yeni üst seviye oyuncu kulaklığını duyurdu. Logitech G Pro X 2 oyuncu kulaklığı grafen sürücüler ile fark yaratmayı amaçlıyor.

Logitech G Pro X 2 özellikleri ve fiyatı

Logitech G Pro X 2 oyuncu kulaklığı 50mm grafen diyafram sürücü barındırıyor. Yüksek kalitede ses üreten sürücüler etkileyici seviyede düşük bozulmalar ile yoğun bir çıktı sunabiliyor. Üstelik önceki nesle göre de 25 gram daha hafif.

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Surround ve DTS ses ile gelen kulaklık özellikle shooter oyunlarda berraklık sunarak düşman unsurların yönünü hissettirebiliyor. Bluetooth bağlantısı olan kulaklık istenirse 3.5mm girişini de kullanabiliyor.

Tek şarj ile 50 saate yakın kullanım süresi sunan kulaklık bu konuda da oldukça başarılı. Mikrofon çıkarılabilir yapısı ile kutuya dahil edilmiş. Logitech G Pro X 2 kulaklık modeli 269 Euro fiyat etiketi ile satılacak.

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Logitech G Pro X 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı