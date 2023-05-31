Logitech G Pro X 2 grafen sürücülerle geliyor

Logitech G Pro X 2 özellikleri ve fiyatı
Logitech G Pro X 2 oyuncu kulaklığı 50mm grafen diyafram sürücü barındırıyor. Yüksek kalitede ses üreten sürücüler etkileyici seviyede düşük bozulmalar ile yoğun bir çıktı sunabiliyor. Üstelik önceki nesle göre de 25 gram daha hafif.
Surround ve DTS ses ile gelen kulaklık özellikle shooter oyunlarda berraklık sunarak düşman unsurların yönünü hissettirebiliyor. Bluetooth bağlantısı olan kulaklık istenirse 3.5mm girişini de kullanabiliyor.
Tek şarj ile 50 saate yakın kullanım süresi sunan kulaklık bu konuda da oldukça başarılı. Mikrofon çıkarılabilir yapısı ile kutuya dahil edilmiş. Logitech G Pro X 2 kulaklık modeli 269 Euro fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)