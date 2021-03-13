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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Logitech'in en hafif faresi G Pro X SUPERLIGHT ülkemizde satışa sunuldu

    Logitech'in 63 gramın altında ağırlığa sahip G PRO X SUPERLIGHT modeli Türkiye'de 1350 TL'ye satışa sunuldu. Tek şarjla 70 saat kesintisiz kullanım sunuyor.
    13 Mart 2021, 15:30 (2 gün)
    4,5b
    1
    17
    Çevre Birimleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Logitech'in en hafif faresi G Pro X SUPERLIGHT ülkemizde satışa sunuldu
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    Logitech, üst seviye oyunculara yönelik kablosuz ve hafif mouse modelini Türkiye’de satışa sundu. Logitech G Pro X SUPERLIGHT, e-sporculara ve rekabetçi oyunculara hitap ediyor. 1350 TL fiyat etiketiyle dijital ve fiziksel mağazalarda müşterilerle buluşuyor. Siyah ve beyaz renk seçeneği mevcut.

    Logitech G PRO X SUPERLIGHT, oyunculara yönelik geliştirilen 2.4 GHz LIGTSPEED kablosuz bağlantı özelliği ve HERO 25K sensörü ile geliyor. Logitech’in ifadesine göre sensörün tarama algoritması güncellenmiş ve bu sayede hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde hassas kontrol sağlanıyor. Mouse, 100 DPI’dan 25600 DPI’a kadar hassasiyet oranına sahip.

    İlginizi Çekebilir Avatar Piyasadaki Logitech mouse'lara Hero 25K sensör özelliği geldi

    Logitech'in en hafif faresi G Pro X SUPERLIGHT ülkemizde satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Logitech G PRO X SUPERLIGHT, yaklaşık 63 gram ağırlığa sahip. Logitech’in bugüne kadarki en hafif kablosuz oyuncu faresi olma özelliği taşıyor. G Pro Wireless modeline göre yüzde 25 daha hafif. Pil yerine hafif bir batarya kullanılarak bu seviyeye ulaşılmış. Küçük boyutlardaki bataryaya rağmen sürekli hareket halindeyken 70 saat kullanım sunuyor. Tek şarj ile günlerce kullanmak isteyenler için uygun değil. Üzerindeki Micro-USB girişinden şarj oluyor.

    Ayrıca Bkz. "F/P oranı yüksek FPS ve MOBA Faresi | Corsair Katar XT Pro ve Katar Pro Wireless"

    Logitech G PRO X SUPERLIGHT’ın Türkiye’de satışa çıkmasını değerlendiren Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Logitech G olarak teknoloji ve tasarımdaki üstünlüğümüzü her ürünle yeniden ortaya koyuyoruz. Oyun deneyimine yeni bir boyut getiren G PRO X SUPERLIGHT Mouse e-spor oyuncularına mükemmel bir deneyim sunuyor. PRO X SUPERLIGHT, 63 gramın altındaki ağırlığıyla şimdiye kadar ürettiğimiz en hafif oyuncu mouse’u, üstelik hafif olduğu kadar da hassas ve hızlı. Böylece kullanıcılar oyun içerisinde sorun yaşamadan direkt olarak galibiyete odaklanıyor. Önümüzdeki dönemde de PRO serisine profesyoneller ile geliştiridiğimiz yeni ürünler ve teknolojiler eklemeye, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların hayatını kolaylaştırmaya hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

    Logitech'in en hafif faresi G Pro X SUPERLIGHT ülkemizde satışa sunuldu
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    Logitech G PRO X SUPERLIGHT, bugün Vatan Bilgisayar'da 1352 TL’ye satışa sunuldu. Diğer sitelerde ve mağazalarda da satışa sunulacak.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    C Clusive 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Micro USB nedir dalga mı geçiyorsunuz?
    Yanıtla +8
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    N nuksws_99 (dasasd ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    gamer mouse de şarjı napsın la, 1352 tl hem de. Hiç euro kuru falan demesinler 150 euroya 3 tane top seviye mouse alırsın.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    manesnuc (Fırat Küçük) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    E iyimiş, bu fiyatla cebimiz de hafifler hem. 1 taşla 2 kuş.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozanbey86 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    logitech iyice bozmaya başladı
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Micro usb den sonrasını okumadım saçmalık logitech’in type c ile alıp veremediği ne anlayamadım adamlar ısrarla vazgeçmiyor.
    Yanıtla
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    manesnuc (Fırat Küçük) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    E iyimiş, bu fiyatla cebimiz de hafifler hem. 1 taşla 2 kuş.
    Yanıtla +6
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    Sugar23 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gaming mouseların kablolu olmasına gerek yok artık,delay olmuyor hiç. G pro yu geçtim g305 bile deneseniz farkedersiniz zaten. G pro kullanan çok profesyonel oyuncu var. Bu da onun hafif versiyonu
    Yanıtla +2
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    T th9 2 gün ( Mesaj Silindi )
    hayatında fps oyunu oynamamış insanlar gelmiş yorum yapıyor.Evet mouse pahalı fakat gidip 400tl lik kablosuz mouse ile karşılaştımak saçmalık, yorum yaparkrn biraz düşünün lütfen,bu mouseların hedef kitkesi olan insanlar var.
    Yanıtla +1
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    Artizt (Mert ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsan oraya type-c koyar be.
    Yanıtla +1
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Steelseries Rival Kablosuz alabilirsiniz bu paraya. 2 tane hatta yerine göre.
    2 Yanıt Yanıtla
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    T th9 2 gün ( Mesaj Silindi ) DokuzKuyrukluTilki
    performansı peki?
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 gün ( Mesaj Silindi ) DokuzKuyrukluTilki
    Rival 3 Wirelessten 2 tane alırsınız üstüne para kalır. Performansı da oldukça iyi.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı hafif değil ama.
    Yanıtla +3
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    C Clusive 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Micro USB nedir dalga mı geçiyorsunuz?
    Yanıtla +8
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    Heja-Maica 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kablosuz gaming mouse kullanıyorum gayet memnunum ayrıca shroud hiko gibi birçok isimde kablosuz mouse kullanıyor artık
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    4489 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    Logitech, Logitech G PRO X SUPERLIGHT ve
    9 etiket daha mouse Fare kablosuz mouse kablosuz fare e-spor gaming ekipman Türkiye Haberleri Donanım
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