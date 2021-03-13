Logitech'in en hafif faresi G Pro X SUPERLIGHT ülkemizde satışa sunuldu

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Logitech, üst seviye oyunculara yönelik kablosuz ve hafif mouse modelini Türkiye’de satışa sundu. Logitech G Pro X SUPERLIGHT, e-sporculara ve rekabetçi oyunculara hitap ediyor. 1350 TL fiyat etiketiyle dijital ve fiziksel mağazalarda müşterilerle buluşuyor. Siyah ve beyaz renk seçeneği mevcut.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT, oyunculara yönelik geliştirilen 2.4 GHz LIGTSPEED kablosuz bağlantı özelliği ve HERO 25K sensörü ile geliyor. Logitech’in ifadesine göre sensörün tarama algoritması güncellenmiş ve bu sayede hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde hassas kontrol sağlanıyor. Mouse, 100 DPI’dan 25600 DPI’a kadar hassasiyet oranına sahip.

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Logitech G PRO X SUPERLIGHT, yaklaşık 63 gram ağırlığa sahip. Logitech’in bugüne kadarki en hafif kablosuz oyuncu faresi olma özelliği taşıyor. G Pro Wireless modeline göre yüzde 25 daha hafif. Pil yerine hafif bir batarya kullanılarak bu seviyeye ulaşılmış. Küçük boyutlardaki bataryaya rağmen sürekli hareket halindeyken 70 saat kullanım sunuyor. Tek şarj ile günlerce kullanmak isteyenler için uygun değil. Üzerindeki Micro-USB girişinden şarj oluyor.

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Logitech G PRO X SUPERLIGHT’ın Türkiye’de satışa çıkmasını değerlendiren Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Logitech G olarak teknoloji ve tasarımdaki üstünlüğümüzü her ürünle yeniden ortaya koyuyoruz. Oyun deneyimine yeni bir boyut getiren G PRO X SUPERLIGHT Mouse e-spor oyuncularına mükemmel bir deneyim sunuyor. PRO X SUPERLIGHT, 63 gramın altındaki ağırlığıyla şimdiye kadar ürettiğimiz en hafif oyuncu mouse’u, üstelik hafif olduğu kadar da hassas ve hızlı. Böylece kullanıcılar oyun içerisinde sorun yaşamadan direkt olarak galibiyete odaklanıyor. Önümüzdeki dönemde de PRO serisine profesyoneller ile geliştiridiğimiz yeni ürünler ve teknolojiler eklemeye, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların hayatını kolaylaştırmaya hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

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Logitech G PRO X SUPERLIGHT, bugün Vatan Bilgisayar'da 1352 TL’ye satışa sunuldu. Diğer sitelerde ve mağazalarda da satışa sunulacak.

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