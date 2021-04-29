Logitech kârını ikiye katladı

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Pandemi süercinin en olumlu etki yaptığı firmalardan birisi de Logitech. Ünlü aksesuar ve çevre birim üreticisi yaşanan büyük talep patlaması ile birlikte hem çeyrek hem de yıl geneli rakamlarını ikiye katladı.

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Logitech patlama yaptı

Açıklanan yeni yıl ilk çeyrek rakamlarına göre Logitech toplamda 1.54 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 117 artış yaşadı. Vergiden arındırılmış faaliyet karı yüzde 818 artış ile 295 milyon dolara yükseldi.

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Son 12 ayı kapsayan yıl geneli olarak ise 5.25 milyar dolar gelir elde edildi ve yüzde 76 artış yaşandı. Vergiden arındırılmış faaliyet karı ise 1.15 milyar dolar ile yüzde 315 artış elde etmeyi başardı. Nakit birikim ise 1.46 milyar dolar daha arttı.

Şaşırtıcı yükselişten bir hayli memnun olan Logitech yeni yıldaki beklentisini de arttırdı. Yılın ikinci çeyreğinde firma 850 milyon dolar gelir bekliyor. İlk çeyreğe göre neredeyse yarı yarıya düşük ancak beklentilerin 100 milyon dolar kadar da üzerinde.

https://www.techpowerup.com/281576/logitech-grows-76-for-fiscal-year-2021-q4-revenue-doubles

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