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    Logitech kârını ikiye katladı

    Geride kalan 12 aylık süreçte Logitech yüzde 300 ve yüzde 800 gibi inanılmaz kar yükselişleri yaşadı. Önümüzdeki dönemde de firma beklentilerini arttırmış durumda.
    29 Nisan 2021, 15:00 (8 sa.)
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Logitech kârını ikiye katladı
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    Pandemi süercinin en olumlu etki yaptığı firmalardan birisi de Logitech. Ünlü aksesuar ve çevre birim üreticisi yaşanan büyük talep patlaması ile birlikte hem çeyrek hem de yıl geneli rakamlarını ikiye katladı.

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    Logitech patlama yaptı

    Açıklanan yeni yıl ilk çeyrek rakamlarına göre Logitech toplamda 1.54 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 117 artış yaşadı. Vergiden arındırılmış faaliyet karı yüzde 818 artış ile 295 milyon dolara yükseldi.

    Ayrıca Bkz. "Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü"

    Son 12 ayı kapsayan yıl geneli olarak ise 5.25 milyar dolar gelir elde edildi ve yüzde 76 artış yaşandı. Vergiden arındırılmış faaliyet karı ise 1.15 milyar dolar ile yüzde 315 artış elde etmeyi başardı. Nakit birikim ise 1.46 milyar dolar daha arttı.

    Şaşırtıcı yükselişten bir hayli memnun olan Logitech yeni yıldaki beklentisini de arttırdı. Yılın ikinci çeyreğinde firma 850 milyon dolar gelir bekliyor. İlk çeyreğe göre neredeyse yarı yarıya düşük ancak beklentilerin 100 milyon dolar kadar da üzerinde.



    https://www.techpowerup.com/281576/logitech-grows-76-for-fiscal-year-2021-q4-revenue-doubles
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    CemALACA81 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu zamana kadar 2-3 ürün aldım yanlış hatırlamıyorsam. Hiçde mağduriyet yaşamadım o yüzden hak ediyorlar
    Yanıtla +2
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yillar once klavyeli ipad kilifi almistim. Kilifin kosesi catlama yapti ilk haftadan, cok dardi cunku. Destekle gorustum, kullanici hatasi olabilecegini fakat yine de yeni kilif gondereceklerini soylediler, adres istediler. 36 saat icinde Hollanda'dan kargo yapildi ve teslim edildi. Gorustugum kisi de Turkiye'dendi yanlis anlama olmasin. Yeni gelen kilifin seri farkliydi sanirim guncelleme yapilmis.

    O gun bu gundur fiyat farki gozetmem, aksesuar alacaksam ilk Logitech bakarim.
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    mcrew (kemal kemal) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir ara webcam talebine yetişemiyordu
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