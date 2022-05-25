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    Logitech MX Master 3S fare fonksiyonelliğe ve hıza odaklanıyor

    Logitech MX Master 3S fare modeli dönüştürülebilir malzemelere ağırlık verirken yenilenmiş optik sensör ve daha sessiz tuşlar ile kullanım tecrübesini zenginleştiriyor. 
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    Logitech MX Master 3S
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    Aksesuar pazarının önemli isimlerinden Logitech profesyonellere yönelik olarak hazırladığı MX Master 3 fare modelini yeniledi. Logitech MX Master 3S fare modeli daha sessiz tuşlar ve daha iyi optik sensör ile geliyor.

    Logitech MX Master 3S özellikleri ve fiyatı

    Logitech MX Master 3S fare modeli genel tasarım çizgisini bozmazken donanım tarafında geliştirmeler yaşamış. Tuşlar biraz daha sessizliğe odaklı optimize edilirken tepki hassasiyeti arttırılmış. Gövde ise yüzde 22-27 oranında geri dönüştürülen plastikten imal edilmiş.

    Diğer taraftan Darkfield sensör değişken 8000 DPI hassasiyet oranı ile cam yüzeylerde bile kullanılabiliyor. 125Hz tarama hızı oyunlar için pek uygun değil. Farede iki tekerlek tuşu, sağ-sol tuşları, ileri-geri tuşları, geçiş tuşu ve alt kısımda mod tuşu yer alıyor.

    Bluetooth ve 2.4GHz ile akıcı bağlantı kuran fare aynı anda 3 cihaza bağlanabiliyor. Tam şarj ile 70 gün kullanılırken hızlı şarjı da destekliyor. 1 dakikalık şarj ile 3 saat kazanılabiliyor. Logitech MX Master 3S fare modeli 99$ fiyat etiketine sahip.

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    AirSupport 3 gün önce

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    TheEndBeqins 3 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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