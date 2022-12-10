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    Anlık Bildirim

    Londra'da eski nesil motorlu araçlar günlük 285 lira çevre vergisi ödeyecek

    Londra’nın merkezinde 2019 yılından beri uygulanan düşük emisyonlu olmayan araçların ücret ödediği sistem genişliyor. Radikal bir kararla Londra'nın tamamı düşük emisyon bölgesi haline gelecek.

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    Londra'da şehrin hava kalitesini ve buna bağlı olan sağlık sorunlarını azaltmak için şehir bazı kesimlerce tartışmalı olan ama çevrecilerin desteklediği kanun belediye meclisinden geçti. Buna göre 2019 yılında şehrin merkezinde uygulanan sistem Ağustos 2023’te tüm Londra şehir sınırlarına yayılacak.

    Londra'da radikal emisyon kararı

    Bilindiği üzere Londra merkezi kesiminde 2003’ten beri trafiği önleme amaçlı giren araçlardan ücret alınmakta. ULEZ olarak adlandırılan sistem ilk çıktığında sadece şehir merkezi için başlamıştı. Güncel durumda ise yeni tip gereksinimlerini sağlamayan içten yanmalı motorlu araçlar şehir sınırlarına girince otomatik olarak günlük £12,5 (yaklaşık 285 ₺) ödemek zorunda kalacak.

    Getirilen uygulamanın en büyük faydası ise NOx emisyonlarının bölgede yarı yarıya azaltması gösterilebilir. Ücret uygulamasının esas amacı en çok kirleten araçları yani eski araçları yoldan çekmeye şehir sakinlerini razı etmek. Sistem bu konuda da başarılı zira 2017’de anons edilen bölgedeki araçların sadece %39’u bu sıkı kurullara uyar iken iken 2019’da %87’ye ve şimdi ise %94’e ulaşmış durumda.

    Londra'da radikal emisyon kararı

    Bu gereksinimler ise şöyle.

    • Motorsikletler Euro 3’e uymak zorunda. (2007 sonrası araçlar)
    • Benzin ile çalışan arabalar ve kamyonetler Euro 4’e uymak zorunda (2006 ve sonrası araçlar)
    • Dizel araçlar Euro 6’ya uymak zorunda. (2015 ve sonrası araçlar)
    • Otobüsler ve kamyonlar Euro 6’ya uymak zorunda ya da £100 ödemek zorunda

    Toplanan para Londra şehrinin hava kalitesini arttırmak üzere şehir ulaşım alt yapısı için harcanacak. Gücü araçlarını değiştirmeye yetmeyen kesim için de kısıtlı bir bütçe ayrılmış durumda. Para ödemek istemeyenlere yürümek, bisiklete binmek, toplu taşıma kullanmak veya yeni uygun araç ile değişim yapması tavsiye ediliyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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