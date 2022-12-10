Londra'da eski nesil motorlu araçlar günlük 285 lira çevre vergisi ödeyecek

Londra'da şehrin hava kalitesini ve buna bağlı olan sağlık sorunlarını azaltmak için şehir bazı kesimlerce tartışmalı olan ama çevrecilerin desteklediği kanun belediye meclisinden geçti. Buna göre 2019 yılında şehrin merkezinde uygulanan sistem Ağustos 2023’te tüm Londra şehir sınırlarına yayılacak.

Bilindiği üzere Londra merkezi kesiminde 2003’ten beri trafiği önleme amaçlı giren araçlardan ücret alınmakta. ULEZ olarak adlandırılan sistem ilk çıktığında sadece şehir merkezi için başlamıştı. Güncel durumda ise yeni tip gereksinimlerini sağlamayan içten yanmalı motorlu araçlar şehir sınırlarına girince otomatik olarak günlük £12,5 (yaklaşık 285 ₺) ödemek zorunda kalacak.

Getirilen uygulamanın en büyük faydası ise NOx emisyonlarının bölgede yarı yarıya azaltması gösterilebilir. Ücret uygulamasının esas amacı en çok kirleten araçları yani eski araçları yoldan çekmeye şehir sakinlerini razı etmek. Sistem bu konuda da başarılı zira 2017’de anons edilen bölgedeki araçların sadece %39’u bu sıkı kurullara uyar iken iken 2019’da %87’ye ve şimdi ise %94’e ulaşmış durumda.

Bu gereksinimler ise şöyle.

Motorsikletler Euro 3 ’e uymak zorunda. (2007 sonrası araçlar)

’e uymak zorunda. (2007 sonrası araçlar) Benzin ile çalışan arabalar ve kamyonetler Euro 4 ’e uymak zorunda (2006 ve sonrası araçlar)

ile çalışan arabalar ve kamyonetler ’e uymak zorunda (2006 ve sonrası araçlar) Dizel araçlar Euro 6 ’ya uymak zorunda. (2015 ve sonrası araçlar)

araçlar ’ya uymak zorunda. (2015 ve sonrası araçlar) Otobüsler ve kamyonlar Euro 6’ya uymak zorunda ya da £100 ödemek zorunda

Toplanan para Londra şehrinin hava kalitesini arttırmak üzere şehir ulaşım alt yapısı için harcanacak. Gücü araçlarını değiştirmeye yetmeyen kesim için de kısıtlı bir bütçe ayrılmış durumda. Para ödemek istemeyenlere yürümek, bisiklete binmek, toplu taşıma kullanmak veya yeni uygun araç ile değişim yapması tavsiye ediliyor.

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