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    Lord of the Rings: Gollum PC sistem gereksinimleri açıklandı: Kullanıcıları üzebilir

    PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi: Gollum için PC sistem gereksinimleri açıklandı. İşte detaylar
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    Lord of the Rings: Gollum PC sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    The Lord of the Rings'in evreninde geçen The Lord of the Rings: Gollum için PC sistem gereksinimleri açıklandı. NACON ve Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen yapım, güçlü sistemlere ihtiyaç duyacak gibi gözüküyor. Gelin detaylara hep beraber bakalım.

    Lord of the Rings: Gollum PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre Lord of the Rings: Gollum için istenen en düşük ekran kartı GTX 1060 veya RTX 2060. Ayrıca kullanıcıların minimum 8GB RAM, 45GB depolama ve Intel i5-4660 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemciye ihtiyacı olacak. Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, 8GB RAM, Intel i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemci ve Nvidia RTX 3060 yer alıyor.

    Bu bilgilerin ışığında Lord of the Rings: Gollum'un orta ve üst düzey sistemlere destek sunacağını söyleyebiliriz. Ancak 2K ve üzeri çözünürlükte gereksinimler büyük oranda artıyor. 4K60FPS Işın İzleme ayarlarında kullanıcıların minimum RTX 4080'e ihtiyacı olacak.

    Bilmeyenler için Lord of the Rings: Gollum, Yüzüklerin Efendisi evreninden aşina olduğumuz Gollum karakterinin yolculuğunu konu alacak. Oyuncular Orta Dünya'yı keşfederken, hikayede kritik seçimlerde bulunabilecek. The Lord of the Rings: Gollum; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2023 yılında çıkış yapacak. Oyunun kesin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

    Lord of the Rings: Gollum PC sistem gereksinimleri
    Minimum Önerilen Yüksek Ultra Minimum (ışın izleme) Yüksek (ışın izleme) Ultra (ışın izleme) 
    Çözünürlük 1080p 1080p 2K 4K 1080p 2K 4K
    FPS 30 60 60 60 60 60 60
    Ekran kartı GTX 1060 / RTX 2060 RTX 3060 RTX 3060 Ti (DLSS Kalite Ayarı ile) RTX 3070 (DLSS Performans Ayarı ile) RTX 3060 (DLSS Kalite Ayarı ile) RTX 4070 (DLSS Kalite Ayarı ile) RTX 4080 (DLSS Performans Ayarı ile)
    İşlemci Intel i5-4660 AMD Ryzen 3 1200 Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1600 Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 2600 Intel i5-8400 AMD Ryzen 5 3600 Intel i3-6100 AMD Ryzen 5 2600 Intel i3-6100 AMD Ryzen 5 2600 Intel i5-8400 AMD Ryzen 5 3600
    RAM 6 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8 GB 10 GB 16 GB
    İşletim Sistemi Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11
    Depolama Alanı 45 GB HDD 45 GB HDD 45 GB HDD 45 GB HDD 45 GB HDD 45 GB HDD 45 GB HDD
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