Lord of the Rings: Gollum PC sistem gereksinimleri açıklandı: Kullanıcıları üzebilir

- Lord of the Rings: Gollum PC sistem gereksinimleri açıklandı
- Lord of the Rings: Gollum PC sistem gereksinimleri
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Lord of the Rings: Gollum PC sistem gereksinimleri açıklandı
Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre Lord of the Rings: Gollum için istenen en düşük ekran kartı GTX 1060 veya RTX 2060. Ayrıca kullanıcıların minimum 8GB RAM, 45GB depolama ve Intel i5-4660 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemciye ihtiyacı olacak. Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, 8GB RAM, Intel i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemci ve Nvidia RTX 3060 yer alıyor.
Bu bilgilerin ışığında Lord of the Rings: Gollum'un orta ve üst düzey sistemlere destek sunacağını söyleyebiliriz. Ancak 2K ve üzeri çözünürlükte gereksinimler büyük oranda artıyor. 4K60FPS Işın İzleme ayarlarında kullanıcıların minimum RTX 4080'e ihtiyacı olacak.
Bilmeyenler için Lord of the Rings: Gollum, Yüzüklerin Efendisi evreninden aşina olduğumuz Gollum karakterinin yolculuğunu konu alacak. Oyuncular Orta Dünya'yı keşfederken, hikayede kritik seçimlerde bulunabilecek. The Lord of the Rings: Gollum; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2023 yılında çıkış yapacak. Oyunun kesin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.
|Minimum
|Önerilen
|Yüksek
|Ultra
|Minimum (ışın izleme)
|Yüksek (ışın izleme)
|Ultra (ışın izleme)
|Çözünürlük
|1080p
|1080p
|2K
|4K
|1080p
|2K
|4K
|FPS
|30
|60
|60
|60
|60
|60
|60
|Ekran kartı
|GTX 1060 / RTX 2060
|RTX 3060
|RTX 3060 Ti (DLSS Kalite Ayarı ile)
|RTX 3070 (DLSS Performans Ayarı ile)
|RTX 3060 (DLSS Kalite Ayarı ile)
|RTX 4070 (DLSS Kalite Ayarı ile)
|RTX 4080 (DLSS Performans Ayarı ile)
|İşlemci
|Intel i5-4660 AMD Ryzen 3 1200
|Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1600
|Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 2600
|Intel i5-8400 AMD Ryzen 5 3600
|Intel i3-6100 AMD Ryzen 5 2600
|Intel i3-6100 AMD Ryzen 5 2600
|Intel i5-8400 AMD Ryzen 5 3600
|RAM
|6 GB
|6 GB
|8 GB
|8 GB
|8 GB
|10 GB
|16 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 10/11
|Windows 10/11
|Windows 10/11
|Windows 10/11
|Windows 10/11
|Windows 10/11
|Windows 10/11
|Depolama Alanı
|45 GB HDD
|45 GB HDD
|45 GB HDD
|45 GB HDD
|45 GB HDD
|45 GB HDD
|45 GB HDD
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