Amazon Prime Gaming Mayıs 2023 oyunları: 800 TL değerinde 15 oyun hediye

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Mayıs ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 800 TL değerinde 15 oyun ve League of Legends, Fifa 23 ve Overwatch 2gibi yapımlar için bazı “oyun içi” hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Mayıs ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Mayıs 2023 oyunları

Amazon Prime Gaming'in Mayıs 2023oyunlarına baktığımızda, indie yapımların ağırlık kazandığını görüyoruz. Bununla birlikte listede Planescape: Torment: Enhanced Edition,STAR WARS™: Rogue Squadron 3D ve Kardboard Kings dahil olmak üzere 15 farklı oyun yer alıyor. Oyunların toplam değeri ise yaklaşık 800 TL.

Prime ücretine gelen zam hakkında Amazon'dan açıklama 2 gün önce eklendi

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Bilmeyenler için Amazon Prime abonelik fiyatı Türkiye’de sadece 8 TL idi. Ancak kısa süre önce yapılan bir fiyat güncellemesi ile yüzde 400 oranında zamlandı. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming Mayıs 2023 ücretsiz oyunlar

4 Mayıs

STAR WARS™: Rogue Squadron 3D

Super Sidekicks

Samurai Shodown IV

11 Mayıs

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Lake

Robo Army

Last Resort

18 Mayıs

Kardboard Kings

The Almost Gone

3 Count Bout

Alpha Mission 2

25 Mayıs

Lila’s Sky Ark

Agatha Knife

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter

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Amazon Prime Gaming Mayıs 2023 oyunları: 800 TL değerinde 15 oyun