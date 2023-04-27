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    Amazon Prime Gaming Mayıs 2023 oyunları: 800 TL değerinde 15 oyun hediye

    Amazon Prime Gaming Mayıs 2023 oyunları belli oldu. Prime Gaming kütüphanesine bu ay 800 TL değerinde 15 oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Mayıs ayı hediyeleri...
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    Amazon Prime Gaming Mayıs 2023 oyunları: 800 TL değerinde 15 oyun Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Mayıs ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 800 TL değerinde 15 oyun ve League of Legends, Fifa 23 ve Overwatch 2gibi yapımlar için bazı “oyun içi” hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Mayıs ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Mayıs 2023 oyunları

    Amazon Prime Gaming'in Mayıs 2023oyunlarına baktığımızda, indie yapımların ağırlık kazandığını görüyoruz. Bununla birlikte listede Planescape: Torment: Enhanced Edition,STAR WARS™: Rogue Squadron 3D ve Kardboard Kings dahil olmak üzere 15 farklı oyun yer alıyor. Oyunların toplam değeri ise yaklaşık 800 TL.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Bilmeyenler için Amazon Prime abonelik fiyatı Türkiye’de sadece 8 TL idi.  Ancak kısa süre önce yapılan bir fiyat güncellemesi ile yüzde 400 oranında zamlandı. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming Mayıs 2023 ücretsiz oyunlar

    4 Mayıs

    • STAR WARS™: Rogue Squadron 3D
    • Super Sidekicks
    • Samurai Shodown IV 

    11 Mayıs

    • Planescape: Torment: Enhanced Edition
    • Lake
    • Robo Army
    • Last Resort

    18 Mayıs

    • Kardboard Kings
    • The Almost Gone
    • 3 Count Bout
    • Alpha Mission 2

    25 Mayıs

    • Lila’s Sky Ark
    • Agatha Knife
    • King of the Monsters 2
    • Kizuna Encounter
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    David Attenborough 9 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 20 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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    amazon, amazon prime gaming ve
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    Forumdan Konular

    kütüphane şu anda aile paylaşımı için kullanılabilir değil kargoya araç kiralama dişim dilimi yara yaptı en iyi pasta cila markası burnum tıkalı ama sümük yok

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