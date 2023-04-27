Amazon Prime Gaming Mayıs 2023 oyunları: 800 TL değerinde 15 oyun hediye

- Amazon Prime Gaming Mayıs 2023 oyunları
- Prime Gaming Mayıs 2023 ücretsiz oyunlar
- 4 Mayıs
- 11 Mayıs
- 18 Mayıs
- 25 Mayıs
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Amazon Prime Gaming Mayıs 2023 oyunları
Amazon Prime Gaming'in Mayıs 2023oyunlarına baktığımızda, indie yapımların ağırlık kazandığını görüyoruz. Bununla birlikte listede Planescape: Torment: Enhanced Edition,STAR WARS™: Rogue Squadron 3D ve Kardboard Kings dahil olmak üzere 15 farklı oyun yer alıyor. Oyunların toplam değeri ise yaklaşık 800 TL.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Bilmeyenler için Amazon Prime abonelik fiyatı Türkiye’de sadece 8 TL idi. Ancak kısa süre önce yapılan bir fiyat güncellemesi ile yüzde 400 oranında zamlandı. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming Mayıs 2023 ücretsiz oyunlar
4 Mayıs
- STAR WARS™: Rogue Squadron 3D
- Super Sidekicks
- Samurai Shodown IV
11 Mayıs
- Planescape: Torment: Enhanced Edition
- Lake
- Robo Army
- Last Resort
18 Mayıs
- Kardboard Kings
- The Almost Gone
- 3 Count Bout
- Alpha Mission 2
25 Mayıs
- Lila’s Sky Ark
- Agatha Knife
- King of the Monsters 2
- Kizuna Encounter
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