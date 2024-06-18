Lords of the Fallen 2 duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Geçen yıl masa üstü ve konsollar için piyasaya sürülen Lords of the Fallen oyunun devamı duyuruldu. Lords of the Fallen 2 oyunu PC tarafında özel bir anlaşma ile geliyor ve Steam kullanıcılarını biraz üzecek.

Lords of the Fallen 2 ne zaman çıkacak?

Polonyalı yapımcı CI Games tarafından yapılan duyuruya göre Lords of the Fallen 2 oyunu 2026 yılında piyasaya sürülecek. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için yayınlanacak oyunun PC sürümü ise sadece Epic Games mağazasında olacak. Zamana bağlı bir anlaşma olmadığı için hiç bir zaman Steam’e gelmeyecek.

Lords of the Fallen PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 yıl önce eklendi

İlk kez 2014 yılında piyasaya sürülen oyun geçen yıl beş kat daha büyük bir evrenle ancak aynı isimle yeniden piyasaya sürülmüştü. Hikâyesi ve görsel atmosferi beğenilen oyunun dövüş mekanikleri ve performansı ise sınıfta kalmıştı. Ocak ayında oyunun 1.2 milyon adet sattığı açıklanmıştı.

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Lords of the Fallen 2 geliyor