Lords of the Fallen 2 duyuruldu

Lords of the Fallen 2 ne zaman çıkacak?
Polonyalı yapımcı CI Games tarafından yapılan duyuruya göre Lords of the Fallen 2 oyunu 2026 yılında piyasaya sürülecek. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için yayınlanacak oyunun PC sürümü ise sadece Epic Games mağazasında olacak. Zamana bağlı bir anlaşma olmadığı için hiç bir zaman Steam’e gelmeyecek.
İlk kez 2014 yılında piyasaya sürülen oyun geçen yıl beş kat daha büyük bir evrenle ancak aynı isimle yeniden piyasaya sürülmüştü. Hikâyesi ve görsel atmosferi beğenilen oyunun dövüş mekanikleri ve performansı ise sınıfta kalmıştı. Ocak ayında oyunun 1.2 milyon adet sattığı açıklanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.