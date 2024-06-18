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    Anlık Bildirim

    Lords of the Fallen 2 duyuruldu

    Lords of the Fallen 2 oyunu 2026 yılında oyuncularla buluşacak. Oyun mekanikleri ve performans tarafında pek beğenilmeyen ilk yapımın ardından ikincisi merak ediliyor. 
    Lords of the Fallen 2 Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl masa üstü ve konsollar için piyasaya sürülen Lords of the Fallen oyunun devamı duyuruldu. Lords of the Fallen 2 oyunu PC tarafında özel bir anlaşma ile geliyor ve Steam kullanıcılarını biraz üzecek.

    Lords of the Fallen 2 ne zaman çıkacak?

    Polonyalı yapımcı CI Games tarafından yapılan duyuruya göre Lords of the Fallen 2 oyunu 2026 yılında piyasaya sürülecek. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için yayınlanacak oyunun PC sürümü ise sadece Epic Games mağazasında olacak. Zamana bağlı bir anlaşma olmadığı için hiç bir zaman Steam’e gelmeyecek.

     İlk kez 2014 yılında piyasaya sürülen oyun geçen yıl beş kat daha büyük bir evrenle ancak aynı isimle yeniden piyasaya sürülmüştü. Hikâyesi ve görsel atmosferi beğenilen oyunun dövüş mekanikleri ve performansı ise sınıfta kalmıştı. Ocak ayında oyunun 1.2 milyon adet sattığı açıklanmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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