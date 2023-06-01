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    Lords of the Fallen PC sistem gereksinimleri açıklandı: 1080p için RTX 2080!

    HEXWORKS tarafından geliştirilen ve yayıncılığını CI Games’in üstlendiği Lords of the Fallen için PC sistem gereksinimleri açıklandı. Oyun, 1080p için RTX 2080 öneriyor.
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    Lords of the Fallen PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    En iyi Dark Souls klonlarından biri olan 2014 yapımı oyunun halefi Lords of the Fallen'ın PC sistem gereksinimleri onaylandı. Modern oyunlarda olduğu gibi bu oyunda da Unreal Engine 5 motorunun kullanılacağı açıklanmıştı. Dolayısıyla türü sevenler bu nedenle oyunun nasıl bir sistem isteyeceğini merak ediyordu.

    Lords of the Fallen sistem gereksinimleri (PC)

    Lords of the Fallen, Unreal Engine 5’in bir getirisi olarak Chaos Physics ve Lumen GI gibi gelişmiş grafik özellikleriyle birlikte geliyor. DLSS, FSR ve XeSS gibi teknolojilerin desteklenip desteklenmeyeceği belirsiz, ancak bu özellikler çoğu modern oyunun bir parçası olduğu için muhtemelen olacaktır. Öte yandan oyunu düşük ayarlarda oynamak için minimum 8 GB RAM ve GTX-1060 veya AMD Radeon RX 590 gerekecek. 1080p yüksek ayarlarda ise 16 GB RAM, RTX 2080 ve SSD lazım olacak.

    Lords of the Fallen PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Lords of the Fallen, orijinal oyunun beş katından daha büyük, birbiriyle bağlantılı alemlerden oluşan karanlık bir evrende geçen bir macera rol yapma oyunu konumunda. Oyunda Efsanevi Kara Şövalyeler tarikatının bir mensubu olarak yaşayanlar ve ölüler diyarları arasında gidip gelerek çeşitli zorlu ortamlarda bölüm sonu canavarlarla savaşmak gerekecek. Oyunun ana düşmanı ise mağlup edilen ancak tekrardan düştüğü yerden kalkan Tanrı Adyr olacak.

    Lords of the Fallen, 13 Ekim 2023'te PlayStation 5, Xbox Series, PC platformlarına çıkış yapacak. Oyun halihazırda Steam, Epic Games, Playstation ve Xbox üzerinden 799 TL’ye ön siparişe açılmış durumda.

    Lords of the Fallen minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
    • İşlemci: Intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: 6GB VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590
    • DirectX: Sürüm 11
    • : Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: 720p Düşük kalite ayarları| SSD (Öneriliyor) | HDD (Destekleniyor)

    Lords of the Fallen önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
    • İşlemci: Intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: 8GB VRAM | NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700
    • DirectX: Sürüm 12
    • : Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: 1080p Yüksek kalite ayarları | SSD gerekli

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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