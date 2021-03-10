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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mac Pro 2022 modeli 64 çekirdekli ARM işlemcisi ile gelebilir

    Apple M1 yongası hayatına 8 çekirdek ile başladı ancak Mac modellerine göre 64 çekirdeğe kadar çıkabilecek. En yüksek ölçeklendirme ise haliyle Mac Pro serisinde olacak.
    10 Mart 2021, 16:30 (10 sa.)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mac Pro 2022 modeli 64 çekirdekli ARM işlemcisi ile gelebilir
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    Apple’ın ARM tabanlı M1 işlemcisi ile masa üstü segmentinde geçişi resmen başlatmasının ardından yeni hamleler gün sayıyor. Apple M1X ve M1Z yanında Apple M2 ve M3 şeklinde isimlendirme ihtimallerinden bahsedilirken yeni Mac modelleri de gündeme düşmeye başladı.

    Kısa sürede sayı artacak

    Apple’ın M1 işlemcisinin 4+4 şeklinde özelleştirilmiş çekirdek dizilimine sahip olduğu biliniyor. Daha önce gündeme gelen Apple  M1X yongasında ise 4+8 çekirdek dizilimi yer alacak. Bu yonganın yılın ikinci yarısında çıkacak 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerinde yer alması bekleniyor.

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    Bunun haricinde 8+8 çekirdek diziliminde bir versiyon daha bekleniyor ve bu da muhtemelen iMac serisinde yerini alacak. Asıl bomba ise Mac Pro ürününde patlayacak zira iş istasyonu seviyesinde ARM işlemciler görebileceğiz.

    Apple’ın gelecek yıl piyasaya çıkması beklenen iMac Pro için özel bir grup tasarladığı iddia ediliyor. Bu grupta 32, 48 ve 64 çekirdekli seçenekler yer alacak. Konfigürasyona göre de tüketici seçim yapabilecek.

    Mac Pro 2022 modeli 64 çekirdekli ARM işlemcisi ile gelebilir
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    İlk konfigürasyon 8+24 çekirdek dizilimi ve 32 grafik kümesi barındırıyor. 64GB RAM ile birlikte 5499$ seviyesinden başlayacak. 12+36 çekirdek diziliminde 64 grafik kümesi yer alırken 256GB RAM ile 11999$ başlangıç fiyatına sahip. Son konfigürasyon ise 16+48 çekirdek şeklinde ve 128 grafik kümesi bulunuyor. 512GB RAM ile 18999$ seviyesinden başlıyor. Bu konfigürasyonlarda 512GB-8TB arasında da depolama seçenekleri yer alıyor.

    Apple’ın uzun yıllara dayanan tecrübesi ARM tabanlı yongalarında da kendisini gösterecek. Henüz ilk örneğini görmüş olmamıza rağmen önümüzdeki yıllarda Intel ve AMD rakipleri ile başabaş gidecek ortaya çıkacaktır.



    https://www.techpowerup.com/279522/apple-mac-pro-2022-rumored-to-feature-custom-64-core-processor-sell-for-19-000-usd
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    E Elektrikliarabasever 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    8 çekirdekli işlemci bile neler yaptıysa 64 çekirdek neler neler yapmaz :D
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple sunucular için 128 ve 256 çekirdekli modeller çıkarsa keşke.
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    E Elektrikliarabasever 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    8 çekirdekli işlemci bile neler yaptıysa 64 çekirdek neler neler yapmaz :D
    Yanıtla +4
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