Mac Pro 2022 modeli 64 çekirdekli ARM işlemcisi ile gelebilir

Tam Boyutta Gör

Apple’ın ARM tabanlı M1 işlemcisi ile masa üstü segmentinde geçişi resmen başlatmasının ardından yeni hamleler gün sayıyor. Apple M1X ve M1Z yanında Apple M2 ve M3 şeklinde isimlendirme ihtimallerinden bahsedilirken yeni Mac modelleri de gündeme düşmeye başladı.

Kısa sürede sayı artacak

Apple’ın M1 işlemcisinin 4+4 şeklinde özelleştirilmiş çekirdek dizilimine sahip olduğu biliniyor. Daha önce gündeme gelen Apple M1X yongasında ise 4+8 çekirdek dizilimi yer alacak. Bu yonganın yılın ikinci yarısında çıkacak 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerinde yer alması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

iMac Pro üretimi sonlanıyor

Ayrıca Bkz. "Apple önümüzdeki yıl OLED ekranlı iPad modelini satışa sunabilir"

Bunun haricinde 8+8 çekirdek diziliminde bir versiyon daha bekleniyor ve bu da muhtemelen iMac serisinde yerini alacak. Asıl bomba ise Mac Pro ürününde patlayacak zira iş istasyonu seviyesinde ARM işlemciler görebileceğiz.

Apple’ın gelecek yıl piyasaya çıkması beklenen iMac Pro için özel bir grup tasarladığı iddia ediliyor. Bu grupta 32, 48 ve 64 çekirdekli seçenekler yer alacak. Konfigürasyona göre de tüketici seçim yapabilecek.

Tam Boyutta Gör

İlk konfigürasyon 8+24 çekirdek dizilimi ve 32 grafik kümesi barındırıyor. 64GB RAM ile birlikte 5499$ seviyesinden başlayacak. 12+36 çekirdek diziliminde 64 grafik kümesi yer alırken 256GB RAM ile 11999$ başlangıç fiyatına sahip. Son konfigürasyon ise 16+48 çekirdek şeklinde ve 128 grafik kümesi bulunuyor. 512GB RAM ile 18999$ seviyesinden başlıyor. Bu konfigürasyonlarda 512GB-8TB arasında da depolama seçenekleri yer alıyor.

Apple’ın uzun yıllara dayanan tecrübesi ARM tabanlı yongalarında da kendisini gösterecek. Henüz ilk örneğini görmüş olmamıza rağmen önümüzdeki yıllarda Intel ve AMD rakipleri ile başabaş gidecek ortaya çıkacaktır.

https://www.techpowerup.com/279522/apple-mac-pro-2022-rumored-to-feature-custom-64-core-processor-sell-for-19-000-usd

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.